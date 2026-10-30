বাংলাদেশের বিপর্যয়ের পর মিরপুরে বৃষ্টি

বাংলাদেশের বিপর্যয়ের পর মিরপুরে বৃষ্টি
মুখোমুখি হওয়া মাত্র দ্বিতীয় বল। কী বুঝে তাওহীদ হৃদয় তুলে মারতে গেলেন, সেটা তিনিই ভালো জানেন। যেখানে মাত্র দুই বল আগেই বাংলাদেশ উইকেট হারিয়েছে। হৃদয় নিজের উইকেট ছুড়ে এসে বাংলাদেশের বিপদ আরেকটু বাড়িয়ে দিলেন।
হৃদয় যেমন উইকেট ছুড়ে এসেছেন, অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত রং লাইনে খেলতে গিয়ে এলবিডব্লুর শিকার হয়েছেন। এমনকি একটা রিভিউও নষ্ট করেছেন শান্ত। বাংলাদেশের একের পর এক উইকেট হারাতে দেখে প্রকৃতিরও যেন মন খারাপ হলো। মিরপুরের আকাশ কালো করে নেমে আসে বৃষ্টি। একারণে নির্ধারিত সময়ের ৫ মিনিট আগে দেওয়া হয়েছে চা পানের বিরতি। মাঠ কাভারে ঢাকা। দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশ ৪ উইকেটে ৩৪ রান করার পর দ্বিতীয় সেশনের খেলা শেষ হয়ে যায়। লিডসহ স্বাগতিকদের স্কোর ৬১ রান।
প্রথম ইনিংসে ৭৪.৫ ওভারে ৬ উইকেটে ২১৩ রান করে আজ প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের দ্বিতীয় সেশনের খেলা শুরু করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। মাত্র ৩২ রান যোগ করতেই শেষ ৪ উইকেট হারিয়ে ২৪৫ রানে গুটিয়ে যায় উইন্ডিজ। বাংলাদেশ পায় ২৭ রানের লিড। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১ রানেই প্রথম উইকেট হারায় স্বাগতিকেরা। দ্বিতীয় ওভারের দ্বিতীয় বলে জেইডেন সিলসকে লেগ সাইডে ঘোরাতে যান তানজিদ হাসান তামিম। এজ হওয়া বল দ্বিতীয় স্লিপে সহজেই ধরেছেন রস্টন চেজ। তামিম এবার ২ বল খেলেও কোনো রান করতে পারেননি।