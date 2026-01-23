Ajker Patrika
রাজনীতি

নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র মেনে নেবে না জনগণ: মির্জা ফখরুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ জানুয়ারি ২০২৬, ০৮: ৩৩
নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র মেনে নেবে না জনগণ: মির্জা ফখরুল
সমাবেশে বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

সহিংস কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নির্বাচনকে বাধগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র জনগণ মেনে নেবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে কেরানীগঞ্জে ইউনিয়ন বিএনপির নেতা হাসান মোল্লা গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার নিন্দা জানাতে গিয়ে বিএনপির মহাসচিব এক বিবৃতিতে এই মন্তব্য করেন।

বিএনপির মহাসচিব বলেন, ‘এই ন্যক্কারজনক ও বর্বর হামলার আমরা তীব্র নিন্দা ও ঘৃণাভরে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এহেন সহিংস কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করা এবং গণতান্ত্রিক অভিযাত্রাকে রুদ্ধ করার যেকোনো ষড়যন্ত্র দেশের জনগণ কখনো মেনে নেবে না। সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকামী মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, ইনশা আল্লাহ।’

বিবৃতিতে বিএনপির মহাসচিব দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ‘সাধারণ মানুষের জীবন ও নিরাপত্তা আজকে চরমভাবে হুমকির মুখে পড়েছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণে আনা জরুরি।’

হাসান মোল্লা হত্যার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার জোর দাবি জানান মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বিষয়:

বিএনপিনির্বাচনমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

সম্পর্কিত

নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র মেনে নেবে না জনগণ: মির্জা ফখরুল

নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র মেনে নেবে না জনগণ: মির্জা ফখরুল

১৬ ঘণ্টায় তারেক রহমানের ৭ সমাবেশ

১৬ ঘণ্টায় তারেক রহমানের ৭ সমাবেশ

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি: ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে জামায়াত

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি: ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে জামায়াত

সংস্কারের প্রতিশ্রুতিতে এনসিপির প্রচার শুরু

সংস্কারের প্রতিশ্রুতিতে এনসিপির প্রচার শুরু