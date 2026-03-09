Ajker Patrika
১১ মার্চ সরকারি দলের সংসদীয় সভা ডেকেছেন চিফ হুইপ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সরকারি দলের সংসদীয় সভা বসতে যাচ্ছে আগামী ১১ মার্চ (বুধবার)। এদিন বেলা ১১টায় সংসদ ভবনের সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

আজ সোমবার (৯ মার্চ) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংসদ সচিবালয়ের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সরকারদলীয় সব সংসদ সদস্যকে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন চিফ হুইপ মো. নূরুল ইসলাম।

এর আগে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি সংসদ সচিবালয় থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসছে আগামী ১২ মার্চ (বৃহস্পতিবার)। ওই দিন বেলা ১১টার দিকে জাতীয় সংসদ ভবনের সংসদ কক্ষে অধিবেশন আহ্বান করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের (১) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ অধিবেশন আহ্বান করেছেন রাষ্ট্রপতি।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৯ আসনে ভোট অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ২৯৭ আসনের ফলাফল ঘোষণা করে ১৩ ফেব্রুয়ারি গেজেট প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। ঘোষিত আসনের মধ্যে বিএনপি ২০৯, গণ অধিকার পরিষদ, গণসংহতি আন্দোলন ও বিজেপি একটি করে আসনে বিজয়ী হয়।

অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী ৬৮, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ৬, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ ২ ও খেলাফত মজলিশ একটি আসনে বিজয়ী হয়। এছাড়া ইসলামী আন্দোলন একটি এবং স্বতন্ত্র হিসেবে ৭ জন বিজয়ী হয়। এর মধ্যে বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দুটো আসনে বিজয়ী হয়েছিলেন, তার মধ্যে বগুড়া-৬ আসন ছেড়ে ঢাকা-১৭ আসন তিনি শপথ নেন।

সংবিধান অনুযায়ী গেজেট প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংসদের প্রথম অধিবেশন বসার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

সচিবালয়সংসদ সদস্যত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
