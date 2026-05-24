বিশ্বকাপের আগে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেস ক্যাম্প সরিয়ে নিল ইরান

অনুশীলনে ইরানের ফুটবলাররা। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে নিজেদের প্রস্তুতি পরিকল্পনায় বড় পরিবর্তন আনছে ইরান জাতীয় ফুটবল দল। শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনার টাকসনে বেস ক্যাম্প করার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত মেক্সিকোকে বেছে নিয়েছে তারা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইরান ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি মেহদি তাজ।

শনিবার ফেডারেশনের মিডিয়া বিভাগের প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তাজ জানান, ফিফার অনুমোদন নিয়েই যুক্তরাষ্ট্র থেকে মেক্সিকোতে বেস ক্যাম্প সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি নিশ্চিত করেনি ফিফা। বিশ্বকাপের আয়োজক তিন দেশ—যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো—এর মধ্যে কোথায় দলগুলো অবস্থান করবে, তা নিয়ে ইতোমধ্যে চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তবে মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত উদ্বেগের কারণে ইরানের বেস ক্যাম্প পরিবর্তনের আলোচনা আগে থেকেই চলছিল।

ইরান ফুটবল ফেডারেশনের তথ্যমতে, দলটির নতুন বেস ক্যাম্প হবে ক্যালিফোর্নিয়া সীমান্তঘেঁষা মেক্সিকান শহর তিহুয়ানায়। লস অ্যাঞ্জেলেসের কাছাকাছি হওয়ায় এটি দলের জন্য সুবিধাজনক হবে বলেও মনে করছে ফেডারেশন। বিবৃতিতে মেহদি তাজ বলেন, ‘বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া দেশগুলোর সব বেস ক্যাম্পই ফিফার অনুমোদনের আওতায় থাকতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে, আমরা যে আবেদন জমা দিয়েছিলাম এবং ইস্তাম্বুলে ফিফা ও বিশ্বকাপ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যে বৈঠক করেছি, পাশাপাশি তেহরানে ফিফার মহাসচিবের সঙ্গে গতকালের ওয়েবিনার বৈঠকের পর যুক্তরাষ্ট্র থেকে মেক্সিকোতে দলের বেস পরিবর্তনের আবেদন অনুমোদন পেয়েছে।’

গ্রুপ ‘জি’-তে থাকা ইরান ১৫ জুন ক্যালিফোর্নিয়ার ইংলউডে অবস্থিত সোফি স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে। একই ভেন্যুতে ২১ জুন তাদের প্রতিপক্ষ বেলজিয়াম। ২৬ জুন সিয়াটলে মিশরের মুখোমুখি হবে ইরান। ফেডারেশন জানিয়েছে, তিহুয়ানার নতুন বেস ক্যাম্পে অনুশীলন মাঠ, জিমনেশিয়াম, ব্যক্তিগত রেস্তোরাঁসহ দলের প্রয়োজনীয় সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকবে।

‘টিম মেল্লি’ নামে পরিচিত ইরান জাতীয় দল টানা চতুর্থবারের মতো বিশ্বকাপে অংশ নিতে যাচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত একবারও গ্রুপ পর্ব পেরোতে পারেনি তারা। ফেডারেশনের দাবি, মেক্সিকোতে বেস ক্যাম্প সরিয়ে নেওয়ায় সম্ভাব্য ভিসা জটিলতাও কমবে। এ বিষয়ে তাজ বলেন, ‘দলটি হয়তো ইরান এয়ারের ফ্লাইট ব্যবহার করে মেক্সিকো যাওয়া-আসাও করতে পারবে।’

