Ajker Patrika
> জাতীয়

বিমানের এক পরিচালক বদলি, আরও একজন পেলেন অতিরিক্ত দায়িত্ব

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
মোহাম্মদ মমিনুল ইসলাম ও মো. নওসাদ হোসেন (বাঁ থেকে)। ছবি: সংগৃহীত
মোহাম্মদ মমিনুল ইসলাম ও মো. নওসাদ হোসেন (বাঁ থেকে)। ছবি: সংগৃহীত

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসে পরিচালক পর্যায়ে রদবদল আনা হয়েছে। এক পরিচালককে বদলি করা হয়েছে এবং আরও একজনকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

গতকাল রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিমানের প্রশাসন ও মানবসম্পদ পরিদপ্তরের পার্সোনেল শাখা থেকে জারি করা এক আদেশে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

আদেশ অনুযায়ী, বিমানের পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) মোহাম্মদ মমিনুল ইসলামকে নতুন দায়িত্ব হিসেবে পরিচালক (প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড লজিস্টিক সাপোর্ট) পদে বদলি করা হয়েছে।

অন্যদিকে বিমানের পরিচালক (অর্থ) মো. নওসাদ হোসেনকে একই পদে বহাল রেখে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

আদেশে বলা হয়েছে, এ রদবদল অবিলম্বে কার্যকর হবে।

বিষয়:

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সপরিচালকএয়ারলাইনস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিক্ষোভ থেকে সহিংসতায় উত্তাল ভাঙ্গা, মসজিদে আশ্রয় নিয়েছেন পুলিশ সদস্যরা

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

উত্তাল ভাঙ্গা: থানাসহ চারটি সরকারি দপ্তরে হামলা-ভাঙচুর, পুলিশসহ আহত অনেকে

সন্তানের গলা কেটে লাশ বাবার হাতে তুলে দিলেন মা

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনসহ ৫ দাবিতে জামায়াতের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

মন্ত্রিপাড়ায় ঘোরাঘুরি: বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক দুই দিনের রিমান্ডে

মন্ত্রিপাড়ায় ঘোরাঘুরি: বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক দুই দিনের রিমান্ডে

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

সম্পর্কিত

অবৈধ অস্ত্রের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বিজিবিকে তথ্য দেওয়ার অনুরোধ

অবৈধ অস্ত্রের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বিজিবিকে তথ্য দেওয়ার অনুরোধ

একাধিক জন্মসনদের কারণে এনআইডি সংশোধনে বিপাকে ইসি

একাধিক জন্মসনদের কারণে এনআইডি সংশোধনে বিপাকে ইসি

বিমানের এক পরিচালক বদলি, আরও একজন পেলেন অতিরিক্ত দায়িত্ব

বিমানের এক পরিচালক বদলি, আরও একজন পেলেন অতিরিক্ত দায়িত্ব

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে যা সাক্ষ্য দিলেন মাহমুদুর রহমান

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে যা সাক্ষ্য দিলেন মাহমুদুর রহমান