ভারতের শামিকে হটিয়ে সবার ওপরে পাকিস্তানের শাহিন

ক্রীড়া ডেস্ক    
শাহিন শাহ আফ্রিদি ও মোহাম্মদ শামি। ফাইল ছবি
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে ৪ উইকেট নিয়েছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। জিতেছে পাকিস্তান। ম্যাচসেরা অবশ্য তিনি হতে পারেননি, হয়েছেন অভিষিক্ত হাসান নওয়াজ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২৮০ রান টপকে যেতে নওয়াজ খেলেছেন ৫৪ বলে হার না মানা ৬৩ রানের ইনিংস। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে রান তাড়া করার নিজেদের নতুন রেকর্ড গড়ে ৫ উইকেটে জিতেছে পাকিস্তান (২৮৪/৫)।

তবে ম্যাচেসেরা হওয়ার চেয়েও বড় একটা ‘অর্জন’ এই ম্যাচে এসেছে শাহিনের। এই ম্যাচ হিসেবে নিয়ে বাঁহাতি এই পেসারের ওয়ানডেতে বোলিং স্ট্রাইকরেট—২৫.৪। টেস্ট খেলুড়ে দেশের কমপক্ষে ১০০ ওয়ানডে উইকেট নেওয়া বোলারদের মধ্যে যা সর্বোচ্চ। আগের সর্বোচ্চ স্টাইকরেট ছিল ভারতের মোহাম্মদ শামির—২৫.৮।

গতকালের ৪টি উইকেট হিসেবে নিয়ে ৬৫ ওয়ানডেতে মোট ১৩১ উইকেট শাহিন শাহ আফ্রিদির। ৬৫ ওয়ানডেতে এত বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড নেই আর কোনো বোলারের। শাহিনের আগে ৬৫ ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ ১২৯ উইকেট নেওয়ার আগের রেকর্ড ছিল দুজনের—অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্ক ও আফগানিস্তানের রশিদ খানের।

বিষয়:

খেলাপাকিস্তানক্রিকেট
