Ajker Patrika
ক্রিকেট

ফাইনালের মঞ্চে ভারতের বিপক্ষে নামছে বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১: ১৫
ফাইনালের মঞ্চে ভারতের বিপক্ষে নামছে বাংলাদেশ
অপরাজিত থেকে ফাইনালে উঠেছে অর্পিতারা। ছবি: বাফুফে

সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে আগামীকাল ভারতের মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ। লিগ পর্বের তিন ম্যাচে টানা জয় নিয়ে অপরাজিত থেকে ফাইনালে ওঠা বাংলাদেশের অধিনায়ক অর্পিতা বিশ্বাস শিরোপা জয়ের ব্যাপারে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী।

রাউন্ড রবিন লিগের ম্যাচে ভারতকে ২-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে গোল করেছিলেন আলপি আক্তার ও অর্পিতা বিশ্বাস। পুরোনো প্রতিপক্ষকে আগের ম্যাচে হারানোর অভিজ্ঞতা ফাইনালে বাড়তি আত্মবিশ্বাস দিচ্ছে দলকে।

বাফুফের পাঠানো এক ভিডিও বার্তায় অধিনায়ক অর্পিতা বিশ্বাস বলেন, ‘আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত আছি। যেহেতু ভারতকে আমরা একবার হারিয়েছি, তাই আমাদের মধ্যে আলাদা একটা প্রাণশক্তি কাজ করছে। আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব, যেন চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে দেশে ফিরতে পারি।’

​দলের মধ্যে কোনো চোট সমস্যা নেই। ফলে পূর্ণ শক্তির দল নিয়েই মাঠে নামবে বাংলাদেশ। ২০২৪ সালের সাফে দুই দল যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন হলেও এবার এককভাবে শিরোপা ঘরে তোলাই মূল লক্ষ্য লাল-সবুজ প্রতিনিধিদের।

বিষয়:

বাংলাদেশখেলাফুটবলভারতীয় ফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক এসআই মালেক

মিরপুরে বাসা থেকে দুই সন্তানসহ বাবা-মায়ের মরদেহ উদ্ধার

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নতুন সংকট

যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে যুদ্ধে যেভাবে জেতার পরিকল্পনা করছে ইরান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মুকুটে তাঁদের একুশের পালক

মুকুটে তাঁদের একুশের পালক

বরিশালের ২১ আসন: বিএনপির ঘাঁটিতে বড় ভাগ বসাতে পারে জামায়াত

বরিশালের ২১ আসন: বিএনপির ঘাঁটিতে বড় ভাগ বসাতে পারে জামায়াত

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নতুন সংকট

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নতুন সংকট

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

সম্পর্কিত

ফাইনালের মঞ্চে ভারতের বিপক্ষে নামছে বাংলাদেশ

ফাইনালের মঞ্চে ভারতের বিপক্ষে নামছে বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিকে ব্যস্ততা, ঘরোয়ায় নীরব হকি

আন্তর্জাতিকে ব্যস্ততা, ঘরোয়ায় নীরব হকি

বাংলাদেশ না থাকায় কলকাতায় টিকিট বিক্রিতে ধস

বাংলাদেশ না থাকায় কলকাতায় টিকিট বিক্রিতে ধস

লিটনদের কাছে পাত্তাই পেল না আকবররা

লিটনদের কাছে পাত্তাই পেল না আকবররা