Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক তিনি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২১: ০০
ক্রোয়েশিয়ার অধিনায়ক জ্যাক ভুকুসিচ। ছবি: ফেসবুক
ক্রোয়েশিয়ার অধিনায়ক জ্যাক ভুকুসিচ। ছবি: ফেসবুক

ফুটবলের দেশ ক্রোয়েশিয়া। ইউরোপের এই দেশ খেলে ক্রিকেটও। দেশটির টি-টোয়েন্টির অধিনায়ক জ্যাক ভুকুসিচ তো একটা বিশ্ব রেকর্ডই গড়ে ফেললেন!

সেই রেকর্ড কী? সবচেয়ে কম বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নেতৃত্বে অভিষেক। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই ক্রোয়েশিয়া টি-টোয়েন্টি দলকে নেতৃত্ব দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক এখন ভুকুসিচই। গতকাল সাইপ্রাসের বিপক্ষে চার ম্যাচের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ খেলে ক্রোয়েশিয়া। এই ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েই ভুকুসিচ নাম লেখান রেকর্ড বইয়ে। এ দিন তাঁর বয়স ছিল ১৭ বছর ৩১১ দিন। তিনি ভাঙেন ফ্রান্সের নোমান আমজাদের তিন বছরের পুরোনো রেকর্ড। ২০২২ সালের জুলাইয়ে চেক প্রজাতন্ত্রের বিপক্ষে ১৮ বছর ২৪ দিন বয়সে ফ্রান্সকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নোমান।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বকনিষ্ঠ ৫ অধিনায়ক

খেলোয়াড় দল বয়স সংস্করণ

জ্যাক ভুকুসিচ ক্রোয়েশিয়া ১৭ বছর ৩১১ দিন টি-টোয়েন্টি

নোমান আমজাদ ফ্রান্স ১৮ বছর ২৪ দিন টি-টোয়েন্টি

কার্ল হার্টমান আইল অব মান ১৮ বছর ২৭৬ দিন টি-টোয়েন্টি

এরডেনবুলগান মঙ্গোলিয়া ১৮ বছর ৩২৪ দিন টি-টোয়েন্টি

রশিদ খান আফগানিস্তান ১৯ বছর ১৬৫ দিন ওয়ানডে

বিষয়:

খেলাক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

ইরানে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা জানত রাশিয়া, তেহরানে বিতর্ক তুঙ্গে

ভারতে পোশাকের অর্ডার স্থগিত করছে মার্কিন ক্রেতারা, বাংলাদেশ-ভিয়েতনামে কারখানা স্থানান্তরের পরামর্শ

ট্রেনের কেবিনের বালিশ, চাদর, কম্বলের ভাড়া দ্বিগুণ করার চিন্তা

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

বাংলাদেশের বিশ্বকাপের মাঠ নিয়ে বড্ড ঝামেলায় ভারত-আইসিসি

বাংলাদেশের বিশ্বকাপের মাঠ নিয়ে বড্ড ঝামেলায় ভারত-আইসিসি

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

ট্রেনের কেবিনের বালিশ, চাদর, কম্বলের ভাড়া দ্বিগুণ করার চিন্তা

ট্রেনের কেবিনের বালিশ, চাদর, কম্বলের ভাড়া দ্বিগুণ করার চিন্তা

সম্পর্কিত

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক তিনি

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক তিনি

সর্বোচ্চ পয়েন্ট নিয়েই ফাইনালে বাংলাদেশ

সর্বোচ্চ পয়েন্ট নিয়েই ফাইনালে বাংলাদেশ

অ্যাশেজে ইংল্যান্ডের ধবলধোলাই দেখছেন ম্যাকগ্রা

অ্যাশেজে ইংল্যান্ডের ধবলধোলাই দেখছেন ম্যাকগ্রা

দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে সম্মান নিয়ে মাঠ ছাড়তে চান বাংলাদেশ কোচ

দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে সম্মান নিয়ে মাঠ ছাড়তে চান বাংলাদেশ কোচ