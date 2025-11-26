Ajker Patrika

বগুড়ায় সাঁজোয়া কোরের সম্মেলনে সেনাপ্রধান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ২৪
সাঁজোয়া কোরের ৪৫তম বাৎসরিক অধিনায়ক সম্মেলনে সেনাপ্রধান। ছবি: আইএসপিআর
সাঁজোয়া কোরের ৪৫তম বাৎসরিক অধিনায়ক সম্মেলনে সেনাপ্রধান। ছবি: আইএসপিআর

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া কোরের বার্ষিক অধিনায়ক সম্মেলন আজ বুধবার বগুড়া সেনানিবাসের আর্মার্ড কোর সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে (এসিসিঅ্যান্ডএস) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্মেলনে পৌঁছালে সেনাপ্রধানকে স্বাগত জানান জিওসি আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড, সাঁজোয়া কোরের কর্নেল কমান্ড্যান্ট, জিওসি ১১ পদাতিক ডিভিশন ও বগুড়া এরিয়ার এরিয়া কমান্ডার এবং এসিসিঅ্যান্ডএস কমান্ড্যান্ট।

সেনাবাহিনীর প্রধান সম্মেলনে উপস্থিত সাঁজোয়া কোরের ইউনিটগুলোর অধিনায়ক এবং অন্য কর্মকর্তাদের উদ্দেশে কোরের তথা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন। তিনি আধুনিক ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন করে বর্তমান পৃথিবীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার জন্য সাঁজোয়া কোরের সব সদস্যের প্রতি আহ্বান জানান এবং প্রত্যেক সদস্য ভবিষ্যতে দেশসেবায় অনন্য ভূমিকা পালন করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পরে তিনি এসিসিঅ্যান্ডএসে বৃক্ষরোপণ ও অধিনায়কদের সঙ্গে আলোকচিত্রে অংশ নেন।

সম্মেলনে জিওসি আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড, সাঁজোয়া কোরের কর্নেল কমান্ড্যান্ট, ডিজি এনএসআই, অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল, জিওসি ১১ পদাতিক ডিভিশন ও বগুড়া এরিয়ার এরিয়া কমান্ডার, সেনাসদরের ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তারা, কমান্ড্যান্ট এসিসিঅ্যান্ডএস, সাঁজোয়া ব্রিগেডের প্রতিনিধিরা, সব সাঁজোয়া ইউনিটের অধিনায়ক এবং গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বগুড়া সদরআইএসপিআরসেনাপ্রধানসেনাবাহিনী
