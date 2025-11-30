দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে সিরিজ শুরু করল ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হয়ে গত কয়েকদিন ধরেই বেশ চাপের মুখে ছিল ভারত। লাল বলের ক্রিকেটের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলতে ওয়ানডে সিরিজ জেতার বিকল্প নেই তাদের জন্য। এমন সমীকরণে শুরুটা দারুণ হলো ভারতের। প্রথম ম্যাচে ১৭ রানের জয় তুলে নিয়েছে স্বাগতিকরা।
হারলেও ভারতের কঠিন পরীক্ষা নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। লোকেশ রাহুলের দলের করা ৩৪৯ তাড়া করতে নেমে জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল অতিথিরা। দারুণ লড়াইয়ের পর শেষের ওভারে এসে ম্যাচ হেরেছে এইডেন মার্করামের দল। ৩৩২ রানে থামে তাদের ইনিংস।
বিশাল লক্ষ্য তাড়ায় শুরুতেই বিপর্যয় নামে দক্ষিণ আফ্রিকা শিবিরে। দলীয় ১১ রানে রায়ান রিকেলটন, কুইন্টন ডি কক ও মার্করামকে হারায় সফরকারী দল। এরপর ম্যাথু ব্রিজকে, টনি ডি জর্জি, দেওয়াল্ড ব্রেভিস, মার্কো ইয়ানসেন, করবিন বশের ব্যাটে ম্যাচে টিকে থাকে ছিল তারা। তবে শেষ পর্যন্ত জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা।
বিশেষ করে বশের কথা না বললেই নয়। ২৭০ রানে ৮ উইকেট হারানোর পরও দারুণ ব্যাটিংয়ে দলের আশা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এই অলরাউন্ডার। প্রসিধ কৃষ্ণার করা শেষ ওভারে দ্বিতীয় বলে রোহিতের হাতে বশ ধরা পড়লে অলআউট হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। ৫১ বলে ৫ চার ও ৪ ছক্কায় ৬৭ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। সফরকারীদের হয়ে ব্রিজকের অবদান সর্বোচ্চ ৭২ রান। ৭০ রান করেন ইয়ানসেন। এছাড়া ডি জর্জি ৩৯ ও ব্রেভিসের ব্যাট থেকে আসে ৩৭ রান। ৬৮ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ভারতের সবচেয়ে সফল বোলার কুলদীপ যাদব। ৬৫ রানে ৩ উইকেট নেন হার্শিত রানা।
এর আগে ভারতের জয়ের ভীত গড়ে দেন ব্যাটাররাই। ১৩৫ রান করেন বিরাট কোহলি। ১১ চার ও ৭ ছক্কায় সাজানো সাবেক অধিনায়কের ১২০ বলের ইনিংস। রাহুলের অবদান ৬০ রান। ৫৭ রান এনে দেন রোহিত। এছাড়া রবীন্দ্র জাদেজার ব্যাট থেকে আসে ৩২ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ইয়ানসেন, নান্দ্রে বারগার, বশ ও ওটনিয়েল বার্টম্যান দুটি করে উইকেট নেন।
ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২তম আসরের নিলাম শেষ হয়েছে। দেশি ও বিদেশি মিলিয়ে মোট ৪১৫ জন ক্রিকেটার নিলামে উঠেছিলেন। নিলামে দেশি ১৫৮ জনের বিপরীতে বিদেশি ক্রিকেটার ছিলেন ২৮৭ জন। তাঁদের মধ্য থেকে নিজেদের পছন্দের ক্রিকেটার বেছে নিয়েছে অংশগ্রহণকারী ছয়টি ফ্র্যাঞ্চাইজি।
দেশি ক্যাটাগরিতে সবচেয়ে ভালো দল গড়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ও রংপুর রাইডার্স। তুলনামূলক ভালো বিদেশি ক্রিকেটার কিনেছে সিলেট টাইটানস ও ঢাকা ক্যাপিটালস।
শুরুতে দল পাননি মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ও মুশফিকুর রহিম। শেষ দিকে দল পেয়েছেন এই দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। নিলামে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছেন নাঈম শেখ। তাঁকে নিয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। বিদেশিদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৫ হাজার ডলারে দাসুন শানাকাকে ভিড়িয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস।
একনজরে ৬ দলের খেলোয়াড়ের তালিকা:
ঢাকা ক্যাপিটালস
স্থানীয় খেলোয়াড়: তাসকিন আহমেদ, সাইফ হাসান, শামীম হোসেন, সাইফউদ্দিন, মোহাম্মদ মিঠুন, তাইজুল ইসলাম, সাব্বির রহমান, নাসির হোসেন, তোফায়েল আহমেদ, ইরফান শুক্কুর, আব্দুল্লাহ আল মামুন, মারুফ মৃধা, জায়েদ উল্লাহ ও মইনুল ইসলাম।
বিদেশি খেলোয়াড়: অ্যালেক্স হেলস, দাসুন শানাকা, জুবাইরুল্লাহ আকবরি ও উসমান খান।
সিলেট টাইটানস
স্থানীয় খেলোয়াড়: মেহেদী হাসান মিরাজ, নাসুম আহমেদ, পারভেজ হোসেন, খালেদ আহমেদ, আফিফ হোসেন, রনি তালুকদার, জাকির হাসান, রুয়েল মিয়া, আরিফুল ইসলাম, ইবাদত হোসেন, মুমিনুল হক, শহীদুল ইসলাম, রাহাতুল ফেরদৌস জাভেদ ও তৌফিক খান তুষার।
বিদেশি খেলোয়াড়: মোহাম্মদ আমির, অ্যারন জোনস, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস ও সাইম আইয়ুব।
রংপুর রাইডার্স
স্থানীয় খেলোয়াড়: লিটন দাস, মোস্তাফিজুর রহমান, নুরুল হাসান সোহান, তাওহীদ হৃদয়, নাহিদ রানা, রাকিবুল হাসান, আলিস আল ইসলাম, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, নাঈম হাসান, কামরুল ইসলাম রাব্বি, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, আব্দুল হালিম, ইফতিখার হোসেন ইফতি ও মেহেদী হাসান।
বিদেশি খেলোয়াড়: খাজা নাফে, এমিলিও গে, মোহাম্মদ আখলাক ও সুফিয়ান মুকিম।
নোয়াখালী এক্সপ্রেস
স্থানীয় খেলোয়াড়: মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, জাকের আলী, হাবিবুর রহমান, মুশফিক হাসান, শাহাদাৎ হোসেন, রেজাউর রহমান, হাসান মাহমুদ, সৌম্য সরকার, নাজমুল ইসলাম অপু, আবু হাসিম, মেহেদী হাসান রানা, সৈকত আলী, সাব্বির হোসেন,ও রহমতউল্লাহ আলী।
বিদেশি খেলোয়াড়: জনসন চার্লস, হায়দার আলী, ইহসানউল্লাহ খান ও কুশল মেন্ডিস।
রাজশাহী ওয়ারিয়র্স
নিলাম থেকে নেওয়া স্থানীয় খেলোয়াড়: নাজমুল হোসেন শান্ত, তানজিদ হাসান তামিম, তানজিম হাসান সাকিব, ইয়াসির আলী, আকবর আলী, রিপন মণ্ডল, জিসান আলম, হাসান মুরাদ, আব্দুল গাফফার, মেহরব হাসান, রবিউল হক, মুশফিকুর রহিম, শাকির শুভ্র, ওয়াসি সিদ্দিকি ও মোহাম্মদ রুবেল।
বিদেশি খেলোয়াড়: সাহিবজাদা ফারহান, দাসুন হেমন্ত ও মোহাম্মদ নেওয়াজ।
চট্টগ্রাম রয়্যালস
স্থানীয় খেলোয়াড়: শেখ মেহেদী হাসান, তানভীর ইসলাম, নাঈম শেখ, শরীফুল ইসলাম, আবু হায়দার রনি, মাহমুদুল হাসান জয়, মাহফিজুল ইসলাম রবিন, সুমন খান, জিয়াউর রহমান, আরাফাত সানি, মুকিদুল ইসলাম, শুভাগত হোম, সালমান হোসেন ও জাহিদুজ্জামান খান।
বিদেশি খেলোয়াড়: আবরার আহমেদ, নিরোশান ডিকভেলা ও অ্যাঞ্জেলো পেরেরা।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
২০২৬ বিপিএলের নিলামে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে দলে ভিড়িয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। নিলামে নাঈম যখন সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হিসেবে বিক্রি হয়েছেন, তিনি তখন সিলেটে ব্যস্ত জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ম্যাচ নিয়ে। গত বিপিএলে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক (৫১১) নাঈম রাতে সিলেট থেকে ফোনে আজকের পত্রিকাকে জানালেন নিলামে সর্বোচ্চ দামে দল পাওয়ার প্রতিক্রিয়া।
প্রশ্ন: কেমন লাগছে বিপিএল নিলামে সর্বোচ্চ দামের খেলোয়াড় হয়ে?
নাঈম শেখ: আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ।
প্রশ্ন: নিলামের সর্বোচ্চ শ্রেণিতেই ছিলেন। ফ্র্যাঞ্চাইজিদের টানাটানিতে নিলামে দাম বাড়ে। কিন্তু এ রকম দামে উঠবে, ভেবেছিলেন?
নাঈম: সত্যি বলতে এভাবে চিন্তা করিনি। ভালো লাগছে। চিন্তা করেছি, আমাকে যে নিলাম থেকে নেবে, তার টিমে আমি খেলব, এটাই আমার ভাবনা ছিল। ও রকম কোনো প্রত্যাশা ছিল না যে কোন দলে যাব, না যাব। যে আমাকে বিড করেছে, তাকে ধন্যবাদ যে আমাকে এভাবে ভরসা করেছে, আমাকে বিলিভ করেছে।
প্রশ্ন: সতীর্থদের কাছ থেকে কী বার্তা পেয়েছেন?
নাঈম: ওরাও অনেক মজা পেয়েছে, ওরা এনজয় করছে। বিডিংটা এনজয় করছে। আমরা যখন ম্যাচ (সিলেটে ময়মনসিংহের হয়ে জাতীয় লিগের ম্যাচ) শেষ করে গাড়িতে আসছিলাম, তখন ওরা সবাই দেখছিল, এনজয় করছিল। চিল্লাপাল্লা করছিল।
প্রশ্ন: কোটি টাকার খেলোয়াড়, প্রত্যাশার চাপও নিশ্চয়ই অনুভব করছেন? গত বিপিএলে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক ছিলেন। এবারও সেটা ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ নিশ্চয়ই?
নাঈম: অবশ্যই। এটাই হচ্ছে আমার লক্ষ্য। যখনই যে জায়গায় যে অবস্থায় খেলি, আমার লক্ষ্য থাকে দলের হয়ে সেরাটা দেওয়া। রানের দিক থেকে লক্ষ্য থাকে যে আমি সেরা দশ কিংবা পাঁচে থাকব, সব সময় ডোমিনেট করব।
প্রশ্ন: নিলাম শেষ, আপনার দলটা কেমন ভারসাম্যপূর্ণ হয়েছে? চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মতোই কি দল পেয়েছেন?
নাঈম: এখনো সেভাবে টিম দেখি নাই। যেহেতু আমার ম্যাচ ছিল, ম্যাচ শেষ করে রুমে আসা পর্যন্তই যা জানি। তবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার চেষ্টা সবারই থাকে। একজন খেলোয়াড় হিসেবে লক্ষ্য ওটাই থাকবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পেনাল্টি কর্নার স্পেশালিস্ট তকমাটা জুনিয়র (অনূর্ধ্ব-২১) হকি বিশ্বকাপে বেশ ভালোভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছেন আমিরুল ইসলাম। গতকাল প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেন তিনি। যদিও জয় পায়নি বাংলাদেশ। আজ দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষেও ছিল হারের মুখে। আমিরুলের আরও এক হ্যাটট্রিকে মাঠ ছাড়ে ৩-৩ গোলের ড্র নিয়ে।
চেন্নাইয়ের মেয়র রাধাকৃষ্ণণ স্টেডিয়ামে তিন গোলে পিছিয়ে ছিল বাংলাদেশ। প্রথম কোয়ার্টারে অষ্টম মিনিটে কোরিয়া এগিয়ে যায় লি মিন হিয়কের গোলে। পেনাল্টি কর্নারেই ১৩ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সন সিউং হান। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেও দাপট দেখায় কোরিয়া। পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে ১৭ মিনিটে ব্যবধান ৩-০ করেন মিন হিয়ক। দ্বিতীয় কোয়ার্টার শেষে স্কোরলাইন আর বদলায়নি।
এরপরই পেনাল্টি কর্নার থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প লিখতে শুরু করেন আমিরুল। তৃতীয় কোয়ার্টারের ৩৬ মিনিটে প্রথম গোলটি আদায় করে নেন তিনি। শেষ কোয়ার্টারে চারটি পেনাল্টি কর্নার পায় বাংলাদেশ। এর মধ্যে ৪৬ মিনিট ও ৫৬ মিনিটে জাল কাঁপান আমিরুল। হ্যাটট্রিক পূরণ করে বাংলাদেশকে এনে দেন ড্রয়ের স্বাদ।
পরশু গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ফ্রান্সের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সুযোগ ছিল ২০ বছরের অপেক্ষা ঘোচানোর। কিন্তু গোলাম রব্বানী ছোটনের দল পাত্তাই পেল না। চীনের কাছে ৪-০ গোলে হেরে অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপের মূলপর্বের খেলার স্বপ্নটা স্বপ্নই থেকে গেল বাংলাদেশের জন্য।
বাছাইপর্বে আগে টানা ৪ ম্যাচ জিতে আজ চীনের বিপক্ষে অঘোষিত ফাইনালে মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ। চীনের তংলিয়াং লং স্টেডিয়ামে অষ্টম মিনিটে গোলকিপার আলিফ রহমানের ভুলে পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। নিজেদের অর্ধ থেকে উড়িয়ে মারেন চীনের ডিফেন্ডার জিন ইউচেন। কুয়াং ঝাওলি পেছন থেকে দৌড়ে এসে ব্যাক পাস দিতে চাইলে ইকরামুলের পায়ে লেগে বল গতি পরিবর্তন হয়, বলের লাইনে থেকে অবশ্য ধরার অপেক্ষায় ছিলেন আলিফ। তবে নিচু বল তিনি ধরার আগেই পেছন থেকে এসে বল জালে পাঠিয়ে দেন চীনের ফরোয়ার্ড শুয়াই ওয়েহাও।
১৮ মিনিটে মাঝ মাঠ থেকে কয়েকজনেক কাটিয়ে একাই বল নিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন ইহসান হাবিব রিদুয়ান। তবে এই ডিফেন্ডারের বা পায়ের জোড়ালো শট বা দিকে ঝাপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে ক্লিয়ার করেন চীনের গোলকিপার কিন জিনিউ।
২৫ মিনিটে অল্পের জন্য বিপদ ঘটেনি। বাংলাদেশের রক্ষণ চিঁড়ে বেরিয়ে পরা বল পায়ে নিয়ে কয়েকজনকে কাটান শুয়াই ওয়েহাও। বক্সে জটলার মধ্য থেকে শেষে এই ফরোয়ার্ডের নেওয়া নিচু শটে বল বেরিয়ে যায় পোস্ট ঘেঁষে।
৩৮ মিনিটে আরও একবার বাংলাদেশের ভুলে লিড দ্বিগুণ করে চীন। নিজেদের বক্সের সামনে বল পায়ে কাকে দেবেন করতে করতে ব্যাক পাস দিয়ে বসেন দূরে থাকা গোলকিপার আলিফের কাছে। সেই বল ক্লিয়ার করার আগেই ছো মেরে জালে পাঠিয়ে দেন চীনের শুয়াই ওয়েহাও।
বিরতির পর দ্রুতই ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় চীন। ডান দিকের কর্নারের কাছ থেকে আসা লং বলে মাথা ছুঁয়ে ম্যাচে নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন ফরোয়ার্ড শুয়াই ওয়েহাও। গোলমুখের সামনে বাংলাদেশের তিন ডিফেন্ডার পারেননি তাঁকে রুখতে। শেষ দিকে ঝাও সংইউয়ান কাঁপান জাল।
এনিয়ে ১৭বার মূলপর্বে খেলার সুযোগ পেল চীন। দুবার পেয়েছে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ। সেই তুলনায় বাংলাদেশ মূলপর্বে খেলেছে ৬ বার। ২০০৬ সালের পর থেকে আর পেরোতে পারেনি বাছাইয়ের বাধা।
