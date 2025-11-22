Ajker Patrika
ক্রিকেট

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের গ্রুপে ইতালি-নেপাল, তবে...

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২২ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ০০
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের গ্রুপে পড়তে পারে ইতালি-নেপাল। ছবি: ক্রিকইনফো
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের গ্রুপে পড়তে পারে ইতালি-নেপাল। ছবি: ক্রিকইনফো

ভারত-শ্রীলঙ্কায় নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার এক মাসও পেরোয়নি। এই উপমহাদেশে আরও একটি আইসিসি ইভেন্ট দরজায় কড়া নাড়ছে। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সেই বিশ্বকাপের চূড়ান্ত সূচি প্রকাশ না করা হলেও গ্রুপিং কেমন হতে পারে, সেটার একটা ধারণা পাওয়া গেছে।

ক্রিকবাজ গত রাতে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সম্ভাব্য গ্রুপিং নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নবাগত ইতালি পড়তে পারে বাংলাদেশের গ্রুপে। সম্ভাব্য গ্রুপিং অনুযায়ী বাংলাদেশের গ্রুপে থাকছে নেপাল। এই গ্রুপে থাকছে সাবেক দুই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আয়োজক ভারত-শ্রীলঙ্কা দুটি আলাদা গ্রুপেই থাকছে। ২০২৫ এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা নিয়ে অনেক সমালোচনা হলেও ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এই দু্ই দলের এক গ্রুপে থাকার সম্ভাবনা বেশি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারতের গ্রুপে পাকিস্তানের পাশাপাশি থাকছে নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে সুপার ওভারে হারিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। এই চমকেই মূলত সুপার এইটে উঠে গিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। আইসিসির অন্যান্য ইভেন্টে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া এক গ্রুপে থাকলেও ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এক গ্রুপে তারা পড়ছে না। ক্রিকবাজের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, আয়োজক শ্রীলঙ্কার গ্রুপে পড়তে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবুয়ে, আয়ারল্যান্ড এবং ওমান। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বর্তমান রানার্সআপ দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রুপটা তুলামূলক কঠিনই হচ্ছে। তাদের গ্রুপে পড়তে যাচ্ছে নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কানাডা। ২৫ নভেম্বর মুম্বাইয়ে এক অনুষ্ঠানে আইসিসি চূড়ান্ত সূচি প্রকাশ করবে বলে জানা গেছে।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ভারত-পাকিস্তান কেউ কারও দেশে খেলবে না বলে আইসিসি একটি সমঝোতা করেছে। ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি যেমন পাকিস্তান এককভাবে আয়োজন করতে পারেনি, ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপও ভারত পারেনি এককভাবে আয়োজন করতে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারত তাদের ম্যাচগুলো খেলেছে দুবাইয়ে। মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপও হাইব্রিড মডেলে ভারত-শ্রীলঙ্কায় আয়োজিত হয়েছে। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান তাদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কাতেই খেলবে। পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে ৮ মার্চ ফাইনাল হবে লঙ্কায়। যদি সেটা না হয়, সেক্ষেত্রে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচটি হবে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে।

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভেন্যুর তালিকাও এক রকম চূড়ান্ত। ক্রিকইনফোর ৬ নভেম্বরের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, আট ভেন্যুর মধ্যে ভারতের পাঁচটি ও শ্রীলঙ্কার তিন ভেন্যুতে হবে বিশ্বকাপ। আহমেদাবাদ, দিল্লি, কলকাতা, চেন্নাই, মুম্বাই—ভারতের এই পাঁচ ভেন্যুতে হচ্ছে বিশ্বকাপ। আর শ্রীলঙ্কার কলম্বো, ক্যান্ডিসহ আরেক ভেন্যুতে মাঠে গড়াবে আইসিসির এই টুর্নামেন্ট।

২০২৪ সালের মতোই থাকছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সংস্করণ। ২০ দল নিয়ে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। পাঁচটি করে দল থাকবে প্রতিটি গ্রুপে। সে ক্ষেত্রে গ্রুপ হবে চারটি। প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সুপার এইটে। দুই গ্রুপ থাকবে সুপার এইটে। এখানে প্রতিটি গ্রুপে থাকবে চারটি করে দল। সেখান থেকে প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সেমিফাইনালে। এরপর হবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল।

আয়োজক ভারত-শ্রীলঙ্কার পাশাপাশি আপনাআপনি ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা সাত দল আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে সুযোগ পেয়েছে নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান ও আয়ারল্যান্ড। বাছাইপর্ব থেকে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে জিম্বাবুয়ে, নেপাল, কানাডা, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সম্ভাব্য গ্রুপিং

বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল, ইতালি

দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কানাডা

ভারত, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবুয়ে, আয়ারল্যান্ড, ওমান

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...