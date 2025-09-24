Ajker Patrika

আইন ও বিচার ‍

আপিল করতে দেশে ফিরে কারাগারে যেতে হবে হাসিনাকে

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায় আজ সোমবার ঘোষণা হতে যাচ্ছে। গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনায় হওয়া মামলাগুলোর মধ্যে এটিই প্রথম, যার রায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ থেকে ঘোষণা করা হবে।

আপিল করতে দেশে ফিরে কারাগারে যেতে হবে হাসিনাকে
জুলাই হত্যাকাণ্ড: ট্রাইব্যুনালের প্রথম রায় আজ, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যে ৫ অভিযোগ

জুলাই হত্যাকাণ্ড: ট্রাইব্যুনালের প্রথম রায় আজ, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যে ৫ অভিযোগ

গণপরিবহনে হয়রানি, যেভাবে আইনি ব্যবস্থা নেবেন

গণপরিবহনে হয়রানি, যেভাবে আইনি ব্যবস্থা নেবেন

কর্মস্থলে হয়রানি: আইনগত পদক্ষেপ নেবেন যেভাবে

কর্মস্থলে হয়রানি: আইনগত পদক্ষেপ নেবেন যেভাবে

সালমান শাহর মৃত্যুর ২৯ বছর পর হত্যা মামলা করার নির্দেশ

সালমান শাহর মৃত্যুর ২৯ বছর পর হত্যা মামলা করার নির্দেশ

অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের ভরণপোষণ বাবার দায়িত্ব

অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের ভরণপোষণ বাবার দায়িত্ব

প্রথমেই প্রমাণ সংরক্ষণ করুন

প্রথমেই প্রমাণ সংরক্ষণ করুন

সাদাপাথর লুটের ঘটনায় অনুসন্ধান শুরু সিআইডির, হতে পারে অর্থ পাচার আইনে মামলা

সাদাপাথর লুটের ঘটনায় অনুসন্ধান শুরু সিআইডির, হতে পারে অর্থ পাচার আইনে মামলা

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু

আবু সাঈদ হত্যা মামলায় ৩০ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন

আবু সাঈদ হত্যা মামলায় ৩০ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন

তালাকের ক্ষেত্রে স্বামীর একতরফা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্ত্রী মামলা করতে পারেন

তালাকের ক্ষেত্রে স্বামীর একতরফা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্ত্রী মামলা করতে পারেন

নারীর প্রতি সাইবার অপরাধ রুখে দাঁড়াতে আইনি অধিকার জানতে হবে

নারীর প্রতি সাইবার অপরাধ রুখে দাঁড়াতে আইনি অধিকার জানতে হবে

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে পূর্বাচলে প্লট দুর্নীতির ৬ মামলা অন্য আদালতে স্থানান্তরের নির্দেশ

হাসিনার বিরুদ্ধে প্লট দুর্নীতির ৬ মামলা অন্য আদালতে

মা-বাবার বিরুদ্ধে নির্যাতনের মামলা করা তরুণী বললেন, ‘আমি তাদের পাপেট নই’

মা-বাবার বিরুদ্ধে নির্যাতনের মামলা করা তরুণী বললেন, ‘আমি তাদের পাপেট নই’

উপজেলা পর্যায়ে আদালত সম্প্রসারণে একমত সব দল

উপজেলা পর্যায়ে আদালত সম্প্রসারণে একমত সব দল

ধর্ষণ নিয়ে রাজনীতি কেন

ধর্ষণ নিয়ে রাজনীতি কেন