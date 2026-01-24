রাতে চট্টগ্রামে যাচ্ছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান

নির্বাচনী প্রচারের অংশ হিসেবে আজ শনিবার চট্টগ্রামে যাচ্ছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ সন্ধ্যা ৭টা ৩৫ মিনিটে ঢাকা থেকে বিমানযোগে চট্টগ্রাম যাবেন তিনি। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় রাজধানীর গুলশানের বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন এই তথ্য জানান।
প্রেস ব্রিফিংয়ে মাহদী আমিন বলেন, ‘আজ তারেক রহমান চট্টগ্রামে যাচ্ছেন। আগামীকাল ২৫ জানুয়ারি সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে স্থানীয় একটি হোটেলের হলরুমে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০০ শিক্ষার্থীকে নিয়ে ইয়ুথ পলিসি টকে অংশ নেবেন। সেখানে তিনি শিক্ষা, কর্মসংস্থান, কৃষি, নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিএনপির পলিসি নিয়ে মতবিনিময় করবেন এবং তরুণ-তরুণীদের পরামর্শ শুনবেন। পরে চট্টগ্রাম পলোগ্রাউন্ড মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী সমাবেশে অংশ নেবেন তারেক রহমান। সমাবেশ শেষ করে তিনি যাত্রাপথে ফেনীতে পাইলট স্কুল খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী সমাবেশে বক্তব্য দেবেন।’
বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা আরও জানান, তারেক রহমান কুমিল্লায় চৌদ্দগ্রাম হাইস্কুল মাঠ, সুয়াগাজী ডিগবাজির মাঠ এবং দাউদকান্দি উপজেলার কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে নির্বাচনী সমাবেশে বক্তব্য দেবেন। এরপর নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর বালুর মাঠে নির্বাচনী সমাবেশে যোগ দেবেন তিনি। দিনভর কর্মসূচি শেষে তারেক রহমান ঢাকার গুলশানে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে পৌঁছাবেন।
সিলেট সফরের মতো এই সফরেও বিএনপির সহযোগী সংগঠনের নেতাদের একাংশ তাঁর সফরসঙ্গী হবেন বলে জানান মাহদী আমিন।
বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত আমার ভাবনায় বাংলাদেশ, জাতীয় রিল মেকিং প্রতিযোগিতার সেরা ১০ জনকে নিয়ে মতবিনিময় সভা করবেন তারেক রহমান। মাহদী আমিন প্রেস ব্রিফিংয়ে জানান, রিল প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের সঙ্গে একান্ত আলাপের উদ্দেশ্যে গুলশানের বিচারপতি সাহাবুদ্দীন পার্কে আজ বেলা ২টায় ‘মিট অ্যান্ড গ্রিট উইথ তারেক রহমান’ অনুষ্ঠিত হবে।
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান এই প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের সঙ্গে সেখানে মতবিনিময় করবেন। এ মতবিনিময় সভায় আরও অংশ নেবেন তাঁর কন্যা ব্যারিস্টার জাইমা রহমান।
আগামীর বাংলাদেশ নিয়ে জনগণের ভাবনা ও প্রস্তাবকে রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ায় যুক্ত করার লক্ষ্যে ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ডসহ ১১টি বিষয়ের ওপরে এক মিনিটের রিলস বানানোর এই প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় আড়াই হাজার প্রতিযোগী অংশ নেন। যাঁদের মধ্য থেকে জনমতের ওপর ৩০ শতাংশ মার্ক ও জুরি বোর্ডের মূল্যায়নের ওপর ৭০ শতাংশ মার্ক যোগ করে ১০ জনকে বিজয়ী নির্বাচিত করা হয়। এই ১০ জনই তারেক রহমান ও ব্যারিস্টার জাইমা রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপচারিতার সুযোগ পাচ্ছেন।
