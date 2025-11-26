বগুড়ায় সাঁজোয়া কোরের সম্মেলনে সেনাপ্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া কোরের বার্ষিক অধিনায়ক সম্মেলন আজ বুধবার বগুড়া সেনানিবাসের আর্মার্ড কোর সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে (এসিসিঅ্যান্ডএস) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্মেলনে পৌঁছালে সেনাপ্রধানকে স্বাগত জানান জিওসি আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড, সাঁজোয়া কোরের কর্নেল কমান্ড্যান্ট, জিওসি ১১ পদাতিক ডিভিশন ও বগুড়া এরিয়ার এরিয়া কমান্ডার এবং এসিসিঅ্যান্ডএস কমান্ড্যান্ট।
সেনাবাহিনীর প্রধান সম্মেলনে উপস্থিত সাঁজোয়া কোরের ইউনিটগুলোর অধিনায়ক এবং অন্য কর্মকর্তাদের উদ্দেশে কোরের তথা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন। তিনি আধুনিক ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন করে বর্তমান পৃথিবীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার জন্য সাঁজোয়া কোরের সব সদস্যের প্রতি আহ্বান জানান এবং প্রত্যেক সদস্য ভবিষ্যতে দেশসেবায় অনন্য ভূমিকা পালন করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পরে তিনি এসিসিঅ্যান্ডএসে বৃক্ষরোপণ ও অধিনায়কদের সঙ্গে আলোকচিত্রে অংশ নেন।
সম্মেলনে জিওসি আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড, সাঁজোয়া কোরের কর্নেল কমান্ড্যান্ট, ডিজি এনএসআই, অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল, জিওসি ১১ পদাতিক ডিভিশন ও বগুড়া এরিয়ার এরিয়া কমান্ডার, সেনাসদরের ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তারা, কমান্ড্যান্ট এসিসিঅ্যান্ডএস, সাঁজোয়া ব্রিগেডের প্রতিনিধিরা, সব সাঁজোয়া ইউনিটের অধিনায়ক এবং গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া কোরের বার্ষিক অধিনায়ক সম্মেলন আজ বুধবার বগুড়া সেনানিবাসের আর্মার্ড কোর সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে (এসিসিঅ্যান্ডএস) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্মেলনে পৌঁছালে সেনাপ্রধানকে স্বাগত জানান জিওসি আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড, সাঁজোয়া কোরের কর্নেল কমান্ড্যান্ট, জিওসি ১১ পদাতিক ডিভিশন ও বগুড়া এরিয়ার এরিয়া কমান্ডার এবং এসিসিঅ্যান্ডএস কমান্ড্যান্ট।
সেনাবাহিনীর প্রধান সম্মেলনে উপস্থিত সাঁজোয়া কোরের ইউনিটগুলোর অধিনায়ক এবং অন্য কর্মকর্তাদের উদ্দেশে কোরের তথা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন। তিনি আধুনিক ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন করে বর্তমান পৃথিবীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার জন্য সাঁজোয়া কোরের সব সদস্যের প্রতি আহ্বান জানান এবং প্রত্যেক সদস্য ভবিষ্যতে দেশসেবায় অনন্য ভূমিকা পালন করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পরে তিনি এসিসিঅ্যান্ডএসে বৃক্ষরোপণ ও অধিনায়কদের সঙ্গে আলোকচিত্রে অংশ নেন।
সম্মেলনে জিওসি আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড, সাঁজোয়া কোরের কর্নেল কমান্ড্যান্ট, ডিজি এনএসআই, অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল, জিওসি ১১ পদাতিক ডিভিশন ও বগুড়া এরিয়ার এরিয়া কমান্ডার, সেনাসদরের ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তারা, কমান্ড্যান্ট এসিসিঅ্যান্ডএস, সাঁজোয়া ব্রিগেডের প্রতিনিধিরা, সব সাঁজোয়া ইউনিটের অধিনায়ক এবং গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া কোরের বার্ষিক অধিনায়ক সম্মেলন আজ বুধবার বগুড়া সেনানিবাসের আর্মার্ড কোর সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে (এসিসিঅ্যান্ডএস) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্মেলনে পৌঁছালে সেনাপ্রধানকে স্বাগত জানান জিওসি আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড, সাঁজোয়া কোরের কর্নেল কমান্ড্যান্ট, জিওসি ১১ পদাতিক ডিভিশন ও বগুড়া এরিয়ার এরিয়া কমান্ডার এবং এসিসিঅ্যান্ডএস কমান্ড্যান্ট।
সেনাবাহিনীর প্রধান সম্মেলনে উপস্থিত সাঁজোয়া কোরের ইউনিটগুলোর অধিনায়ক এবং অন্য কর্মকর্তাদের উদ্দেশে কোরের তথা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন। তিনি আধুনিক ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন করে বর্তমান পৃথিবীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার জন্য সাঁজোয়া কোরের সব সদস্যের প্রতি আহ্বান জানান এবং প্রত্যেক সদস্য ভবিষ্যতে দেশসেবায় অনন্য ভূমিকা পালন করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পরে তিনি এসিসিঅ্যান্ডএসে বৃক্ষরোপণ ও অধিনায়কদের সঙ্গে আলোকচিত্রে অংশ নেন।
সম্মেলনে জিওসি আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড, সাঁজোয়া কোরের কর্নেল কমান্ড্যান্ট, ডিজি এনএসআই, অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল, জিওসি ১১ পদাতিক ডিভিশন ও বগুড়া এরিয়ার এরিয়া কমান্ডার, সেনাসদরের ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তারা, কমান্ড্যান্ট এসিসিঅ্যান্ডএস, সাঁজোয়া ব্রিগেডের প্রতিনিধিরা, সব সাঁজোয়া ইউনিটের অধিনায়ক এবং গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া কোরের বার্ষিক অধিনায়ক সম্মেলন আজ বুধবার বগুড়া সেনানিবাসের আর্মার্ড কোর সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে (এসিসিঅ্যান্ডএস) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্মেলনে পৌঁছালে সেনাপ্রধানকে স্বাগত জানান জিওসি আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড, সাঁজোয়া কোরের কর্নেল কমান্ড্যান্ট, জিওসি ১১ পদাতিক ডিভিশন ও বগুড়া এরিয়ার এরিয়া কমান্ডার এবং এসিসিঅ্যান্ডএস কমান্ড্যান্ট।
সেনাবাহিনীর প্রধান সম্মেলনে উপস্থিত সাঁজোয়া কোরের ইউনিটগুলোর অধিনায়ক এবং অন্য কর্মকর্তাদের উদ্দেশে কোরের তথা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন। তিনি আধুনিক ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন করে বর্তমান পৃথিবীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার জন্য সাঁজোয়া কোরের সব সদস্যের প্রতি আহ্বান জানান এবং প্রত্যেক সদস্য ভবিষ্যতে দেশসেবায় অনন্য ভূমিকা পালন করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পরে তিনি এসিসিঅ্যান্ডএসে বৃক্ষরোপণ ও অধিনায়কদের সঙ্গে আলোকচিত্রে অংশ নেন।
সম্মেলনে জিওসি আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড, সাঁজোয়া কোরের কর্নেল কমান্ড্যান্ট, ডিজি এনএসআই, অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল, জিওসি ১১ পদাতিক ডিভিশন ও বগুড়া এরিয়ার এরিয়া কমান্ডার, সেনাসদরের ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তারা, কমান্ড্যান্ট এসিসিঅ্যান্ডএস, সাঁজোয়া ব্রিগেডের প্রতিনিধিরা, সব সাঁজোয়া ইউনিটের অধিনায়ক এবং গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ক্যানটিনে বসাকে কেন্দ্র করে এক শিক্ষার্থীকে ‘উল্টো করে ঝুলিয়ে’ পেটানোর হুমকি দিয়েছেন লতিফ হল সংসদের জিএস নুরুল ইসলাম শহীদ। আজ শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ মখদুম হলের সামনে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
বাউলশিল্পী আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তি এবং মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পীদের ওপর হামলাকারীদের বিচারের দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে ‘গানের আর্তনাদ’ নামের একটি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলে জাতীয় জাদুঘরের সামনে মঞ্চ করে ওই কর্মসূচি শুরু হয়।১ ঘণ্টা আগে
সবাই মিলে যদি পুলিশে বলে যে শাহজাহান চৌধুরী এসেছে, তুমি (পুলিশ) যাও না। তখন পুলিশ বলবে, বাপরে বাপ... অবাজি, চিটাগাংয়ের সিংহ পুরুষ এসেছে; কী বাধা দিব, আমি গিয়ে পাহারা দিব।২ ঘণ্টা আগে
পাংশা পদ্মার চরে কাজ করার সময় কৃষককে বিষধর রাসেলস ভাইপার ছোবল দেয়। তাৎক্ষণিক কৃষক সাপটি ধরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। আজ শুক্রবার উপজেলার হাবাসপুর ইউনিয়নের শাহমিরপুর গ্রামের পদ্মার চরে এ ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ক্যানটিনে বসাকে কেন্দ্র করে এক শিক্ষার্থীকে ‘উল্টো করে ঝুলিয়ে’ পেটানোর হুমকি দিয়েছেন লতিফ হল সংসদের জিএস নুরুল ইসলাম শহীদ। আজ শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ মখদুম হলের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
ক্যানটিনে বসাকে কেন্দ্র করে তর্কে জড়ানো শিক্ষার্থীরা হলেন শাহ মখদুম হলের মোহাম্মদ মাসুদ ও নবাব আব্দুল লতিফ হলের আরিফ।
প্রত্যক্ষদর্শী ও দুই শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, জুমার নামাজ শেষে মাসুদ হলের ক্যানটিনে খাবার খাচ্ছিলেন। এ সময় তাঁর পাশে বসতে চান আরিফ। এতে মাসুদ একটু অপেক্ষা করতে বলেন। পরে দুজন এক টেবিলে বসেন। একপর্যায়ে আরিফ পরিচয় জানতে চাইলে মাসুদ চটে যান। পরে দুজন তর্কাতর্কিতে জড়ান।
খবর পেয়ে শাহ মখদুম হলের সামনে আসেন নবাব আব্দুল লতিফ হলের জিএস নুরুল ইসলাম শহীদ। তিনি ও ওই হলের শিক্ষার্থীরা মাসুদের সঙ্গে তর্ক শুরু করেন। এ সময় মাসুদের পক্ষ নেন উপস্থিত কয়েকজন শিক্ষার্থী।
একপর্যায়ে নুরুল ইসলাম শহীদ মাসুদের উদ্দেশে বলেন ‘আমি হলের দায়িত্বপ্রাপ্ত, আমি আসব। তুই কে রে? তোকে ফারদার বললাম—এ রকম আর হলে লতিফ হলের সামনে উল্টো ঝুলায়া মারব। শুয়োরের বাচ্চা। ওর রাহট আছে ও লতিফ হলে খেতে যাবে।’
পরে অন্য পাশ থেকে এক শিক্ষার্থী তাঁকে কটূক্তি করলে নুরুল ইসলাম শহীদ আরও চটে গিয়ে বলেন, ‘ও গালি দেয় কেন? ও গালি দেয় কেন? শুয়োরের বাচ্চা।’
জানতে চাইলে মাসুদ বলেন ‘আমি উনাদের একটু অপেক্ষা করতে বলি। কিন্তু তাঁরা সেটি করেন না, এমনকি টেবিলে বসে তিনি আমার পরিচয় জানতে চান। এর পরে আমাদের মধ্যে তর্কাতর্কি হয়। এরপর উনি নিজের হলের শিক্ষার্থীদের ডাকেন এবং তাঁরা এসে তো হুমকিই দিয়ে গেলেন।’
অপর ছাত্র আরিফ বলেন, ‘আমি উনাকে একটু সরে বসতে বলি, কিন্তু উনি সেটি না করে আমার ওপর চটে যান। আমি পরিচয় জানতে চাইলেও তিনি উত্তেজিত হয়ে যান এবং গালি দেন।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে নবাব আব্দুল লতিফ হলের জিএস নুরুল ইসলাম শহীদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার হলের শিক্ষার্থীর সঙ্গে এমন ঝামেলা হওয়ায় কষ্টে বলে ফেলেছি। আমার এটি বলার কোনো ইচ্ছা ছিল না। আমি এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।’
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ক্যানটিনে বসাকে কেন্দ্র করে এক শিক্ষার্থীকে ‘উল্টো করে ঝুলিয়ে’ পেটানোর হুমকি দিয়েছেন লতিফ হল সংসদের জিএস নুরুল ইসলাম শহীদ। আজ শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ মখদুম হলের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
ক্যানটিনে বসাকে কেন্দ্র করে তর্কে জড়ানো শিক্ষার্থীরা হলেন শাহ মখদুম হলের মোহাম্মদ মাসুদ ও নবাব আব্দুল লতিফ হলের আরিফ।
প্রত্যক্ষদর্শী ও দুই শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, জুমার নামাজ শেষে মাসুদ হলের ক্যানটিনে খাবার খাচ্ছিলেন। এ সময় তাঁর পাশে বসতে চান আরিফ। এতে মাসুদ একটু অপেক্ষা করতে বলেন। পরে দুজন এক টেবিলে বসেন। একপর্যায়ে আরিফ পরিচয় জানতে চাইলে মাসুদ চটে যান। পরে দুজন তর্কাতর্কিতে জড়ান।
খবর পেয়ে শাহ মখদুম হলের সামনে আসেন নবাব আব্দুল লতিফ হলের জিএস নুরুল ইসলাম শহীদ। তিনি ও ওই হলের শিক্ষার্থীরা মাসুদের সঙ্গে তর্ক শুরু করেন। এ সময় মাসুদের পক্ষ নেন উপস্থিত কয়েকজন শিক্ষার্থী।
একপর্যায়ে নুরুল ইসলাম শহীদ মাসুদের উদ্দেশে বলেন ‘আমি হলের দায়িত্বপ্রাপ্ত, আমি আসব। তুই কে রে? তোকে ফারদার বললাম—এ রকম আর হলে লতিফ হলের সামনে উল্টো ঝুলায়া মারব। শুয়োরের বাচ্চা। ওর রাহট আছে ও লতিফ হলে খেতে যাবে।’
পরে অন্য পাশ থেকে এক শিক্ষার্থী তাঁকে কটূক্তি করলে নুরুল ইসলাম শহীদ আরও চটে গিয়ে বলেন, ‘ও গালি দেয় কেন? ও গালি দেয় কেন? শুয়োরের বাচ্চা।’
জানতে চাইলে মাসুদ বলেন ‘আমি উনাদের একটু অপেক্ষা করতে বলি। কিন্তু তাঁরা সেটি করেন না, এমনকি টেবিলে বসে তিনি আমার পরিচয় জানতে চান। এর পরে আমাদের মধ্যে তর্কাতর্কি হয়। এরপর উনি নিজের হলের শিক্ষার্থীদের ডাকেন এবং তাঁরা এসে তো হুমকিই দিয়ে গেলেন।’
অপর ছাত্র আরিফ বলেন, ‘আমি উনাকে একটু সরে বসতে বলি, কিন্তু উনি সেটি না করে আমার ওপর চটে যান। আমি পরিচয় জানতে চাইলেও তিনি উত্তেজিত হয়ে যান এবং গালি দেন।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে নবাব আব্দুল লতিফ হলের জিএস নুরুল ইসলাম শহীদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার হলের শিক্ষার্থীর সঙ্গে এমন ঝামেলা হওয়ায় কষ্টে বলে ফেলেছি। আমার এটি বলার কোনো ইচ্ছা ছিল না। আমি এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।’
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া কোরের বার্ষিক অধিনায়ক সম্মেলন আজ বুধবার বগুড়া সেনানিবাসের আর্মার্ড কোর সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে (এসিসিঅ্যান্ডএস) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।২ দিন আগে
বাউলশিল্পী আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তি এবং মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পীদের ওপর হামলাকারীদের বিচারের দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে ‘গানের আর্তনাদ’ নামের একটি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলে জাতীয় জাদুঘরের সামনে মঞ্চ করে ওই কর্মসূচি শুরু হয়।১ ঘণ্টা আগে
সবাই মিলে যদি পুলিশে বলে যে শাহজাহান চৌধুরী এসেছে, তুমি (পুলিশ) যাও না। তখন পুলিশ বলবে, বাপরে বাপ... অবাজি, চিটাগাংয়ের সিংহ পুরুষ এসেছে; কী বাধা দিব, আমি গিয়ে পাহারা দিব।২ ঘণ্টা আগে
পাংশা পদ্মার চরে কাজ করার সময় কৃষককে বিষধর রাসেলস ভাইপার ছোবল দেয়। তাৎক্ষণিক কৃষক সাপটি ধরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। আজ শুক্রবার উপজেলার হাবাসপুর ইউনিয়নের শাহমিরপুর গ্রামের পদ্মার চরে এ ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাউলশিল্পীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে এবং কারাবন্দী বাউল আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে আয়োজিত প্রতিবাদী গানের অনুষ্ঠানে মব সৃষ্টি করে কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলে জাতীয় জাদুঘরের সামনে ‘গানের আর্তনাদ’ শীর্ষক এই অনুষ্ঠানের আয়োজক নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সম্প্রীতি যাত্রা।
আয়োজকেরা জানিয়েছেন, বিকেলে অনুষ্ঠান শুরু হলে জুলাই মঞ্চ নামের একটি সংগঠনের কর্মীরা সমাবেশস্থলে এসে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁরা অনুষ্ঠানের ব্যাকড্রপ ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে অস্থিরতা তৈরি করেন। এতে হাতাহাতি ও ধাক্কাধাক্কির সৃষ্টি হয়। উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলে সেখানে উত্তেজনা তৈরি হয়।
আয়োজকদের দাবি, এই পুরো ঘটনায় পুলিশকে নীরব ভূমিকায় দেখা গেছে। বক্তারা জুলাই মঞ্চের অগণতান্ত্রিক আচরণের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন।
সভায় শিল্পী অরূপ রাহী, লেখক ও গবেষক নাহিদ হাসান নলেজ, সংস্কৃতিকর্মী বীথি ঘোষ, রেবেকা নীলা, শিল্পী অমল আকাশ, বাউলশিল্পী আলমাস সরকার, শিল্পী কৃষ্ণকলি, শিক্ষক শর্মী হোসেন, নাভিনা মুরশিদ, মোশাহিদা সুলতানা ঋতু, সুরেশ্বরী দরবারের দিপূ নূরী সুরেশ্বরী, চলচ্চিত্র নির্মাতা আকরাম খান, বাসদ মার্ক্সবাদীর সমন্বয়ক মাসুদ রানা, গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের প্রতিনিধিসহ রাজনৈতিক কর্মী, বাউল, মানবাধিকারকর্মী, সংস্কৃতিকর্মীসহ অনেকে অংশগ্রহণ করেন। কবি রহমান মুফিজ ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রাফিউজ্জামান ফরিদ যৌথ সঞ্চালনা করেন।
সমাবেশে আবুল সরকারের অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানানো হয় এবং সারা দেশে বাউলদের ওপর হামলার প্রতিবাদে সবাইকে ঐক্যবদ্ধের আহ্বান করা হয়। সমাবেশ শেষে শিল্পীরা প্রতিবাদী গান করেন এবং একটি মশালমিছিল শাহবাগ থেকে রাজু ভাস্কর্য পর্যন্ত এগিয়ে যায়।
বাউলশিল্পীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে এবং কারাবন্দী বাউল আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে আয়োজিত প্রতিবাদী গানের অনুষ্ঠানে মব সৃষ্টি করে কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলে জাতীয় জাদুঘরের সামনে ‘গানের আর্তনাদ’ শীর্ষক এই অনুষ্ঠানের আয়োজক নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সম্প্রীতি যাত্রা।
আয়োজকেরা জানিয়েছেন, বিকেলে অনুষ্ঠান শুরু হলে জুলাই মঞ্চ নামের একটি সংগঠনের কর্মীরা সমাবেশস্থলে এসে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁরা অনুষ্ঠানের ব্যাকড্রপ ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে অস্থিরতা তৈরি করেন। এতে হাতাহাতি ও ধাক্কাধাক্কির সৃষ্টি হয়। উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলে সেখানে উত্তেজনা তৈরি হয়।
আয়োজকদের দাবি, এই পুরো ঘটনায় পুলিশকে নীরব ভূমিকায় দেখা গেছে। বক্তারা জুলাই মঞ্চের অগণতান্ত্রিক আচরণের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন।
সভায় শিল্পী অরূপ রাহী, লেখক ও গবেষক নাহিদ হাসান নলেজ, সংস্কৃতিকর্মী বীথি ঘোষ, রেবেকা নীলা, শিল্পী অমল আকাশ, বাউলশিল্পী আলমাস সরকার, শিল্পী কৃষ্ণকলি, শিক্ষক শর্মী হোসেন, নাভিনা মুরশিদ, মোশাহিদা সুলতানা ঋতু, সুরেশ্বরী দরবারের দিপূ নূরী সুরেশ্বরী, চলচ্চিত্র নির্মাতা আকরাম খান, বাসদ মার্ক্সবাদীর সমন্বয়ক মাসুদ রানা, গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের প্রতিনিধিসহ রাজনৈতিক কর্মী, বাউল, মানবাধিকারকর্মী, সংস্কৃতিকর্মীসহ অনেকে অংশগ্রহণ করেন। কবি রহমান মুফিজ ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রাফিউজ্জামান ফরিদ যৌথ সঞ্চালনা করেন।
সমাবেশে আবুল সরকারের অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানানো হয় এবং সারা দেশে বাউলদের ওপর হামলার প্রতিবাদে সবাইকে ঐক্যবদ্ধের আহ্বান করা হয়। সমাবেশ শেষে শিল্পীরা প্রতিবাদী গান করেন এবং একটি মশালমিছিল শাহবাগ থেকে রাজু ভাস্কর্য পর্যন্ত এগিয়ে যায়।
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া কোরের বার্ষিক অধিনায়ক সম্মেলন আজ বুধবার বগুড়া সেনানিবাসের আর্মার্ড কোর সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে (এসিসিঅ্যান্ডএস) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।২ দিন আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ক্যানটিনে বসাকে কেন্দ্র করে এক শিক্ষার্থীকে ‘উল্টো করে ঝুলিয়ে’ পেটানোর হুমকি দিয়েছেন লতিফ হল সংসদের জিএস নুরুল ইসলাম শহীদ। আজ শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ মখদুম হলের সামনে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
সবাই মিলে যদি পুলিশে বলে যে শাহজাহান চৌধুরী এসেছে, তুমি (পুলিশ) যাও না। তখন পুলিশ বলবে, বাপরে বাপ... অবাজি, চিটাগাংয়ের সিংহ পুরুষ এসেছে; কী বাধা দিব, আমি গিয়ে পাহারা দিব।২ ঘণ্টা আগে
পাংশা পদ্মার চরে কাজ করার সময় কৃষককে বিষধর রাসেলস ভাইপার ছোবল দেয়। তাৎক্ষণিক কৃষক সাপটি ধরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। আজ শুক্রবার উপজেলার হাবাসপুর ইউনিয়নের শাহমিরপুর গ্রামের পদ্মার চরে এ ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
একের পর এক বিতর্কিত বক্তব্য দিয়ে আলোচনায় থাকা জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরীর আরও একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘুরপাক খাচ্ছে। ওই ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘আমি পুলিশ-টুলিশ খবর দিই না। কোনো কারণ ছাড়াই চলে আসে। আগে আমাকে গ্রেপ্তার করত, এখন স্যালুট দেয়।’
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত ২২ অক্টোবর বাঁশখালী উপজেলার শেখেরখিল মৌলভীবাজার এলাকায় ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম জেলা পশ্চিম শাখার সিরাত মাহফিলে তিনি এ বক্তব্য দেন বলে জানা গেছে।
৪৫ সেকেন্ডের ওই বক্তব্যে আঞ্চলিক ভাষায় শাহজাহান চৌধুরী বলেন, ‘এমন কোনো বাপের ক্ষমতা কি আছে, দেখি; এখন পুলিশকে বলুক, সবাই মিলে যদি পুলিশে বলে যে শাহজাহান চৌধুরী এসেছে, তুমি (পুলিশ) যাও না। তখন পুলিশ বলবে, বাপরে বাপ... অবাজি, চিটাগাংয়ের সিংহ পুরুষ এসেছে; কী বাধা দিব, আমি গিয়ে পাহারা দিব।’
শাহজাহান চৌধুরী আরও বলেন, ‘ওদিকে দেখতেছি, পুলিশেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কে খবর দিয়েছে, জানি না। আমি পুলিশ-টুলিশ খবর দিই না। কোনো কারণ ছাড়া সবাই চলে আসে। আরাকান রোডেও আসে। এসে, স্যার আসসালামু আলাইকুম, স্যালুট। আগে আমাকে গ্রেপ্তার করত, এখন স্যালুট দেয়। এগুলো আল্লাহ তায়ালার কুদরত। আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানি না?’
এ বিষয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় মোবাইল ফোনে শাহজাহান চৌধুরীর পিএস মো. আরমান উদ্দিন এবং জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও চট্টগ্রাম জোনের প্রধান গোলাম পরওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে সাড়া না পাওয়ায় তাঁদের বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।
এর আগে গত শনিবার (২২ নভেম্বর) রাতে নগরীর জিইসি কনভেনশন সেন্টারে জামায়াতের নির্বাচনী দায়িত্বশীলদের এক সমাবেশে তিনি ‘প্রশাসন আমাদের কথায় উঠবে, আমাদের কথায় বসবে, আমাদের কথায় গ্রেপ্তার করবে, আমাদের কথায় মামলা করবে’—এমন মন্তব্য করে বিতর্কের সৃষ্টি করেন। পরে তাঁর এ বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়।
এ ঘটনায় ২৪ নভেম্বর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠায়। সেখানে জানানো হয়, কেন তাঁর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সেটির লিখিত জবাব সাত দিনের মধ্যে দিতে হবে; অন্যথায় দলীয় গঠনতন্ত্র ও শৃঙ্খলাবিধি অনুযায়ী পরবর্তী সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে।
একের পর এক বিতর্কিত বক্তব্য দিয়ে আলোচনায় থাকা জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরীর আরও একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘুরপাক খাচ্ছে। ওই ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘আমি পুলিশ-টুলিশ খবর দিই না। কোনো কারণ ছাড়াই চলে আসে। আগে আমাকে গ্রেপ্তার করত, এখন স্যালুট দেয়।’
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত ২২ অক্টোবর বাঁশখালী উপজেলার শেখেরখিল মৌলভীবাজার এলাকায় ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম জেলা পশ্চিম শাখার সিরাত মাহফিলে তিনি এ বক্তব্য দেন বলে জানা গেছে।
৪৫ সেকেন্ডের ওই বক্তব্যে আঞ্চলিক ভাষায় শাহজাহান চৌধুরী বলেন, ‘এমন কোনো বাপের ক্ষমতা কি আছে, দেখি; এখন পুলিশকে বলুক, সবাই মিলে যদি পুলিশে বলে যে শাহজাহান চৌধুরী এসেছে, তুমি (পুলিশ) যাও না। তখন পুলিশ বলবে, বাপরে বাপ... অবাজি, চিটাগাংয়ের সিংহ পুরুষ এসেছে; কী বাধা দিব, আমি গিয়ে পাহারা দিব।’
শাহজাহান চৌধুরী আরও বলেন, ‘ওদিকে দেখতেছি, পুলিশেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কে খবর দিয়েছে, জানি না। আমি পুলিশ-টুলিশ খবর দিই না। কোনো কারণ ছাড়া সবাই চলে আসে। আরাকান রোডেও আসে। এসে, স্যার আসসালামু আলাইকুম, স্যালুট। আগে আমাকে গ্রেপ্তার করত, এখন স্যালুট দেয়। এগুলো আল্লাহ তায়ালার কুদরত। আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানি না?’
এ বিষয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় মোবাইল ফোনে শাহজাহান চৌধুরীর পিএস মো. আরমান উদ্দিন এবং জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও চট্টগ্রাম জোনের প্রধান গোলাম পরওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে সাড়া না পাওয়ায় তাঁদের বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।
এর আগে গত শনিবার (২২ নভেম্বর) রাতে নগরীর জিইসি কনভেনশন সেন্টারে জামায়াতের নির্বাচনী দায়িত্বশীলদের এক সমাবেশে তিনি ‘প্রশাসন আমাদের কথায় উঠবে, আমাদের কথায় বসবে, আমাদের কথায় গ্রেপ্তার করবে, আমাদের কথায় মামলা করবে’—এমন মন্তব্য করে বিতর্কের সৃষ্টি করেন। পরে তাঁর এ বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়।
এ ঘটনায় ২৪ নভেম্বর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠায়। সেখানে জানানো হয়, কেন তাঁর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সেটির লিখিত জবাব সাত দিনের মধ্যে দিতে হবে; অন্যথায় দলীয় গঠনতন্ত্র ও শৃঙ্খলাবিধি অনুযায়ী পরবর্তী সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে।
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া কোরের বার্ষিক অধিনায়ক সম্মেলন আজ বুধবার বগুড়া সেনানিবাসের আর্মার্ড কোর সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে (এসিসিঅ্যান্ডএস) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।২ দিন আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ক্যানটিনে বসাকে কেন্দ্র করে এক শিক্ষার্থীকে ‘উল্টো করে ঝুলিয়ে’ পেটানোর হুমকি দিয়েছেন লতিফ হল সংসদের জিএস নুরুল ইসলাম শহীদ। আজ শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ মখদুম হলের সামনে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
বাউলশিল্পী আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তি এবং মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পীদের ওপর হামলাকারীদের বিচারের দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে ‘গানের আর্তনাদ’ নামের একটি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলে জাতীয় জাদুঘরের সামনে মঞ্চ করে ওই কর্মসূচি শুরু হয়।১ ঘণ্টা আগে
পাংশা পদ্মার চরে কাজ করার সময় কৃষককে বিষধর রাসেলস ভাইপার ছোবল দেয়। তাৎক্ষণিক কৃষক সাপটি ধরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। আজ শুক্রবার উপজেলার হাবাসপুর ইউনিয়নের শাহমিরপুর গ্রামের পদ্মার চরে এ ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
রাজবাড়ী প্রতিনিধি
রাজবাড়ীর পাংশা পদ্মার চরে কাজ করার সময় কৃষককে বিষধর রাসেলস ভাইপার ছোবল দেয়। তাৎক্ষণিক কৃষক সাপটি ধরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। আজ শুক্রবার উপজেলার হাবাসপুর ইউনিয়নের শাহমিরপুর গ্রামের পদ্মার চরে এ ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগী কৃষকের নাম মো. হেলাল বিশ্বাস। তিনি উপজেলার হাবাসপুর ইউনিয়নের শাহমিরপুর গ্রামের মৃত কুদ্দুস বিশ্বাসের ছেলে।
জানতে চাইলে হেলাল বিশ্বাস বলেন, ‘সকালে পদ্মা নদীর চরে ধানের খেতে কাজ করছিলাম। ওই সময় ডান পায়ে কিছু একটা ছোবল দেয়। তাকিয়ে দেখি পায়ের নিচে একটা সাপ। পরে আশপাশের কৃষকেরা এগিয়ে এলে সবাই মিলে সাপটি ধরি। পরে একটি কৌটার মধ্যে সাপটি ভরে হাসপাতালে নিয়ে আসি। এখানে আসার পর চিকিৎসকেরা বললেন রাসেল ভাইপার সাপ।’
এ বিষয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক কুতুব আহম্মেদ বলেন, ‘হাসপাতালে একজন সাপে কাটা রোগী সাপ নিয়ে এসেছিলেন। তাঁকে রাসেলস ভাইপার সাপে কামড়ে ছিল। তাঁর চিকিৎসা চলমান রয়েছে। বর্তমানে তিনি আশঙ্কা মুক্ত।’
রাজবাড়ীর পাংশা পদ্মার চরে কাজ করার সময় কৃষককে বিষধর রাসেলস ভাইপার ছোবল দেয়। তাৎক্ষণিক কৃষক সাপটি ধরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। আজ শুক্রবার উপজেলার হাবাসপুর ইউনিয়নের শাহমিরপুর গ্রামের পদ্মার চরে এ ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগী কৃষকের নাম মো. হেলাল বিশ্বাস। তিনি উপজেলার হাবাসপুর ইউনিয়নের শাহমিরপুর গ্রামের মৃত কুদ্দুস বিশ্বাসের ছেলে।
জানতে চাইলে হেলাল বিশ্বাস বলেন, ‘সকালে পদ্মা নদীর চরে ধানের খেতে কাজ করছিলাম। ওই সময় ডান পায়ে কিছু একটা ছোবল দেয়। তাকিয়ে দেখি পায়ের নিচে একটা সাপ। পরে আশপাশের কৃষকেরা এগিয়ে এলে সবাই মিলে সাপটি ধরি। পরে একটি কৌটার মধ্যে সাপটি ভরে হাসপাতালে নিয়ে আসি। এখানে আসার পর চিকিৎসকেরা বললেন রাসেল ভাইপার সাপ।’
এ বিষয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক কুতুব আহম্মেদ বলেন, ‘হাসপাতালে একজন সাপে কাটা রোগী সাপ নিয়ে এসেছিলেন। তাঁকে রাসেলস ভাইপার সাপে কামড়ে ছিল। তাঁর চিকিৎসা চলমান রয়েছে। বর্তমানে তিনি আশঙ্কা মুক্ত।’
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া কোরের বার্ষিক অধিনায়ক সম্মেলন আজ বুধবার বগুড়া সেনানিবাসের আর্মার্ড কোর সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে (এসিসিঅ্যান্ডএস) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।২ দিন আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ক্যানটিনে বসাকে কেন্দ্র করে এক শিক্ষার্থীকে ‘উল্টো করে ঝুলিয়ে’ পেটানোর হুমকি দিয়েছেন লতিফ হল সংসদের জিএস নুরুল ইসলাম শহীদ। আজ শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ মখদুম হলের সামনে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
বাউলশিল্পী আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তি এবং মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পীদের ওপর হামলাকারীদের বিচারের দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে ‘গানের আর্তনাদ’ নামের একটি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলে জাতীয় জাদুঘরের সামনে মঞ্চ করে ওই কর্মসূচি শুরু হয়।১ ঘণ্টা আগে
সবাই মিলে যদি পুলিশে বলে যে শাহজাহান চৌধুরী এসেছে, তুমি (পুলিশ) যাও না। তখন পুলিশ বলবে, বাপরে বাপ... অবাজি, চিটাগাংয়ের সিংহ পুরুষ এসেছে; কী বাধা দিব, আমি গিয়ে পাহারা দিব।২ ঘণ্টা আগে