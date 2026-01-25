Ajker Patrika
রাজনীতি

তারেক রহমান রাজশাহী আসছেন ২৮ জানুয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
তারেক রহমান। ফাইল ছবি

নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিতে ২৮ জানুয়ারি রাজশাহী আসছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাঁর এই আগমনকে কেন্দ্র করে রাজশাহী মহানগর ও আশপাশের এলাকায় দলটির নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ করা যাচ্ছে।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাতে রাজশাহী মহানগরীর পদ্মা আবাসিক এলাকায় বিএনপি নেতা ও সদর আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মিজানুর রহমান মিনুর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক বৈঠক শেষে বিষয়টি নিশ্চিত করেন দলের রাজশাহী বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ শাহীন সৈকত।

শাহীন সৈকত জানান, ২৮ জানুয়ারি রাজশাহীর ঐতিহাসিক মাদ্রাসা মাঠে বিএনপির নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। ওই জনসভায় প্রধান অতিথি থাকবেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাঁর এই সফরকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের বিএনপি নেতা-কর্মীরা জনসভা সফল করতে ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

সৈয়দ শাহীন সৈকত বলেন, তারেক রহমানের এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই জনসভায় তিনি দলের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা রাজশাহীর মানুষের সামনে তুলে ধরবেন। পাশাপাশি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের কৌশলগত অবস্থানও স্পষ্ট করবেন।

সফরসূচি অনুযায়ী ২৮ জানুয়ারি দুপুর সাড়ে ১২টায় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান রাজশাহী পৌঁছাবেন। এরপর তিনি সরাসরি ঐতিহাসিক রাজশাহী মাদ্রাসা মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় যোগ দেবেন। সেখানে তিনি ধানের শীষ প্রতীকের মনোনীত প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেবেন এবং তাঁদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ধানের শীষ প্রতীক তুলে দেবেন।

জনসভা শেষে বিকেলে নওগাঁয় আরেকটি জনসভায় অংশগ্রহণ করবেন তারেক রহমান। নওগাঁর কর্মসূচি শেষ করে তিনি বগুড়ার উদ্দেশে রওনা দেবেন।

বিএনপিরাজশাহীজাতীয় নির্বাচনতারেক রহমান
