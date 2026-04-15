বিসিবি সভাপতির পদে বারবার পরিবর্তনে মোটেও অবাক হননি বাংলাদেশ কোচ

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতির চেয়ারটা নাজমুল হাসান পাপনের ছিল ১২ বছর। কিন্তু ২০২৪ সালের ২১ আগস্ট তিনি পদত্যাগের পর এই পদে পরিবর্তন এসেছে বারবার। ফারুক আহমেদ, আমিনুল ইসলাম বুলবুলের পর এখন বিসিবি সভাপতি তামিম ইকবাল। তবে বাংলাদেশ দলের প্রধান কোচ ফিল সিমন্স তাতে মোটেও অবাক হননি।
গত বছরের ৬ অক্টোবরের নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে তামিম ও তাঁর সমমনা সংগঠকেরা প্রশ্ন তুলেছিলেন। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে (এনএসসি) তাঁরা অভিযোগ করেছিলেন। সেই অভিযোগের পর বুলবুলের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দিয়ে এনএসসি অ্যাডহক কমিটি গঠন করে দিয়েছে বিসিবিতে। তামিম ইকবাল সেই অ্যাডহক কমিটির সভাপতি।
বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শুরু হচ্ছে পরশু। তার আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে আসেন বাংলাদেশের প্রধান কোচ ফিল সিমন্স। বিসিবি সভাপতির পদে অল্প সময়ে বারবার পরিবর্তন নিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে সিমন্স বলেন, ‘জীবনে কোনো কিছুই আমাকে আর অবাক করে না। এর সাথে বাংলাদেশ বা অন্য কিছুর সম্পর্ক নেই, এটি জীবন। আমি অনেক কিছুর মধ্য দিয়ে গিয়েছি এবং জানি যে প্রতিদিন অনেক কিছুই ঘটে। তাই কোনো কিছুতেই আমি অবাক হই না।’
