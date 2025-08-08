Ajker Patrika
পাকিস্তানি ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড পুলিশের তদন্ত, ঘটনা কী

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১১: ০১
পাকিস্তানি ক্রিকেটার হায়দার আলীর বিরুদ্ধে চলছে তদন্ত। ছবি: ক্রিকইনফো
পাকিস্তানি ক্রিকেটার হায়দার আলীর বিরুদ্ধে চলছে তদন্ত। ছবি: ক্রিকইনফো

পাকিস্তানের জার্সিতে খুব একটা দেখা যায় না হায়দার আলীকে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবশেষ তিনি খেলেছেন ২০২৩ সালে। এবার তাঁকে নিয়ে হইচই পড়ে গেছে। পারফরম্যান্সে নয়, পাকিস্তানি ক্রিকেটার অপরাধ করে এসেছেন আলোচনায়। তাঁর বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের পুলিশ করছে তদন্ত।

ইংল্যান্ডের গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশ হায়দারের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কাজের তদন্তে নেমেছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) সাময়িকভাবে তাঁকে নিষিদ্ধ করেছে। হায়দারের বিরুদ্ধে ঠিক কী ধরনের অভিযোগে তদন্ত চলছে, সে ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। ক্রিকইনফো জানতে পেরেছে, হায়দার যুক্তরাজ্য পুলিশের হেফাজতে নেই ঠিকই। তবে গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশ পাকিস্তানি এই ক্রিকেটারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

হায়দারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পর নীরবতা ভেঙেছে পিসিবি। এক বিবৃতিতে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড বলেছেন, ‘গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশের তদন্তের বিষয়টি আমরা জানি। গোটা প্রক্রিয়ায় অধিকার সুরক্ষায় হায়দারকে আইনি সহযোগিতা করা হবে। যুক্তরাজ্যের আইনি প্রক্রিয়াকে পূর্ণ সমর্থন ও সম্মান করে পিসিবি। তাদের (গ্রেস্টার ম্যানচেস্টার পুলিশ) এই তদন্তকে নিজস্ব গতিতে চলতে দেওয়ার গুরুত্বও স্বীকার করছে বোর্ড। হায়দারকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিসিবি। তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে নিষেধাজ্ঞা।’

পাকিস্তান শাহিনস ইংল্যান্ড সফরে কয়েক দিন আগে তিনটি ওয়ানডে ও দুটি তিন দিনের ম্যাচ খেলেছে। ৫ আগস্ট শেষ হয়েছে পাকিস্তান শাহিনসের ইংল্যান্ড সফর। এই সিরিজে হায়দারের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কাজে জড়ানোর অভিযোগ তোলা হয়েছে, যার প্রেক্ষিতে তদন্ত করছে গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশ। হায়দারের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে পিসিবি বলছে, ‘এখন থেকে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা থাকছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে দরকার পড়লে নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে পিসিবি।’

২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পথচলা শুরু হায়দারের। ২০২৩ পর্যন্ত ৩৫ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ও ২ ওয়ানডে খেলেছেন। ওয়ানডেতে করেছেন ৪২ রান। পাকিস্তানের জার্সিতে টি-টোয়েন্টিতে ৩ ফিফটিতে করেছেন ৫০৫ রান। ইংল্যান্ডে পাকিস্তান শাহিনসের সফরে তিনটি ওয়ানডে, দুটি তিন দিনের ম্যাচের সবকটি ম্যাচই খেলেছেন। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল), পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) তিনি নিয়মিত মুখ।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
