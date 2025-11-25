Ajker Patrika
ক্রিকেট

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের তিন ম্যাচই কলকাতায়, প্রতিপক্ষ কারা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৫ নভেম্বর ২০২৫, ২০: ২৯
গ্রুপ চূড়ান্ত করেছে আইসিসি। ছবি: এক্স
গ্রুপ চূড়ান্ত করেছে আইসিসি। ছবি: এক্স

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ চূড়ান্ত করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (আইসিসি)। সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে পড়েছে বাংলাদেশ। এই গ্রুপে আছে ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দুই সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।

গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের বাকি দুই প্রতিপক্ষ ইতালি এবং নেপাল। চমক দেখিয়ে প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে ইউরোপের দলটি। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের চার ম্যাচের তিনটিই হবে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড এবং ইতালির বিপক্ষে ঐতিহাসিক ভেন্যুটিতে খেলবে তারা। নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেমের ম্যাচটি হবে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে।

৭ ফেব্রুয়ারি টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর্দা উঠবে। উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নামবে পাকিস্তান ও নেদারল্যান্ডস। একই দিন দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৯ ফেব্রুয়ারি ইতালির বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। তিনটি ম্যাচই হবে ইডেন গার্ডেন্সে। ১৭ ফেব্রুয়ারি ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ।

২০ দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। চারটি গ্রুপ ভাগ হয়ে দলগুলো মাঠের লড়াইয়ে নামবে দলগুলো। প্রতিটি গ্রুপে থাকছে পাঁচটি করে দল। প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সুপার এইটে। সেরা আটে থাকবে দুই গ্রুপ। প্রতিটি গ্রুপে থাকবে চারটি করে দল। দুটি গ্রুপ থেকে সেরা দুই দল সেমিফাইনালে পা রাখবে। সেখান থেকে ফাইনালে পৌঁছে যাবে দুই দল।

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপিং

গ্রুপ এ: ভারত, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

গ্রুপ বি: শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবুয়ে, আয়ারল্যান্ড, ওমান

গ্রুপ সি: বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল, ইতালি

গ্রুপ ডি: দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কানাডা

