আরও একটি জয়ের অপেক্ষায় অস্ট্রেলিয়া

তৃতীয় দিন শেষেই ব্রিসবেন টেস্টে চালকের আসনে ছিল অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪৩ রানে এগিয়ে থেকে চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করেছে স্বাগতিকেরা। শেষ ৪ উইকেটে হাতে রেখে সফরকারীরা ঘুরে দাঁড়াতে না পারলে আজই এই ম্যাচ জিতে নেবে স্টিভ স্মিথের দল। পার্থ টেস্ট জিতে অ্যাশেজ সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া। আরও একটি ম্যাচ জিতলে সিরিজ জয়ের পথে আরেক ধাপ এগিয়ে যাবে তারা। এছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশিকছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
ব্রিসবেন টেস্ট: ৪র্থ দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
সকাল ১০ টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ব্রাইটন-ওয়েস্ট হাম
রাত ৮ টা, সরাসরি
ফুলহাম-ক্রিস্টাল প্যালেস
রাত ১০টা ৩০ মি. , সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
নেপাল প্রিমিয়ার লিগ
বেলা ৩টা ৪৫ মি. , সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
লিওনেল মেসি নিজেই যেন জাদুকর। যার জাদুর কাঠির স্পর্শে বদলে যায় দৃশ্যপট। অন্তত ইতিহাস তো এ কথাই বলে। বর্নাঢ্য ক্যারিয়ারে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড যেখানেই গেছেন সেখানেই ফুটেছে সাফল্যের ফুল। সবশেষ মেসির সেই জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন ধরা দিল ইন্টার মায়ামির শোকেসে।
পিএসজি ছেড়ে ২০২৩ সালে মায়ামিতে যোগ দেন মেসি। তৃতীয় মৌসুমে এসে ফ্লোরিডার ক্লাবটিকে প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) শিরোপা জেতালেন তিনি। ফাইনালে ভ্যাঙ্কুবারকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছে হ্যাভিয়ের মাশচেরানোর দল।
২০১৮ সালে মায়ামির প্রতিষ্ঠা হয়। মেসি আসার আগে প্রতি মৌসুমেই লিগ টেবিলের তলানীতে থেকেছে তারা। মেসি আসার পর গত ৩ মৌসুমে সমান শিরোপা ঘরে তুলল ক্লাবটি। এর আগে ২০২৩ সালে লিগস কাপের শিরোপা জিতেছিল মায়ামি। গত মৌসুমে পয়েন্টের রেকর্ড গড়ে সাপোর্টার শিল্ডস ঘরে তোলে। এমএলএসের ফাইনালে ভ্যাঙ্কুভারকে হারিয়ে সবচেয়ে আরাধ্য শিরোপার অপেক্ষা ফুরাল মায়ামির।
মায়ামিকে এমএলএস কাপের শিরোপা জিতিয়ে অসংখ্য অর্জনের ভীড়ে আরও একটি সাফল্যের দেখা পেলেন মেসি। এটা ক্যারিয়ারে তারকা ফুটবলারের ৪৭ তম শিরোপা। সিনিয়র ফুটবলে যা ৪৪ তম।
মৌসুমজুড়ে দুর্দান্ত ছন্দে ছিলেন মেসি। মায়ামির ফাইনাল জয়েও রাখলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। জালের দেখা না পেলেও সতীর্থের দুটি গোলে সহায়তা করেছেন তিনি। গোল-অ্যাসিস্ট মিলিয়ে প্লে অফে রেকর্ড ১৫ গোলে অবদান রাখলেন মেসি। এমএলএস কাপের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার উঠেছে তাঁর হাতে।
চেজে স্টেডিয়ামে ম্যাচের অষ্টম মিনিটে ভাগ্যের ছোঁয়ায় এগিয়ে যায় মায়ামি। বিপদমুক্ত করতে গিয়ে নিজেদের জালে বল জড়ান ভ্যাঙ্কুভারের ডিফেন্ডার ওকাম্পো। প্রথমার্ধের বাকি সময় দাপট দেখালেও আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি ভ্যাঙ্কুভার। কিছু সুযোগ তৈরি করে মায়ামিও পারেনি ব্যবধান বাড়াতে।
বিরতি থেকে ফেরার পর লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি মায়ামি। ৬০ মিনিটে তাদের জালে বল পাঠান ভ্যাঙ্কুভারের আলী আহমেদ। ১১ মিনিটের মাথায় ম্যাচে দ্বিতীয়বারের মতো এগিয়ে যায় মায়ামি। মেসির পাস থেকে ঠিকানা খুঁজে নেন রদ্রিগো ডি পল। যোগ করা সময়ে তাদেও আলেন্দেকে দিয়ে গোল করিয়ে জয় নিশ্চিত করেন মেসি।
গতকাল ড্র হওয়ার পর আজ চূড়ান্ত হয়ে গেল ২০২৬ বিশ্বকাপের সূচি। ২০১০ বিশ্বকাপের মতো এবারও বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ খেলবে স্বাগতিক মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকা। একই দিন (১১ জুন) প্লে অফ ডি জয়ী দলের মুখোমুখি হবে দক্ষিণ কোরিয়া। আর্জেন্টিনা ১৬ জুন ও ব্রাজিল ১৯ জুন তাদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে।
এক নজরে দেখে নিন বিশ্বকাপের সূচি
*নোট: এখানে ইস্টার্ন টাইম জোন দেওয়া আছে। বাংলাদেশ সময় থেকে যা ১০ ঘণ্টা পিছিয়ে আছে।
বিশ্বকাপ সূচি
নম্বর ম্যাচ ভেন্যু সময়
১১ জুন
১ মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা মেক্সিকো সিটি দুপুর৩টা
২ দক্ষিণ কোরিয়া-প্লে অফ ‘ডি’ গুয়াদালাহারা রাত ১০টা
১২ জুন
৩ কানাডা-প্লে অফ ‘এ’ টরোন্টো দুপুর ৩টা
৪ যুক্তরাষ্ট্র-প্যারাগুয়ে লস অ্যাঞ্জেলস রাত ৯টা
১৩ জুন
৫ হাইতি-স্কটল্যান্ড বস্টন রাত ৯টা
৬ অস্ট্রেলিয়া-প্লে অফ ‘সি’ ভ্যানকুভার রাত ১২টা
৭ ব্রাজিল-মরক্কো নিউইয়র্ক সন্ধ্যা ৬টা
৮ কাতার-সুইজারল্যান্ড সান ফ্রান্সিসকো দুপুর ৩টা
১৪ জুন
৯ আইভরি কোস্ট-ইকুয়েডর ফিলাডেলফিয়া সন্ধ্যা ৭টা
১০ জার্মানি-কুরাসাও হস্টন দুপুর ১টা
১১ নেদারল্যান্ডস-জাপান ডালাস বিকেল ৪টা
১২ প্লে অফ ‘বি’-তিউনিসিয়া মন্তেরে রাত ১০টা
১৫ জুন
১৩ সৌদি আরব-উরুগুয়ে মায়ামি সন্ধ্যা ৬টা
১৪ স্পেন-কেপ ভার্দে আটলান্টা দুপুর ১২টা
১৫ ইরান-নিউজিল্যান্ড লস অ্যাঞ্জেলস রাত ৯টা
১৬ বেলজিয়াম-মিসর সিয়াটল বিকেল ৩টা
১৬ জুন
১৭ ফ্রান্স-সেনেগাল নিউইয়র্ক দুপুর ৩টা
১৮ প্লে অফ ২-নরওয়ে বস্টন সন্ধ্যা ৬টা
১৯ আর্জেন্টিনা-আলজেরিয়া কানসাস সিটি রাত ৯টা
২০ অস্ট্রিয়া-জর্ডান সান ফ্রান্সিসকো রাত ১২টা
১৭ জুন
২১ ঘানা-পানামা টরোন্টো সন্ধ্যা ৭টা
২২ ইংল্যান্ড-ক্রোয়েশিয়া ডালাস বিকেল ৪টা
২৩ পর্তুগাল-প্লে অফ ১ হস্টন দুপুর ১টা
২৪ উজবেকিস্তান-কলম্বিয়া মেক্সিকো সিটি রাত ১০টা
১৮ জুন
২৫ প্লে অফ ‘ডি’জয়ী-দ. আফ্রিকা আটলান্টাদুপুর ১২টা
২৬ সুইজারল্যান্ড-প্লে অফ ‘এ’ লস অ্যাঞ্জেলস দুপুর ৩টা
২৭ কানাডা-কাতার ভ্যানকুভার সন্ধ্যা ৬টা
২৮ মেক্সিকো-দ. কোরিয়া গুয়াদালাহারা রাত ৯টা
১৯ জুন
২৯ ব্রাজিল-হাইতি ফিলাডেলফিয়া রাত ৯টা
৩০ স্কটল্যান্ড-মরক্কো বস্টন সন্ধ্যা ৬টা
৩১ প্লে অফ ‘সি’-প্যারাগুয়ে সান ফ্রান্সিসকো রাত ১২টা
৩২ যুক্তরাষ্ট্র-অস্ট্রেলিয়া সিয়াটল দুপুর ৩টা
২০ জুন
৩৩ জার্মানি-আইভরি কোস্ট টরোন্টো বিকেল ৪টা
৩৪ ইকুয়েডর-কুরাসাও কানসাস সিটি রাত ৮টা
৩৫ নেদারল্যান্ড-প্লে অফ ‘বি’ হস্টন দুপুর ১টা
৩৬ তিউনিশিয়া-জাপান মন্তেরে রাত ১২টা
২১ জুন
৩৭ উরুগুয়ে-কেপ ভার্দে মায়ামি সন্ধ্যা ৬টা
৩৮ স্পেন-সৌদি আরব আটলান্টা বেলা ১২টা
৩৯ বেলজিয়াম-ইরান লস অ্যাঞ্জেলস দুপুর ৩টা
৪০ নিউজিল্যান্ড-মিসর ভ্যানকুভার রাত ৯টা
২২ জুন
৪১ নরওয়ে-সেনেগাল নিউইয়র্ক রাত ৮টা
৪২ ফ্রান্স-প্লে অফ ২ ফিলাডেলফিয়া বিকেল ৫টা
৪৩ আর্জেন্টিনা-অস্ট্রিয়া ডালাস দুপুর ১টা
৪৪ জর্ডান-আলজেরিয়া সানফ্রান্সিসকো রাত ১১টা
২৩ জুন
৪৫ ইংল্যান্ড-ঘানা বস্টন বিকেল ৪টা
৪৬ পানামা-ক্রোয়েশিয়া টরোন্টো সন্ধ্যা ৭টা
৪৭ পর্তুগাল-উজবেকিস্তান হিউস্টন দুপুর ১টা
৪৮ কলম্বিয়া-প্লে অফ ১ গুয়াদালাহারা রাত ১০টা
২৪ জুন
৪৯ স্কটল্যান্ড-ব্রাজিল মায়ামি সন্ধ্যা ৬টা
৫০ মরক্কো-হাইতি আটলান্টা সন্ধ্যা ৬টা
৫১ সুইজারল্যান্ড-কানাডা ভ্যানকুভার দুপুর ৩টা
৫২ প্লে অফ ‘এ’-কাতার সিয়াটল দুপুর ৩টা
৫৩ প্লে অফ ‘ডি’ -মেক্সিকো মেক্সিকো সিটি রাত ৯টা
৫৪ দ. আফ্রিকা-দ. কোরিয়া মন্তেরে রাত ৯টা
২৫ জুন
৫৫ কুরাসাও-আইভরি কোস্ট ফিলাডেলফিয়া বিকেল ৪টা
৫৬ ইকুয়েডর-জার্মানি নিউইয়র্ক বিকেল ৪টা
৫৭ জাপান-প্লে অফ ‘বি’ ডালাস সন্ধ্যা ৭টা
৫৮ তিউনিসিয়া-নেদারল্যান্ডস কানসাস সিটি সন্ধ্যা৭টা
৫৯ প্লে অফ ‘সি’-যুক্তরাষ্ট্র লস অ্যাঞ্জেলস রাত ১০টা
৬০ প্যারাগুয়ে-অস্ট্রেলিয়া সান ফ্রান্সিসকো রাত ১০টা
২৬ জুন
৬১ নরওয়ে-ফ্রান্স বস্টন দুপুর ৩টা
৬২ সেনেগাল-প্লে অফ ২ টরোন্টো দুপুর ৩টা
৬৩ মিসর-ইরান সিয়াটল রাত ১১টা
৬৪ নিউজিল্যান্ড-বেলজিয়াম ভ্যানকুভার রাত ১১টা
৬৫ কেপ ভার্দে-সৌদি আরব হস্টন রাত ৮টা
৬৬ উরুগুয়ে-স্পেন গুয়াদালাহারা রাত ৮টা
২৭ জুন
৬৭ পানামা-ইংল্যান্ড নিউইয়র্ক বিকেল ৫টা
৬৮ ক্রোয়েশিয়া-ঘানা ফিলাডেলফিয়া বিকেল ৫টা
৬৯ আলজেরিয়া-অস্ট্রিয়া কানসাস সিটি রাত ১০টা
৭০ জর্ডান-আর্জেন্টিনা ডালাস রাত ১০টা
৭১ কলম্বিয়া-পর্তুগাল মায়ামি সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা
৭২ প্লে অফ ১-উজবেকিস্তান আটলান্টা সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা
শেষ ৩২
২৮ জুন
৭৩ এ২-বি২ লস অ্যাঞ্জেলস দুপুর ৩টা
২৯ জুন
৭৪ ই১-এ/বি/সি/ডি/এফ৩ বস্টন বিকেল সাড়ে ৪টা
৭৫ এফ১-সি২ মন্তেরে রাত ৯টা
৭৬ সি১-এফ২ হস্টন রাত ৩টা
৩০ জুন
৭৭ আই১-সি/ডি/এফ/জি/এইচ৩নিউইয়র্ক বিকেল ৫টা
৭৮ ই২-আই২ ডালাস বেলা ১টা
৭৯ এ১-সি/ই/এফ/এইচ/আই৩ মেক্সিকো সিটি রাত ৯টা
১ জুলাই
৮০ এল ১-ই/এইচ/আই/জে/কে৩ আটলান্টা দুপুর ১২টা
৮১ ডি১-বি/ই/এফ/আই/জে৩ সানফ্রান্সিসকো রাত ৮টা
৮২ জি ১-এ/ই/এইচ/আই/জে৩ সিয়াটল বেলা ৪টা
২ জুলাই
৮৩ কে২-এল২ টরোন্টো সন্ধ্যা ৭ টা
৮৪ এইচ১-জে২ লস অ্যাঞ্জেলস বেলা ৩টা
৮৫ বি১-ই/এফ/জি/আই/জে৩ ভ্যানকুভার রাত ১১টা
৩ জুলাই
৮৬ জে১-এইচ২ মায়ামি সন্ধ্যা ৬টা
৮৭ কে১-ডি/ই/আই/জে/এল৩ কানসাস সিটি রাত সাড়ে ৯টা
৮৮ ডি২-জি২ ডালাস দুপুর ২টা
শেষ ১৬
৪ জুলাই
৮৯ ম্যাচ ৭৪ জয়ী-ম্যাচ ৭৭ জয়ী ফিলাডেলফিয়া বিকেল ৫টা
৯০ ম্যাচ ৭৩ জয়ী-ম্যাচ ৭৫ জয়ী হস্টন বেলা ১টা
৫ জুলাই
৯১ ম্যাচ ৭৬ জয়ী-ম্যাচ ৭৮ জয়ী নিউইয়র্ক বিকেল ৪টা
৯২ ম্যাচ ৭৯ জয়ী-ম্যাচ ৮০ জয়ী মেক্সিকো সিটি রাত ৮টা
৬ জুলাই
৯৩ ম্যাচ ৮৩ জয়ী-ম্যাচ ৮৪ জয়ী ডালাস বেলা ৩টা
৯৪ ম্যাচ ৮১ জয়ী-ম্যাচ ৮২ জয়ী সিয়াটল রাত ৮টা
৭ জুলাই
৯৫ ম্যাচ ৮৬ জয়ী-ম্যাচ ৮৮ জয়ী আটলান্টা বেলা ১২টা
৯৬ ম্যাচ ৮৫ জয়ী-ম্যাচ ৮৭ জয়ী ভ্যানকুভার বিকেল ৪টা
কোয়ার্টার ফাইনাল
৯ জুলাই
৯৭ ম্যাচ ৮৯ জয়ী-ম্যাচ ৯০জয়ী বস্টন বিকেল ৪টা
১০ জুলাই
৯৮ ম্যাচ ৯৩ জয়ী-ম্যাচ ৯৪ জয়ী লস অ্যাঞ্জেলস বেলা ৩টা
১১ জুলাই
৯৯ ম্যাচ ৯১ জয়ী-ম্যাচ ৯২ জয়ী মায়ামি বিকেল ৫টা
১০০ ম্যাচ ৯৫ জয়ী-ম্যাচ ৯৬ জয়ী কানসাস সিটি রাত ৯টা
সেমিফাইনাল
১৪ জুলাই
১০১ ম্যাচ ৯৭ জয়ী-ম্যাচ ৯৮ জয়ী ডালাস বেলা ৩টা
১৫ জুলাই
১০২ ম্যাচ ৯৯ জয়ী-ম্যাচ ১০০ জয়ী আটলান্টা বেলা ৩টা
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ
১৮ জুলাই
১০৩ ম্যাচ ১০১ পরাজিত-ম্যাচ ১০২ পরাজিত মায়ামি বিকেল ৫টা
ফাইনাল
১৯ জুলাই
১০৪ ম্যাচ ১০১ জয়ী-ম্যাচ ১০২ জয়ী নিউইয়র্ক বেলা ৩টা
আগের ম্যাচে ভারতের ৩৫৮ রান টপকে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সে হিসেবে ‘ফাইনালের’ রূপ নেওয়া শেষ ম্যাচে দারুণ একটা লড়াই-ই আশা করা হয়েছিল। কিন্তু বিশাখাপত্তনমে তেমন লড়াই আর হলো কই! এক পেশে ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৯ উইকেটে হারিয়েছে ভারত।
২৭১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে এসে ভারতের টপ অর্ডার জ্বলে উঠলে ১০ দশমিক ১ ওভারেই জিতে যায় ভারত।
ওপেনিংয়ে এসে সেঞ্চুরি করেছেন জয়স্বী জয়সওয়াল। ১২টি চার ও ২টি ছয়ে ১১৬ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। ওয়ানডে এটিই তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি। ওপেনিংয়ে রোহিত শর্মাকে নিয়ে ১৫৫ রানের জুটি গড়েন তিনি। ৭৩ বলে ৭৫ রানের ইনিংস খেলে রোহিত আউট হয়ে গেলে উইকেটে আসেন বিরাট কোহলি। ৪৫ বলে অপরাজিত ৬৫ রান করেন তিনি। দ্বিতীয় উইকেটে ৮৪ বলে তারা ১১৬ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়লে বড় জয় নিশ্চিত হয় ভারতের।
এর আগে প্রথমে ব্যাট করে ২৭০ রান তোলে দক্ষিণ আফ্রিকা। সফরকারী দলের এই স্কোরে বড় অবদান ওপেনার কুইন্টন ডি ককের। ৮টি চার ও ৬টি ছয়ে ৮৯ বলে ১০৬ রান করেন তিনি। পেসার প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা এবং বা হাঁতি স্পিনার কুলদীপ যাদব ৪টি করে উইকেট তুলে নিলে এদিন তিন শর নিচেই গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ডি ককের পর দ্বিতীয় ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৮ রান আসে দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমার ব্যাটে।
ওয়ানডে সিরিজ শেষে দুই দল এখন অংশ নেবে টি-টোয়েন্টি সিরিজে। ৫ ম্যাচের এই সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি ৯ ডিসেম্বর কটকে।
জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) চলমান আসরে কোনো লড়াই করতে পারেনি ঢাকা। পয়েন্ট টেবিলে সবার নিচের আছে তারা। নিয়মরক্ষা করতে নামলেও আনিসুল ইসলাম ও মার্শাল আইয়ুবের সেঞ্চুরিতে সপ্তম রাউন্ডের প্রথম দিনটা নিজেদের করে নিয়েছে দলটি।
শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চট্টগ্রামের বিপক্ষে ৩৫৬ রানে ২ উইকেট হারিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে ঢাকা। ডাবল সেঞ্চুরির সম্ভাবনা তৈরি করেছেন আনিসুল। ১৮৩ রানে অপরাজিত আছেন এই ওপেনার। আরেক সেঞ্চুরিয়ান মার্শাল ১০৯ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন।
রংপুরের বিপক্ষে প্রথম দিন শেষে ৯ উইকেট হারিয়ে ৩০২ রান তোলেছে খুলনা। ৫৬ রান করেন সৌম্য সরকার। ৩৬ রান আসে জিয়াউর রহমানের ব্যাটে। ৩৪ রান করেন ইমরানুজ্জামান। ৫১ রানে ৩ উইকেট নেন নাসির হোসেন।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজশাহী এবং ময়মনসিংহের মধ্যকার ম্যাচের প্রথম দিন পড়েছে ১২ উইকেট। ২১৯ রানে অলআউট হয়েছে পদ্মাপাড়ের দলটি। সর্বোচ্চ ৮১ রান করেন নাঈম আহমেদ। হাবিবুর রহমান সোহানের ব্যাট থেকে আসে ৪৪ রান। ৬১ রানে ৩ উইকেট নেন আবু হায়দার রনি। জবাবে ৭৩ রানে ২ উইকেট হারিয়েছে ময়মনসিংহ। খালিদ হাসান ২৮ ও আরিফুল ইসলাম ৫ রানে অপরাজিত আছেন। ১৪৬ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করবে ময়মনসিংহ।
রাজশাহী বিভাগীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিলেটের বিপক্ষে ২৬৯ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে বরিশাল। ওপেনার ইফতেখার হোসেন ইফতির অবদান ৬৩ রান। ৫৮ রান করেছেন হাফিজুর রহমান। সিলেটের হয়ে ৩৪ রানে ৩ উইকেট নেন মহিউদ্দিন তারেক।
