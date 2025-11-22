Ajker Patrika
রেকর্ড সেঞ্চুরি ফেলে এসেছেন মুমিনুল, বাংলাদেশের ইনিংস ঘোষণা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২২ নভেম্বর ২০২৫, ১৩: ৪৬
১৪তম টেস্ট সেঞ্চুরির কাছাকাছি মুমিনুল হক। ছবি: ক্রিকইনফো
১৪তম টেস্ট সেঞ্চুরির কাছাকাছি মুমিনুল হক। ছবি: ক্রিকইনফো

ড্রাইভিং স্লটে বল পেয়েছিলেন মুমিনুল হক। চাইলে সেটাকে সহজেই সীমানা ছাড়া করতে পারতেন তিনি। কিন্তু শর্ট কাভারে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডারের হাতে ক্যাচ তুলে দিয়েছেন মুমিনুল। তাতে রেকর্ড সেঞ্চুরির কাছাকাছি গিয়েও সেটা আর পাওয়া হলো না বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটারের।

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে সর্বশেষ টেস্টে সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন মুমিনুল হক। ভারতের বিপক্ষে সেই সেঞ্চুরির পর ১৪ মাসে ছয় ইনিংসে ফিফটি পেরিয়েছেন। আজ সেঞ্চুরি করলে টেস্টে তাঁর ১৪তম সেঞ্চুরি হবে। বাংলাদেশি ব্যাটারদের মধ্যে টেস্টে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরিয়ান হয়ে যেতেন তিনি। ইনিংসের ৬৯তম ওভারের শেষ বলে আইরিশ লেগস্পিনার গ্যাভিন হোয়েকে তুলে মারতে যান মুমিনুল। শর্ট কাভারে সহজ ক্যাচ ধরেন কার্টিস কাম্ফার।

৮৭ রানে আউট হওয়া মুমিনুলের পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন মুশফিক। ঠিক তখনই ইনিংস ঘোষণা করেন বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। ৬৯ ওভারে ৪ উইকেটে ২৯৭ রানে ইনিংস ঘোষণা করলে লিডসহ বাংলাদেশের স্কোর হয়েছে ৫০৮ রান। মুশফিক ৫৩ রানে অপরাজিত থেকেছেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৭ ওভারে ১ উইকেটে ১৫৬ রানে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করে বাংলাদেশ। দিনের খেলা শুরুর চতুর্থ ওভারেই উইকেট হারায় স্বাগতিকেরা। ৪১তম ওভারের দ্বিতীয় বলে সাদমান ইসলামকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন আইরিশ স্পিনার অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন। ১১৯ বলে ৭ চারে করেন ৭৮ রান। তাতে ভেঙে যায় দ্বিতীয় উইকেটে সাদমান-মুমিনুলের ৫৪ রানের জুটি। চার নম্বরে নেমে বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ফিরেছেন ১ রানে।

দ্রুত ২ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ৪১.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১৭৪ রান। পাঁচ নম্বরে নামেন বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসে প্রথম শততম টেস্ট খেলতে নামা মুশফিক। ১৬ রানেই তিনি আউট হতে পারতেন। ৪৯তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ম্যাকব্রাইনকে স্লগ সুইপ করতে যান মুশফিক। ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগে সহজ ক্যাচ হাতছাড়া করেন ক্যাড কারমাইকেল। ১৬ রানে জীবন পাওয়া মুশফিক করেছেন ৫৩ রান। চতুর্থ উইকেটে মুমিনুল-মুশফিক ১৬৭ বলে ১২৩ রানের জুটি গড়েছেন। মুমিনুলের বিদায়ে জুটি ভাঙার পর বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংসও ঘোষণা করা হয়েছে।

