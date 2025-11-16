শাকিব খানের সঙ্গে কী কথা বলেছেন সাইফ হাসান

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৫ বিপিএলে সাইফ হাসান খেলেছিলেন রংপুর রাইডার্সের হয়ে। এবারের বিপিএলে তিনি খেলবেন ঢাকা ক্যাপিটালসের হয়ে। তবে তিনি দল বদলালেও শাকিব খানের দল কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে না। এবারও তিনি ঢাকা ক্যাপিটালসের সত্ত্বাধিকারী হিসেবেই আছেন।
বাংলাদেশের সিনেমা জগতের অন্যতম তারকা শাকিব খানের ঢাকার সবশেষ বিপিএলে ভরাডুবি হয়েছে। সেই ঢাকা এবার দলে ভিড়িয়েছে সাইফ হাসানকে। আমিরাতে সেপ্টেম্বরে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে ৪ ম্যাচে ৪৪.৫০ গড় ও ১২৮.০৫ স্ট্রাইকরেটে করেছিলেন ১৭৮ রান। দুটি ফিফটিও করেছিলেন মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই টুর্নামেন্টে।পরবর্তীতে আফগানিস্তান সিরিজেও ঝড় তুলেছেন তিনি। শাকিব খানের দলে নাম লেখানোর পর আজ গণমাধ্যমকর্মীদের কৌতূহল ছিল, সাইফের সঙ্গে জনপ্রিয় এই অভিনেতার কী কথা হয়েছে। সাংবাদিকদের সাইফ বলেন,‘শাকিব খানের সঙ্গে কথা হয়েছে সাইনিংয়ের দিন। গুডলাক জানিয়েছেন। আশা করি ঢাকা দলের জন্য ভালো কিছু করতে পারব।’
রশিদ খান, মোহাম্মদ নবি, আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের মতো আফগান তারকা ক্রিকেটাররা আইপিএলসহ বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে নিয়মিত খেলেন। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সেই অর্থে বাইরের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার সুযোগ মেলে না। যদিও সাকিব আল হাসান, মোস্তাফিজুর রহমান আইপিএলে কাঁপিয়েছেন। ইদানীং রিশাদ হোসেন বাইরের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন। এ বছরের এপ্রিল-মে মাসে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) ৭ ম্যাচে ৯.৩৩ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৩ উইকেট। তাঁর দল লাহোর কালান্দার্স টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।
বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে খেলা প্রসঙ্গে সাইফ আফগানিস্তানের কথা উল্লেখ করেছেন। আজ সাংবাদিকদের ২৭ বছর বয়সী এই ওপেনার বলেন,‘আমাদের খেলার জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা দেখতে পারেন আফগানিস্তানের সবাই অনেক প্রতিষ্ঠিত ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে। আমাদের বেশ কিছু ক্রিকেটার ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে নিয়মিত হচ্ছে। এটা আমাদের ক্রিকেটের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।’
সাকিব-তাসকিনের পাশাপাশি এবারের আবুধাবি টি-টেন লিগে দল পেয়েছেন সাইফ হাসানও। সাইফকে নিয়েছে অ্যাসপিন স্ট্যালিয়নস। আবুধাবি টি-টেন লিগ খেলে আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য প্রস্তুতি ভালো হবে বলে মনে করেন সাইফ। বাংলাদেশের ২৭ বছর বয়সী এই ওপেনার বলেন, ‘বিসিবির প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ। তারা এনওসি দিয়েছে। আয়ারল্যান্ড সিরিজের কারণে পুরো টুর্নামেন্ট খেলতে পারব না। অর্ধেক এনওসি দিয়েছে। আয়ারল্যান্ড সিরিজের আগে ভালো অনুশীলন হবে।’
সাইফ বর্তমানে দারুণ ছন্দে থাকলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক রকম ব্রাত্য হয়ে পড়েছিলেন। এ বছরের আগস্টে নেদারল্যান্ডস সিরিজ দিয়ে বাংলাদেশের জার্সিতে প্রায় দুই বছর পর ফিরলেন তিনি। প্রত্যাবর্তনের পর দারুণ ছন্দে ২৭ বছর বয়সী এই ব্যাটার। এরই মধ্যে তাঁর ওয়ানডেতেও অভিষেক হয়েছে।
সাইফের এত দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের রহস্য তাহলে কী—কথা প্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ক্যাম্পের কথা উল্লেখ করেছেন। ২৭ বছর বয়সী এই ওপেনার বলেন, ‘সবাই সাহায্য করেছে। বিসিবির ক্যাম্পেই তো ছিলাম। বাবুল স্যার, সোহেল স্যারের সঙ্গে ছিলাম। মাস্কোতে অনুশীলন করেছি সালাহ উদ্দীন স্যারের সঙ্গে। যেখানে সুযোগ পাই, নিজেকে উন্নতির চেষ্টা করছি। আসলে নিজের কোচ নিজে হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।’
২০২১ সালের সাইফের সঙ্গে বর্তমান সাইফের পার্থক্য খুঁজতে গিয়ে তিনি জানালেন, এখনো তাঁর অনেক দুর্বলতা রয়েছে। আজ সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘দুর্বলতা বলতে এখনো অনেক জায়গায় রয়েছে। নিজের স্পিরিট নিয়ে খেলার চেষ্টা করি। যেটা শক্তির জায়গা, সেটা নিয়ে ব্যাটিংয়ের চেষ্টা করি। আগে কী হয়েছে, সেটা নিয়ে ভাবি না। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি না। বর্তমানে থাকার চেষ্টা করি।’
বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলতে যাচ্ছেন মুশফিকুর রহিম। মুশফিক বাংলাদেশের তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য অনেক বড় অনুপ্রেরণা বলে মনে করেন সাইফ। আজ গণমাধ্যমকে সাইফ বলেন, ‘অবশ্যই অনুপ্রেরণার। তার কাজের নীতিসহ সব কিছুই অনেক বড় অনুপ্রেরণার বিষয়। তাঁর পরিসংখ্যান সেটা বলে। আশা করি ভালো একটা শেষ হবে মুশফিক ভাইয়ের। মুশফিক ভাইয়ের জন্য শুভকামনা। আজকেও দেখা হয়েছে জিমে। ইনশা আল্লাহ মুশফিক ভাইয়ের ভালো একটা শেষ হবে।’
১৮ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত হবে ২০২৫ আবুধাবি টি-টেন লিগ। এদিকে ২৭ নভেম্বর চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে শুরু হবে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিও ২৯ নভেম্বর হবে এই মাঠে। মিরপুরে ২ ডিসেম্বর হবে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ‘সি’ গ্রুপের এই ম্যাচটি কেবলই নিয়মরক্ষার। চতুর্থ রাউন্ড শেষেই বিদায় নিশ্চিত হয়েছে বাংলাদেশ ও ভারতের। মূলপর্বের লড়াইয়ে টিকে আছে কেবল হংকং ও সিঙ্গাপুর। এরপরও ভারতের বিপক্ষে ১৮ নভেম্বরের ম্যাচ ঘিরে উন্মাদনা ও রোমাঞ্চের পাহাড় জমেছে। অনুশীলনে ঘাম ঝরাচ্ছেন হামজা-শমিতরা। জাতীয় স্টেডিয়ামে দুই দলের লড়াই দেখতে টিকিট নিয়েও ছিল কাড়াকাড়ি। মাত্র চার মিনিটেই শেষ হয়েছে ম্যাচের সব টিকিট।
সফরকারী ভারতও ম্যাচটি হালকাভাবে নিচ্ছে না। বাছাইপর্ব থেকে বিদায় নিশ্চিত হলেও বাংলাদেশের বিপক্ষে ফিরতি পর্বে জিততে মরিয়া খালিদ জামিলের দল। প্রথম লেগে গত মার্চে শিলংয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে ভারত। শক্তি বাড়াতে অস্ট্রেলিয়ান প্রবাসী উইঙ্গার রায়ান উইলিয়ামসকে দলে নিয়েছে তারা স্কোয়াডে নিয়েছে। দুই দল যখন নিজেদের ছক কষছে তখন ভারতের গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধু দিলেন অন্যরকম বার্তা। ম্যাচ হয়তো দেখতে সুন্দর না হলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঝাঁজ থাকবে একইরকম।
ভারতীয় ফুটবলের ওয়েবসাইটে আজ তিনি বলেন, ‘এটি ( এশিয়ান কাপের দৌড়ে না থাকা) ম্যাচের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা তীব্রতা কমিয়ে দেবে ন। বাংলাদেশ দল এবং তাদের সমর্থকদের দারুণ এক ম্যাচ হতে যাচ্ছে। কারণ ভারতের বিপক্ষে খেলা। আমাদের মানসিক এবং শারীরিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে, কারণ বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলা সবসময় কঠিন। ম্যাচটি হয়তো দেখতে সুন্দর নাও লাগতে পারে। অগোছালো দেখা যেতে পারে। দল হিসেবে আমাদের যেকোনো চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।’
২০১০ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ান গেমসে ভারত অনূর্ধ্ব-২৩ দলের সদস্য ছিলেন সান্ধু। সে সময়ের চেয়ে বাংলাদেশ ফুটবল অনেক এগিয়ে গেছে বলে মনে করেন তিনি, ‘সেটা অনেক আগের কথা। বাংলাদেশ ফুটবলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করেছে এবং প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। ফুটবলের প্রতি তাদের ভালোবাসা বেড়েছে, জাতীয় দলও আরও ভালো করছে।’
বাংলাদেশকে চ্যালেঞ্জিং প্রতিপক্ষ মনে হয় সান্ধুর কাছে, ‘বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা সবসময়ই শিক্ষণীয়। এখানে এসে খেলা সহজ নয়। কারণ এই এখানকার ফুটবলে প্রতিযোগিতা হয। প্রতিবেশী হওয়ায় তারা আমাদের বিপক্ষে ভালো করতে চায় এবং আমাদের কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে চায়। জাতীয় দলের সঙ্গে কিংবা যখনই ক্লাব ফুটবলের জন্য এখানে এসেছি, আমার অভিজ্ঞতা অন্তত সেটাই বলে।’
ঢাকায় এসে অনিরাপদ বোধ করছে না ভারতীয় দল। সান্ধু বলেন, ‘এখানকার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা অবগত ছিলাম। তবে অবশ্যই খুব আদর্শ নয়। তবে আমরা এখানে ফুটবল খেলতে এসেছি এবং এটাই আমাদের মাথায় আছে। এখানে আসার পর থেকে আমরা অনিরাপদ বোধ করিনি। এখন ভালোভাবেই কাটছে, সবকিছু খুব সুসংগঠিত। সামনে যা আছে এবং মাঠে কী করতে হবে সেটা নিয়ে মনোযোগ দিতে হবে আমাদের।’
৬ বছর পর কলকাতার ইডেনে টেস্ট ফিরলেও স্বাগতিকদের মাঠ ছাড়তে হয়েছে হারের হতাশা নিয়ে। তাও যে সে হার নয়। যে হারে ভারত নাম লিখিয়েছে লজ্জাজনক এক রেকর্ডে। ভরাডুবির পর ক্রিকেটারদের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন স্বাগতিক কোচ গৌতম গম্ভীর।
ইডেন গার্ডেন্সে তিন দিনে গল্প শেষ ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টেস্ট। এই টেস্টে খেলা হয়েছে ২০৬ ওভার ২ বল। পড়েছে ৩৮ উইকেট। যার মধ্যে শেষ দুই দিনে পড়েছে ২৭ উইকেট। ১২৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভারত গুটিয়ে গেছে ৯৩ রানে। স্বাগতিকেরা ৩০ রানে হারের পর স্বাভাবিকভাবেই কাঠগড়ায় ইডেনের পিচ কিউরেটর। তবে গম্ভীরের মতে কিউরেটরকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। ব্যাটারদের ব্যর্থতাতেই এমন ভরাডুবি হয়েছে বলে দাবি ভারতের কোচের।
ভারতের ভরাডুবির পর যখন পিচ কিউরেটরকে সামাজিক মাধ্যমে ধুয়ে দিচ্ছেন, গম্ভীর তখন বললেন চমকে দেওয়ার মতো এক তথ্য। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৩০ রানে হারের পর সংবাদমাধ্যমকে ভারতের প্রধান কোচ বলেছেন, ‘ঠিক এমন পিচই চেয়েছিলাম আমরা। কিউরেটর অনেক সাহায্য করেছেন।ভালো খেলতে না পারলে তো এমনই হবে। এ ধরনের উইকেটে আপনি অবশ্যই রান করতে পারবেন। আমার মতে অসম বাউন্স বেশি ছিল। স্পিনার-পেসার সবার জন্যই প্রযোজ্য। ১২৪ রান তাড়া করে অবশ্যই জেতা উচিত ছিল।’
তিন দিনে শেষ হওয়া ইডেন টেস্টে সর্বোচ্চ ৫৫ রান করে অপরাজিত থাকেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর এই রান কতটা মূল্যবান সেটা তো ম্যাচ শেষে প্রমাণিত হয়েছে। ভারতের ওয়াশিংটন সুন্দর ২৯ ও ৩১ রান করেছেন। দুই ইনিংসেই তিন নম্বরে ব্যাটিং করেছেন তিনি। আর দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭ বলে ২৬ রানের ইনিংস খেলে অক্ষর প্যাটেল ভারতের জয়ের দারুণ সম্ভাবনা তৈরি করেছিলেন। বাভুমা-ওয়াশিংটনরা যদি পারেন, তাহলে বাকিরা কেন পারলেন না—গম্ভীরের প্রশ্ন এমনটাই। ম্যাচ শেষে ভারতের প্রধান কোচ বলেন, ‘প্রথম কথা হলো উইকেটে ভয়ংকর কিছু ছিল না। আনপ্লেয়েবল উইকেট বলার উপায় নেই। টেম্বা বাভুমা, অক্ষর প্যাটেল রান করেছে। ওয়াশিংটন সুন্দরও ভালো খেলেছে।’
ভারতের বিপক্ষে ৩০ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন সায়মন হারমার। দুই ইনিংসে চারটি করে উইকেট নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার এই স্পিনার। যেখানে দ্বিতীয় ইনিংসে ২১ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। তবে গম্ভীরের দাবি পেসাররা এখানে বেশি সফল হয়েছেন। ৩০ রানে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে ভারতের প্রধান কোচ বলেন, ‘আমরা যদি সব সময় উইকেট নিয়েই কথা বলি। এখানে আসলে স্পিন করছে। কিন্তু পরিসংখ্যানে তাকালে দেখা যাবে বেশির ভাগ উইকেটই পেসারদের। উইকেটের আচরণ নিয়ে কথা বলছি। তবে ৪০ উইকেটের বেশির ভাগই পেয়েছেন পেসাররা।’
শুবমান গিল প্রথম ইনিংসে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ার পর ভারতের দুই ইনিংসেই ৯ উইকেট পড়ার পর ইনিংস শেষ হয়েছে। আর গম্ভীর সংবাদমাধ্যমে পেসারদের বেশি উইকেট নেওয়ার যে দাবি তুলেছেন, সেটা ভুল। ৩৮ উইকেটের মধ্যে স্পিনাররা নিয়েছেন ২২ উইকেট। পেসাররা পেয়েছেন ১৬ উইকেট। আর এই টেস্টে ৩০ রানে জিতে ইডেনে সবচেয়ে কম রান ডিফেন্ডের রেকর্ডটা নিজেদের করে নিল প্রোটিয়ারা। এর আগে ইডেনে এই রেকর্ডটা ছিল ভারতেরই। ১৯৭৩ সালে ইংল্যান্ডকে ১৯২ রানের লক্ষ্য দিয়েও ২৮ রানে জিতেছিল ভারত।
তৃতীয় দিনে ৩০ রানে জিতে ভারতকে ভারতের মাঠে ১৫ বছর পর টেস্টে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা। এর আগে ২০১০-এর ফেব্রুয়ারিতে নাগপুর টেস্টে ভারতকে ইনিংস ও ৬ রানে হারিয়েছিল প্রোটিয়ারা। এদিকে গুয়াহাটিতে ভারত নামবে সিরিজ বাঁচাতে। ২২ নভেম্বর শুরু হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট।
আবুধাবি টি-টেন লিগের নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যাম্পস আগেই নিয়েছে সাকিব আল হাসানকে। এবার আমিরাত ভিত্তিক এই টি-টেন লিগে দল পেয়েছেন তাসকিন আহমেদ। নর্দার্ন ওয়ারিয়র্সের হয়ে খেলবেন বাংলাদেশের এই তারকা পেসার।
নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স আজ নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে তাসকিনকে নেওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিটি এক বিবৃতিতে লিখেছে, ‘উত্তাপ পেতে তৈরি থাকুন। ২০২৫ আবুধাবি টি-টেনে নর্দার্ন ওয়ারিয়র্সে যোগ দিয়েছেন তাসকিন আহমেদ।’ তাসকিনের ছবি দিয়ে একটি ফটোকার্ড পোস্ট করেছে নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স। তাসকিন এই ফটোকার্ড নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে শেয়ার করে ক্যাপশন দিয়েছেন, ‘হ্যালো নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স।’
সাকিব-তাসকিনের পাশাপাশি এবারের আবুধাবি টি-টেন লিগে দল পেয়েছেন সাইফ হাসানও। সাইফকে নিয়েছে অ্যাসপিন স্ট্যালিয়নস। টি-টোয়েন্টিতে এ বছর দারুণ সময় কাটছে সাইফের। আমিরাতে সেপ্টেম্বরে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে ৪ ম্যাচে ৪৪.৫০ গড় ও ১২৮.০৫ স্ট্রাইকরেটে করেছিলেন ১৭৮ রান। দুটি ফিফটিও করেছিলেন মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই টুর্নামেন্টে।
১৮ নভেম্বর কোয়েটা কাভালরি-নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে ২০২৫ আবুধাবি টি-টেন লিগ। টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে আট ফ্র্যাঞ্চাইজি। অপর ছয় ফ্র্যাঞ্চাইজি হচ্ছে ডেকান গ্ল্যাডিয়েটর্স, দিল্লি বুলস, অ্যাসপিন স্ট্যালিয়ন্স, ভিস্তা রাইডার্স, আজমান টাইটান্স ও রয়্যাল চ্যাম্পস। টুর্নামেন্টে হবে ৩২ ম্যাচ। ৩০ নভেম্বর ফাইনাল।
আবুধাবি টি-টেন লিগে এর আগেও খেলেছেন সাকিব। ২০২৪ সালে এই টুর্নামেন্টে তিনি খেলেছিলেন বাংলা টাইগার্সের হয়ে। এবার নতুন দল রয়্যাল চ্যাম্পসে যোগ দিয়ে পেয়েছেন অধিনায়কত্বও। এই দলে আছেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস, জেসন রয়, লিয়াম ডসনের মতো তারকারা। ১৯ নভেম্বর ভিস্তা রাইডার্সের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবে রয়্যাল চ্যাম্পস।
