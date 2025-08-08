আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক তিনি

ক্রীড়া ডেস্ক
ফুটবলের দেশ ক্রোয়েশিয়া। ইউরোপের এই দেশ খেলে ক্রিকেটও। দেশটির টি-টোয়েন্টির অধিনায়ক জ্যাক ভুকুসিচ তো একটা বিশ্ব রেকর্ডই গড়ে ফেললেন!
সেই রেকর্ড কী? সবচেয়ে কম বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নেতৃত্বে অভিষেক। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই ক্রোয়েশিয়া টি-টোয়েন্টি দলকে নেতৃত্ব দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক এখন ভুকুসিচই। গতকাল সাইপ্রাসের বিপক্ষে চার ম্যাচের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ খেলে ক্রোয়েশিয়া। এই ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েই ভুকুসিচ নাম লেখান রেকর্ড বইয়ে। এ দিন তাঁর বয়স ছিল ১৭ বছর ৩১১ দিন। তিনি ভাঙেন ফ্রান্সের নোমান আমজাদের তিন বছরের পুরোনো রেকর্ড। ২০২২ সালের জুলাইয়ে চেক প্রজাতন্ত্রের বিপক্ষে ১৮ বছর ২৪ দিন বয়সে ফ্রান্সকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নোমান।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বকনিষ্ঠ ৫ অধিনায়ক
খেলোয়াড় দল বয়স সংস্করণ
জ্যাক ভুকুসিচ ক্রোয়েশিয়া ১৭ বছর ৩১১ দিন টি-টোয়েন্টি
নোমান আমজাদ ফ্রান্স ১৮ বছর ২৪ দিন টি-টোয়েন্টি
কার্ল হার্টমান আইল অব মান ১৮ বছর ২৭৬ দিন টি-টোয়েন্টি
এরডেনবুলগান মঙ্গোলিয়া ১৮ বছর ৩২৪ দিন টি-টোয়েন্টি
রশিদ খান আফগানিস্তান ১৯ বছর ১৬৫ দিন ওয়ানডে
