ভূমিকম্পে হতাহতের ঘটনায় জামায়াত আমিরের শোক প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ভয়াবহ ভূমিকম্পে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে তিনি এই শোক প্রকাশ করেন।
বিবৃতিতে জামায়াত আমির বলেন, ‘আজ ২১ নভেম্বর সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটের সময় রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এই ভূমিকম্পে ইতিমধ্যে ঢাকা ও নরসিংদীতে দুই শিশুসহ কমপক্ষে ৬ জন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, গাজীপুরে কারখানাশ্রমিক ও ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নরসিংদীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে তিন শর কাছাকাছি মানুষের আহত হওয়ার খবর নিশ্চিত হওয়া গেছে। আমি এই মর্মান্তিক হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছি।’
জামায়াত আমির আরও বলেন, ‘আমি নিহতদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং আহত ও নিহতদের পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ আহত ও নিহতদের পরিবার-পরিজনদের সবরে জামিল দান করুন।’
ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘আহতদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত এবং নিহত ও আহতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। পাশাপাশি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।’
ডা. শফিকুর রহমান আরও বলেন, ‘বিল্ডিং কোড মেনে বহুতল ভবন নির্মাণ হচ্ছে কি না, তা কঠোরভাবে তদারকি করতে হবে। পাশাপাশি ভূমিকম্পজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমাতে জনগণকে আরও সচেতন করা সরকারের দায়িত্ব। আমি আশা করি, জনগণ ধৈর্য ও সাহসিকতার সঙ্গে এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি অতিক্রম করতে সক্ষম হবেন, ইনশা আল্লাহ।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নাম উল্লেখ না করে একটি রাজনৈতিক দল সম্পর্কে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘তারা রাজনৈতিক অঙ্গনে দাঁড়াতে পারছিল না। আমাদের শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে আসার সুযোগ করে দেন। পরে তারা আমাদের সঙ্গেও কাজ করেছে। আমরাও তাদের নিয়ে কাজ করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গত ১০ বছর আমরা তাদের ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে পরাজিত করার জন্য দৃশ্যমান কোনো কাজ করতে দেখিনি।’
রাজধানীর কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সের মাল্টিপারপাস হলে আজ শনিবার সকালে এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। মউশিক কেয়ারটেকার কল্যাণ পরিষদ, বাংলাদেশ এই সভার আয়োজন করে।
মির্জা ফখরুল বলেন, ‘দলটি সমানে চিৎকার করছে পিআর (প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন–আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) দিতে হবে, পিআর না হলে নির্বাচন হবে না। অনেক হুংকার–টুংকার হয়েছে। এখন আবার তাদের সুর নরম হয়ে গেছে। এখন নির্বাচনের জন্য চতুর্দিকে দৌড়ঝাঁপ চলছে। মানুষকে বোকা বানিয়ে ভুল পথে পরিচালিত করা আমার মনে হয় না ইসলামে কোথাও বলেছে।’
আলোচনা সভায় পিআর পদ্ধতির সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘পিআর বুঝতে মানুষের কষ্ট হয়। মানুষ বোঝে ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট। একজন ব্যক্তি দাঁড়াবে, তাঁর মার্কা থাকবে—মার্কায় আমি ভোট দেব। প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, নির্বাচন হবে এবং সেটা ফেব্রুয়ারিতে হবে। এই নির্বাচনের জন্য তার আগে সংস্কার কমিশন করা হয়েছিল। সংস্কার কমিশন করতে খুব বড় বড় পণ্ডিতরা দেশে এসেছে। তারা ৯ মাস ধরে আলাপ-আলোচনা করেছে, অনেক সংস্কারের কথা বলেছে। সবশেষে বলেছে পিআরের কথা। ওটা আমরা ঠিকমতো বুঝি না। দেশের মানুষ অনেকেই বুঝতে পারে না। পিআরটা কী আসলে? ইংরেজি শব্দ হচ্ছে, প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন। আমার ঠিকমতো বুঝতে কষ্ট হয়। বাংলাটা আরও কঠিন।’
বিএনপির মহাসচিব বলেন, ‘আমরা সব সময় সেই আদিকাল থেকে দেখে আসছি নির্বাচন। এখন আপনি পরিবর্তন করবেন, তার জন্য আবার গণভোট করবেন। গণভোটে থাকবে—‘হ্যাঁ’, ‘না’। এখন গণভোটে চারটা প্রশ্ন থাকবে। চারটা প্রশ্ন একটা গণভোটের ব্যালটে, এটা কেউ এখন পর্যন্ত বুঝতেই পারছে না। দেখবেন, শেষ দিন পর্যন্তও কেউ বুঝতে পারবে না।’
রাষ্ট্রকাঠামো সংস্কারের জন্য বিএনপি ২০১৬ সালে ভিশন-৩০ দিয়েছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া প্রথম ভিশন-৩০ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ কীভাবে দেশ চলবে, সে সম্পর্কে তিনি ধারণা দিয়েছিলেন। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের প্রস্তাব তখনই তিনি দিয়েছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী দুই মেয়াদের বেশি হওয়া উচিত না, সেটাও তিনি দিয়েছিলেন। এরপর ২০২৩ সালে আমরা ২৭ দফা দিয়ে অন্য দলগুলোর সঙ্গে আলাপ করে ৩১ দফা কর্মসূচি দিয়েছিলাম। ওখানে তো সংস্কারের সবকিছু বলা আছে। সুতরাং আমরা (বিএনপি) সংস্কার চাই।’
জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর নিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আপনারা দেখেছেন, আমরা জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেছি। ফাইনালি যখন সেই সুপারিশগুলো এল, তার মধ্যে অনেকগুলো বিষয় আছে, যেগুলোতে আমরা সই করি নাই। কমিশন (জাতীয় ঐকমত্য কমিশন) সঠিক কাজটা করে নাই। দলগুলো যেসব প্রস্তাবে একমত হয়েছে, সেগুলো দিলে সবচেয়ে ভালো হতো।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ‘এখনো গণতন্ত্রবিরোধী একটি চক্র নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত ও বিলম্বিত করার চক্রান্তে সক্রিয়। তারা চায় না দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসুক। কারণ, গণতন্ত্র না থাকলে কিছু মহল লাভবান হয়। কারা লাভবান হয়, তা আপনারা জানেন। ফলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই এখনো শেষ হয়নি। সুষ্ঠু নির্বাচনই গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি, যেটির জন্য দেশের মানুষ ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচনের অপেক্ষায় রয়েছে।’
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের অডিটরিয়ামে আজ শনিবার দুপুরে জিয়া পরিষদ আয়োজিত ‘ঐতিহাসিক ৭ই নভেম্বরের ঘটনাপ্রবাহ: জিয়াউর রহমান ও আজকের বাংলাদেশ’ শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
৭ নভেম্বরের চেতনায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান জানিয়ে আমীর খসরু বলেন, ‘এই যুদ্ধে অবশ্যই জিততে হবে। যাঁকে মনোনয়ন দেওয়া হবে, তাঁকে বিজয়ী করতে সবাইকে সম্মুখভাগে কাজ করতে হবে। এই যুদ্ধে যদি আমরা জয়ী হতে না পারি, তাহলে গণতন্ত্র হেরে যাবে, বাংলাদেশ হেরে যাবে, আমরাও পরাজিত হব। ৭ নভেম্বরের চেতনায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে এই যুদ্ধে আমাদের জিততে হবে।’
আমীর খসরু আরও বলেন, ‘একদিকে নির্বাচন নিয়ে কথা হচ্ছে, অন্যদিকে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা চলছে। অগণতান্ত্রিক ও জোরজবরদস্তিমূলক পদ্ধতিতে দাবি আদায়ের চেষ্টা করা হচ্ছে। অন্যের দাবি দেশ ও জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও লক্ষ করা যাচ্ছে, যা বাংলাদেশের মানুষ মেনে নেবে না। কারও দাবি থাকলে তা নির্বাচনী ইশতেহারে তুলে ধরে জনগণের কাছে যেতে হবে, অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা নয়। জোরজবরদস্তি করে শেখ হাসিনার পথে চলবেন না।’
বিএনপি সাংঘর্ষিক রাজনীতিতে জড়াচ্ছে না দাবি করে দলটির এই নেতা বলেন, বিএনপি কারও সঙ্গে মুখোমুখি সংঘাতে যাচ্ছে না এবং সাংঘর্ষিক রাজনীতিতেও জড়াচ্ছে না। কারণ, দলটি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে অনেক কিছু না মেনেও ধৈর্য ধরে সহ্য করছে তারা। দেশের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জনগণই নেবে—এই বিশ্বাসে বিএনপি সহনশীল রাজনীতির পথে হাঁটছে।
আমীর খসরু বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংস্কৃতি বদলানো জরুরি। শুধু কাঠামোগত সংস্কার যথেষ্ট নয়, রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ছাড়া কোনো উন্নতি হবে না। ভিন্নমত থাকলেও একে অপরের মতামতকে সম্মান জানাতে হবে এবং বিএনপি সেই পথেই চলছে। যাদের জনগণের ওপর আস্থা নেই, তারা ভিন্ন পথে চলে। আর যাদের আস্থা আছে, তারা জনগণের কাছে গিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। রাজধানীতে গোলটেবিল বৈঠক করে কারও ওপর মত চাপিয়ে দেওয়া গণতান্ত্রিক নয়, এটি অগণতান্ত্রিক চর্চা।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শুধু সরকার বদলের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করা যাবে না, বরং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কাঠামোর বদল ঘটাতে হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক মাসুদ রানা। শ্রমিক শ্রেণির যথার্থ বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে বর্তমান বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা বদলের সংগ্রামকে বেগবান করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
আজ শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে মহান রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৮তম ও বাসদের (মার্ক্সবাদী) ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বিকেলে জনসভা শুরুর আগে দলের নেতা-কর্মীরা বর্ণাঢ্য র্যালি নিয়ে শাহবাগ থেকে কাঁটাবন, সায়েন্স ল্যাব মোড় ঘুরে আবার শাহবাগে এসে মিলিত হয়। জনসভায় সারা দেশের কয়েক হাজার নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করেন।
জনসভায় মাসুদ রানা বলেন, ‘সরকার পাল্টানোর মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদ পরাস্ত হয় না। যে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কাঠামো বিদ্যমান, তাকে না পাল্টাতে পারলে ফ্যাসিবাদ হটানো যাবে না। ইতিহাস এই শিক্ষা আমাদের সামনে রেখে গেছে।’
অন্তর্বর্তী সরকার জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের নানামুখী গণতান্ত্রিক সংস্কারের স্বাভাবিক প্রত্যাশা অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশে পূরণ তো হয়নি, উল্টো বিভিন্ন মত-পথের মানুষ জীবনের ঝুঁকিসহ নানা আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। মব তৈরি করে নারীকে আক্রমণ, মাজার ভাঙা, বাউলদের ওপর আক্রমণ কোনোটাই অভ্যুত্থান-পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকার ঠেকাতে পারেনি।
জুলাই জাতীয় সনদ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করতে পারেনি উল্লেখ করে তিনি বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের পরে রাষ্ট্র সংস্কারের যে দাবি উঠেছে, এর মূল নির্যাস ছিল এই যে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে, নির্বাচনব্যবস্থাকে যেভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে তাদের ফিরিয়ে আনা ও সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর যে একচ্ছত্র ক্ষমতা, সেটাকে কমিয়ে একটা ভারসাম্যে নিয়ে আসা। সংবিধানের মূলনীতির আলোচনাটি এই উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়।
আদর্শিক-রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে আলোচনার বাইরে রাখা উচিত জানিয়ে মাসুদ রানা বলেন, কারণ, এ ব্যাপারে দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য সম্ভব নয়। সনদে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন দলের ‘নোট অব ডিসেন্ট’ থাকলেও অঙ্গীকারনামায় উল্লেখ করা হয়নি। জাতি গঠনের ইতিহাসও দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সনদে ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।
মাসুদ রানা আরও বলেন, সাংবিধানিক নানা সংস্কারের কথা বলা হলেও এগুলোর বাস্তবায়ন কীভাবে হবে, তা সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। এ ছাড়া নারীর রাজনৈতিক অধিকার, শ্রমজীবী জনগণের আশু প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ মতামত যেগুলো নারী সংস্কার কমিশন ও শ্রম সংস্কার কমিশন দিয়েছিল, তা উপেক্ষিত হয়েছে।
বাসদের (মার্ক্সবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য জয়দীপ ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় জনসভায় আরও বক্তব্য দেন নির্বাহী ফোরামের সদস্য শফিউদ্দিন কবীর আবিদ ও সীমা দত্ত।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ভূমিকম্পে প্রাণহানির ঘটনায় শোকবার্তা দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ শুক্রবার রাতে এনসিপির সদস্য (দপ্তর) ইফতেখারুল ইসলাম স্বাক্ষরিত শোকবার্তায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি অন্যান্য সহায়তা দেওয়ার দাবি জানানো হয়।
বার্তায় বলা হয়, নরসিংদীর মাধবদীতে উৎপত্তি হওয়া কম্পনে সারা দেশে এখন পর্যন্ত ৭ জনের প্রাণহানির এবং অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হওয়ার খবর এসেছে। তার মধ্যে রাজধানীর পুরান ঢাকার বংশালে রেলিং ধসে তিনজন পথচারী এবং নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদীতে দুজন করে মোট চারজন নিহত হয়েছেন।
অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে ঢাকার মতো অন্যান্য নগরবাসীর জীবন অত্যন্ত সংকটাপন্ন। একের পর এক অগ্নিকাণ্ডসহ, দুর্যোগ কিংবা ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটলেও সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।
শোকবার্তায় আরও বলা হয়, ‘আমরা জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পক্ষ থেকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভূমিকম্পের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি চিহ্নিত করে দ্রুত টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি অন্যান্য সহায়তা করার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি।’
শোকবার্তায় এনসিপি ভূমিকম্পে নিহত ও আহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছে।
