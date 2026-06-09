Ajker Patrika
ফুটবল

বিশ্ব ফুটবলে আলোচনার ঝড়: ফিফা সভাপতির বিরুদ্ধে প্লাতিনির মামলা

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিশ্ব ফুটবলে আলোচনার ঝড়: ফিফা সভাপতির বিরুদ্ধে প্লাতিনির মামলা
জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি আর মাত্র এক দিন। তার ঠিক আগে ফিফা এবং সংস্থাটির সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে ফ্রান্সে একটি ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করেছেন ফরাসি ফুটবল কিংবদন্তি এবং উয়েফার সাবেক সভাপতি মিশেল প্লাতিনি। সোমবার প্যারিসে আইনজীবীদের মাধ্যমে এই অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।

প্লাতিনির অভিযোগ, এক দশক আগে তাঁকে ফিফা সভাপতি হতে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিথ্যা অভিযোগ ও প্রভাব খাটানোর মাধ্যমে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। ইনফান্তিনোসহ সুইজারল্যান্ডের ফুটবল ও প্রসিকিউশন বিভাগের আরও পাঁচজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়েছে। প্লাতিনির আইনজীবীরা ফিফার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবি করে একটি দেওয়ানি মামলাও দায়ের করবেন বলে জানিয়েছেন তাঁর একজন মুখপাত্র। এর আগে ২০২২ সালেও সুইস কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ তোলা হয়েছিল।

ফিফার পক্ষ থেকে এখনো প্লাতিনির এই অভিযোগ নিয়ে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। ইনফান্তিনো ২০১৬ সালে ফিফা সভাপতি নির্বাচিত হন। ইউরোপীয় ফুটবল সংস্থা উয়েফার সাবেক সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন প্লাতিনির অধীনে কাজ করেছিলেন। ফুটবল মহলে প্লাতিনিকে এক সময় ফিফা সভাপতির সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে মনে করা হতো। তবে ২০১৫ সালে আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত একটি মামলায় জড়িয়ে পড়ার পর তাঁর সেই সম্ভাবনা ভেস্তে যায়।

পরবর্তীতে ২ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঁর একটি বিতর্কিত অর্থপ্রদানকে ঘিরে সুইস তদন্তে অভিযুক্ত হন প্লাতিনি ও ফিফার তৎকালীন সভাপতি সেপ ব্লাটার। পরে ২০২২ সালে এবং গত বছর আপিলেও তারা দুজনেই খালাস পান। প্লাতিনির অভিযোগ আনা পাঁচজনের মধ্যে আছেন ২০১৫ সালের সুইজারল্যান্ডের অ্যাটর্নি জেনারেল মাইকেল লাউবার এবং তৎকালীন ফিফার আইনি পরিচালক মার্কো ভিলিগার।

বিষয়:

খেলাফিফাফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত