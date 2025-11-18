এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে এক পা দিয়ে রাখল বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্সে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ‘এ’ গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আফগানিস্তানকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে আকবর আলীরা। টানা দুই জয়ে শেষ চারের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে বাংলাদেশের যুবারা। এর আগে হংকংয়ের বিপক্ষেও সমান ব্যবধানে জিতেছিল তারা।
দুটি করে ম্যাচ শেষে ‘এ’ গ্রুপের শীর্ষে আছে বাংলাদেশ। শতভাগ জয়ে তাদের সংগ্রহ ৪ পয়েন্ট। সমান দুটি করে পয়েন্ট নিয়ে দুই ও তিনে আছে যথাক্রমে শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান। কোনো ম্যাচ জিততে পারেনি হংকং। টেবিলের তলানীতে আছে তারা। গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাজে আগামীকাল বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। দুই গ্রুপ থেকে সেরা দুটি দল সেমিফাইনালে জায়গা করে নেবে।
দোহায় আগে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই বিপর্যয়ে পড়ে আফগানিস্তান ‘এ’ দল। দলীয় ১৬ রানেই ৩ ব্যাটারকে হারায় তারা। সে ধাক্কা সামলে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি আফগানরা। রাকিবুল হাসান ও রিপন মন্ডলের দারুণ বোলিংয়ে ১৮.৪ ওভারে ৭৮ রানে অলআউট হয় দলটি। ২৭ রান করেন দারউইস রাসুলি। সমান ১২ রান আসে ইজাজ আহমদ ও কাইস আহমেদের ব্যাট থেকে।
বাংলাদেশের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে বিধ্বংসী ছিলেন রাকিবুল। ৪ ওভারে ৭ রান দিয়ে ৩ ব্যাটারকে ফেরান এই বাঁ হাতি স্পিনার। সমান উইকেট নিতে ১০ রান খরচ করেন পেসার রিপন।
রান তাড়া করতে নেমে ১৩.৩ ওভারেই জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ। দুই ওপেনার হাবিবুর রহমান সোহান ও জিসান আলম সমান ১০ রান করে ফিরলে জাওয়াদ আবরার ও মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনের ব্যাটে জয় নিশ্চিত করে তারা। জাওয়াদ ২৪ ও অঙ্কন ২৭ রানে অপরাজিত থাকেন।
‘ম্যাচটি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ’—প্রায় ১৫ মিনিটের সংবাদ সম্মেলনে ভারতের কোচ খালিদ জামিল এমন কথা শোনালেন বারবার। দলের ভেতরের কোনো খবর জানাতে খুব বেশি ইচ্ছুক ছিলেন না। যেন মাঠের জন্য জমিয়ে রেখেছেন সবকিছু।১ ঘণ্টা আগে
টিম হোটেলের লিফটে জামাল ভূঁইয়াকে দেখেই ক্রিকেট দলের এক কোচের প্রশ্ন—‘চাপ মনে হচ্ছে?’ জামালও উত্তর দিলেন সপাটে, ‘চাপ সামলানোই আমাদের কাজ।’ সঙ্গে জামাল এটাও উপলব্ধি করলেন শুধু ফুটবল অঙ্গনের মানুষ নয়, আজকের ম্যাচে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকবে গোটা ক্রীড়াঙ্গন। প্রতিপক্ষ যে আর কেউ নয় ভারত। যে ভারতের সঙ্গে১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে এখন উৎসবের আমেজ। আগামীকাল ফুটবলে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলতে নামবে ভারত। পরশু মিরপুরে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। শহরের দুই প্রান্তে দুই ম্যাচ সামনে রেখে চারটি দল অবস্থান করছে হোটেল সোনারগাঁওয়ে।১৩ ঘণ্টা আগে
হামজা চৌধুরী বাংলাদেশের ফুটবলের প্রাণভোমরা। চোখধাঁধানো গোলে মুগ্ধ করে চলেছেন ভক্ত-সমর্থকদের। হামজা তৈরি ভারতের বিপক্ষেও দারুণ কিছু করতে। ইংল্যান্ড থেকে ছেলের খেলা দেখতে সপরিবারে বাংলাদেশে এসেছেন তাঁর মা রাফিয়া চৌধুরী।১৪ ঘণ্টা আগে
‘ম্যাচটি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ’—প্রায় ১৫ মিনিটের সংবাদ সম্মেলনে ভারতের কোচ খালিদ জামিল এমন কথা শোনালেন বারবার। দলের ভেতরের কোনো খবর জানাতে খুব বেশি ইচ্ছুক ছিলেন না। যেন মাঠের জন্য জমিয়ে রেখেছেন সবকিছু।
পরশু বাফুফের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, গতকাল সকালে সোয়া ৯টায় অনুশীলন করবে ভারত। নিরাপত্তার কোনো কারণ নয়, খালিদ জানালেন এটাই তাঁদের সংস্কৃতি। ঢাকায় এখনো পুরোপুরি শীত পড়েনি। সকালের সতেজ আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে তাই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। রাতের আলোয় আজ কতটুকু আলোকিত করতে পারবে নিজেদের, সেটাই দেখার পালা।
শিলংয়ে এ বছরের মার্চে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হামজা চৌধুরীর। সেই ম্যাচ হামজা কীভাবে রাঙিয়েছিলেন, সেটা কারও অজানা নয়। গোল যদিও পাননি, কিন্তু ফুটবলশৈলীতে মুগ্ধ করেছেন ভক্তদের। আট মাস পর ফের যখন বাংলাদেশ-ভারত মুখোমুখি হচ্ছে, তখন ঘুরেফিরে আসছে হামজার কথা। সংবাদ সম্মেলনে ভারতের কোচ বলেন, ‘আগে যেমনটা বলেছি, বাংলাদেশের এক-দুজন নয়, পুরো দলই ভালো। তাদের সবাই ভালো খেলোয়াড়। তাই আমরা ম্যাচটিকে হালকাভাবে নেব না। ইতিবাচক চিন্তা করতে হবে, ভালো ফল আনতে হবে।’
চাপে থাকার কথা অকপটে স্বীকার করে খালিদ অবশ্য হাল ছেড়ে দিচ্ছেন না। পরিশ্রমের পূর্ণতা পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন তিনি, ‘সবাই জানে এটা চাপের ম্যাচ। তবু কঠোর পরিশ্রম করতে হবে ইতিবাচক ফলের জন্য। এটি কোনো প্রীতি ম্যাচ নয়। বাছাইপর্বের ম্যাচ। খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’
বাংলাদেশের প্রশংসায় খালিদ আরও বলেন, ‘বাংলাদেশ খুব ভালো দল। তাদের ভালো খেলোয়াড় আছে। আমি দেখেছি, তাদের গুণগত মান আছে। ঘরে-বাইরে তাদের খেলায় অনেক উন্নতি হয়েছে।’
সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে কখনো কার্পণ্য বোধ করেন না খালিদ। ঢাকায় এসেছেন লিস্টন কোলাসো, সাহাল আবদুল সামাদ, উদন্ত সিংয়ের মতো তারকাদের ছাড়াই। দলে আছে প্রবাসীর ছোঁয়াও। অস্ট্রেলিয়ান নাগরিকত্ব ছেড়ে ভারতীয় পাসপোর্ট হাতে নিয়েছেন রায়ান উইলিয়ামস। সেই পাসপোর্টে প্রথম সিলটা পড়েছে বাংলাদেশের। তবে এই উইঙ্গার খেলতে পারবেন কি না, তা এখনো অনিশ্চিত।
খালিদ বলেন, ‘আমরা দুটো সম্ভাবনার জন্যই প্রস্তুত। যদি সে থাকে, খুব ভালো। না থাকলেও একইভাবে কাজ করব। আমরা এখনো অপেক্ষা করছি (ফিফা থেকে অনুমতি পাওয়ার)।’
টিম হোটেলের লিফটে জামাল ভূঁইয়াকে দেখেই ক্রিকেট দলের এক কোচের প্রশ্ন—‘চাপ মনে হচ্ছে?’ জামালও উত্তর দিলেন সপাটে, ‘চাপ সামলানোই আমাদের কাজ।’ সঙ্গে জামাল এটাও উপলব্ধি করলেন, শুধু ফুটবল অঙ্গনের মানুষ নয়, আজকের ম্যাচে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকবে গোটা ক্রীড়াঙ্গন। প্রতিপক্ষ যে আর কেউ নয়, ভারত। যে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কটা যেমন ঘৃণার, তেমন ভালোবাসারও।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে দুই দলের কেউই আর মূল পর্বের দৌড়ে নেই। তবু এমন এক ম্যাচে সমর্থকদের উন্মাদনার মাঝে পয়েন্টের সব হিসাবনিকাশ তুচ্ছ হয়ে পড়ে। যেখানে জয় হলো শেষ কথা। সেই জয়ের অপেক্ষাটা বাংলাদেশের জন্য ২২ বছরের।
সর্বশেষ ২০০৩ সাফের সেমিফাইনালে মতিউর মুন্নার বিখ্যাত গোল্ডেন গোলে এসেছিল ভারতকে হারানোর উপলক্ষ। হামজা-শমিতদের কাঁধে চড়ে বাংলাদেশ কি পারবে সেই আক্ষেপ ঘোচাতে। জাতীয় স্টেডিয়ামে রাত ৮টায় শুরু হবে ম্যাচ।
ভারত সম্প্রতি নতুন পালাবদলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। নতুন কোচ খালিদ জামিল চেষ্টা করছেন দলটা গুছিয়ে নিতে। এখন পর্যন্ত সেভাবে ছাপ রাখতে পারেননি। তাই বাংলাদেশ অধিনায়কের চোখে ভারতকে হারানোর এটাই সেরা সুযোগ। সংবাদ সম্মেলনে জামাল বলেন, ‘ভারত তাদের সেরা অবস্থায় নেই, তো এবার সেই সুবিধা যদি নিতে পারি... ওদের সুপার লিগ এখনো শুরু হয় নাই। অনেকে অভিযোগ করে, কেন তাদের লিগ চালু হচ্ছে না। আমি মনে করি, এটা আমার জন্য পজিটিভ। আর যদি খেলার মতো করে বলেন, ভারতে যা হয়েছে। তারা পেশাদার খেলোয়াড়। তাই কঠিন এক ম্যাচ হবে। কোচ যেটা বলেছেন, নেপালের চেয়ে ভারতের বিপক্ষে বেশি সুযোগ পাব আমরা।’
নেপালের কথা মনে করিয়ে খানিকটা হতাশাই ফিরিয়ে আনলেন জামাল। ঘরের মাঠে হামজা-জাদুর পরও সেই ম্যাচে শেষ মুহূর্তের ভুলে ২-২ গোলে ড্র করে বাংলাদেশ ৷ এমন ভুল কি এই ম্যাচেও হওয়ার শঙ্কা আছে? এমন প্রশ্নে কাবরেরার উত্তর, ‘যদি আমরা তিন পয়েন্ট পেতে চাই, অবশ্যই কাল (আজ) এমন কিছু ঘটতে দেওয়া যাবে না। এসব পরিস্থিতি আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে, সেগুলো থেকে শিখতে হবে, কাজ করতে হবে। কখনো আমরা এসব পরিস্থিতি ভালোভাবে সামলেছি।’
গত কয়েক ম্যাচে রক্ষণের ভুল ছিল স্পষ্ট। জামালও অকপটে স্বীকার করে নেন তা। তাঁর মতে, নেপালের চেয়ে কিছুটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমায় খেলবে ভারত ৷ তখন বাংলাদেশের সুযোগও বেড়ে যাবে। বললেন জামাল, ‘ডিফেন্সে অবশ্যই আমাদের সমস্যা আছে। তবে ভারত যদি অনেক ওপরে উঠে খেলে, তাহলে আমরা সামনে অনেক স্পেস পাব। আক্রমণে যারা খেলবে, ওরা অনেক গতিময় খেলোয়াড়। রাকিব সম্ভবত দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে দ্রুতগতির খেলোয়াড়। তাঁকে যদি ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারি, তাহলে সন্দেশ ও রাহুল যেই থাকুক না কেন, হি উইল কিল দ্য ডিফেন্স।’
ভারত ম্যাচ ঘিরে উন্মাদনা ছড়িয়ে আছে চারদিকে। কাবরেরাও টের পাচ্ছেন তা। তিনি অবশ্য অতি উচ্ছ্বাসী নন। তবে আবেগের লাগাম টানার পাশাপাশি জয়ের ব্যাপারে দিলেন নিশ্চয়তা। ম্যাচটি তাঁর জন্যও যে বাঁচা-মরার, ‘আবেগ নিয়ন্ত্রণ করাটাও জরুরি, যেন জিততে পারি। কারণ আমাদের সামর্থ্য আছে, আমরা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে শক্তিশালী। তাই ভারতের বিপক্ষে অবশেষে জয়ের সুযোগটা নিতে হবে। এটা ঘটবেই। শতভাগ ঘটবে। আর আমরা নিশ্চিত যে সেটা কালই (আজ) ঘটবে।’
জামালও শুধু আবেগ নয়, মস্তিষ্কের পূর্ণ ব্যবহার করতে চান, ‘বছরটা যদি জয় দিয়ে শেষ করতে পারি, তা শুধু আমাদের জন্য নয়, সমর্থক ও আপনাদের জন্যও ইতিবাচক হবে। তাই আমার জন্য ম্যাচটি আবেগের, একই সঙ্গে মস্তিষ্ক ব্যবহার করে খেলতে হবে। কালকের ম্যাচে অনেক ফ্রি কিক হবে, হলুদ কার্ড হবে, গালাগালি হবে। তবে আমি এটা স্বাভাবিক ম্যাচ হিসেবে ধরব। তবে এই ম্যাচের তাৎপর্য আমি জানি।’
বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে এখন উৎসবের আমেজ। আগামীকাল ফুটবলে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলতে নামবে ভারত। পরশু মিরপুরে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। শহরের দুই প্রান্তে দুই ম্যাচ সামনে রেখে চারটি দল অবস্থান করছে হোটেল সোনারগাঁওয়ে।
ফুটবলে বাংলাদেশ-ভারত, ক্রিকেটে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড—এই চার দল হোটেল সোনারগাঁওয়ে অবস্থান করছে বলে লিফটে, লবিতে কিংবা নাশতার টেবিলে একে অন্যের সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে। লিফটে আজ বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের কোচের সঙ্গে দেখা ফুটবল অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়ার। ভারতের বিপক্ষে খেলার আগে চাপ কেমন—জামালের কাছে এমন প্রশ্ন করেছেন ক্রিকেট কোচ। হোটেল সোনারগাঁওয়ে সংবাদ সম্মেলনে জামাল বলেন, ‘‘বলেছি, ‘চাপ সব সময় থাকে। তবে এটা সামলানোই আমার কাজ। পরে তিনি বললেন, ‘আমিও ম্যাচ দেখতে স্টেডিয়ামে থাকব।’ ক্রিকেটের তারাও রোমাঞ্চিত। শুধুমাত্র সমর্থক কিংবা পরিবার নয়। অন্য খেলার লোকেরাও আগ্রহ দেখাচ্ছে। সারা বাংলাদেশ এই খেলা দেখবে।’’
মিরপুরে পরশু শুরু হতে যাওয়া আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টটি মুশফিকুর রহিমের ক্যারিয়ারের শততম টেস্ট। কিন্তু দেশের ক্রীড়াঙ্গন এখন কাঁপছে ফুটবল-জ্বরে। জাতীয় স্টেডিয়ামে আগামীকাল রাত ৮টায় বাংলাদেশ-ভারত ফুটবল ম্যাচে বিশেষ চোখ থাকবে ক্রিকেটের মানুষদেরও। ক্যারিয়ারের ঊষালগ্নে ক্রিকেটের পাশাপাশি চুটিয়ে ফুটবলও খেলেছেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। বিসিবি সভাপতি অধীর অপেক্ষায় আছেন ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটা দেখবেন বলে। এরই মধ্যে বাফুফে সভাপতি তাবিথ আওয়ালের পাঠিয়ে দেওয়া বিশেষ নিমন্ত্রণপত্র হাতে পেয়েছেন বুলবুল।
দেশের ৬৪ জেলার ক্রিকেট কোচ, সংগঠক ও ক্রীড়া কর্মকর্তাদের নিয়ে ৯ ও ১০ নভেম্বর হয়েছে বিসিবির দুই দিনব্যাপী ক্রিকেট কনফারেন্স। ঢাকার একটি পাঁচতারকা হোটেলে ক্রিকেট কনফারেন্সের প্রথম দিনে (৯ নভেম্বর) বিসিবি পরিচালক ও সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর বলেছিলেন, ‘ফুটবলারদের জন্য (ক্রিকেট) খেলা যাচ্ছে না সারা দেশে। তারা উইকেট ভেঙে ফেলল, উইকেট নষ্ট করে ফেলেছে। আবার ২৪ তারিখ আবাহনী-মোহামেডান ফুটবল খেলা কুমিল্লা স্টেডিয়ামে। এই সমস্যাটা শুধু কুমিল্লার না। প্রতিটা জেলার স্টেডিয়াম দখল করে রেখেছে ফুটবল, প্রতিটা জেলার যেখানে ফুটবলের কাজ নেই, সেখানেও ফুটবল দখল করে রেখেছে এবং ফুটবলারদের ব্যবহার খুব খারাপ।’ তাঁর এমন মন্তব্যের পর নিন্দার ঝড় উঠেছে দেশের ফুটবল অঙ্গনে। বিসিবির এই পরিচালক ক্ষমা না চাইলে অ্যাকশনে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন ফুটবলাররা। এমনকি বিসিবি সভাপতির কাছে বাফুফে সভাপতি চিঠিও দিয়েছিলেন।
আসিফের মন্তব্যে যখন নিন্দার ঝড়, তখন তিনি নিজেই ক্ষমা চেয়েছেন। গতকাল ফেসবুক লাইভে এই সংগীতশিল্পী বলেন, ‘দুই বোর্ডের প্রধান একত্র হয়েছেন। গত ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচ দেখতে জাতীয় স্টেডিয়ামে বিসিবি সভাপতি উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। আমরা একটি সমাধানে এসেছি যে, কীভাবে ফুটবল-ক্রিকেট একসঙ্গে এগিয়ে নিতে পারি। আমি ফুটবল ভক্তদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করছি।’ দুঃখপ্রকাশ করেছেন বুলবুলও। সব পেছনে ফেলে আগামীকাল বিসিবি সভাপতির সঙ্গে আসিফেরও বাংলাদেশ-ভারত ফুটবল ম্যাচ দেখতে আসার কথা।
হামজা চৌধুরী বাংলাদেশের ফুটবলের প্রাণভোমরা। চোখধাঁধানো গোলে মুগ্ধ করে চলেছেন ভক্ত-সমর্থকদের। হামজা তৈরি ভারতের বিপক্ষেও দারুণ কিছু করতে। ইংল্যান্ড থেকে ছেলের খেলা দেখতে সপরিবারে বাংলাদেশে এসেছেন তাঁর মা রাফিয়া চৌধুরী।
জাতীয় স্টেডিয়ামে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ভারতের ম্যাচে। ম্যাচের আগের দিন হামজা কীভাবে তৈরি হচ্ছেন, সেটিই দেখতে আজ জাতীয় স্টেডিয়ামে এসেছেন হামজার মা রাফিয়া আর বাবা দেওয়ান গোলাম মোর্শেদ চৌধুরী। স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিলেন রাফিয়া। আচ্ছা, মায়ের হাতের কোন রান্না হামজা বেশি পছন্দ করেন—এই প্রশ্নের উত্তরে রাফিয়া বলেন, ‘তার তেমন কোনো প্রিয় খাবার নেই।’ এরপরই রসিকতার সুরে বললেন, ‘সে তার মায়ের চেয়ে তার মায়ের রান্না বেশি পছন্দ করে! আলহামদুলিল্লাহ।’
বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেকের পর এখন থেকে হামজা আন্তর্জাতিক ফুটবলে খেলেছেন ৬ ম্যাচ। করেছেন ৪ গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন একটি। ৪ গোলই জাতীয় স্টেডিয়ামে। বাইসাইকেল কিক, পেনাল্টি কিক, ফ্রি কিক, হেড—চারটা গোল করেছেন ভিন্ন চার শৈলীতে। এর মধ্যে নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে হামজার বাইসাইকেল কিক নিয়ে হইচই পড়ে গেছে। ছেলের গোল নিয়ে রাফিয়া সাংবাদিকদের বলেন, ‘মা হিসেবে সত্যিই অসাধারণ লাগে তার খেলা। ভাষায় প্রকাশ করার মতো কোনো শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না। তোমাদের যেমন লেগেছে (বাইসাইকেল কিক), আমারও সে রকম লেগেছে। এটা অসাধারণ একটা গোল ছিল। আমার খুব গর্ব হচ্ছে।’
গত মার্চে হামজা প্রথম বাংলাদেশের হয়ে খেলতে এসেছিলেন। ওই সময়ে হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার স্নানঘাট গ্রাম তখন উৎসবে পরিণত হয়েছিল। সাংবাদিকদের ক্যামেরার লেন্স যেন হামজার বাড়ির দিকেই তাক করা ছিল। ভক্ত-সমর্থকেরাও তাঁকে একনজর দেখতে উন্মুখ ছিলেন। আট মাস আগের স্মৃতিচারণা করে আজ রাফিয়া স্টেডিয়ামে সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘যে সময় সে এসেছিল দেশে, খুব রোমাঞ্চিত ছিলাম। যে ভালোবাসাটা পেয়েছে, সেটা অসাধারণ। সেটা খুবই অনুপ্রাণিত করে। সে বাংলাদেশের ফুটবলের উন্নতিতে অনেক কিছু করতে চায়। ফুটবলে যাত্রাটা অনেক দীর্ঘ। সবে শুরু হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ ভালো করবে।’
হামজার খেলা মাঠে বসে সব সময় দেখেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। এ বছরের মার্চে শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটা দেখেছিলেন রাফিয়া। সেই ম্যাচ দিয়েই হামজার বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয়েছিল। গত জুনে বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ম্যাচে ছেলের খেলা ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বসে দেখেছিলেন রাফিয়া। কাল ভারত ম্যাচে তাঁদের থাকার কথা জাতীয় স্টেডিয়ামে।
