ঈদে বাড়ি যাওয়ার আগে যে কাজগুলো করতে হবে

ঈদে ঢাকা এবং অন্যান্য বড় শহর থেকে গ্রামের বাড়ি কিংবা নিজেদের শহরে ফেরার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। বাস, ট্রেন, লঞ্চ কিংবা প্লেনে চলেছে মানুষ নাড়ির টানে। ঈদে যেখান থেকেই বাড়ি যান না কেন, কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। শেষ করে যেতে হবে কিছু জরুরি কাজ।
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার যে কাজগুলো অবশ্যই করে যেতে হবে
পোষা প্রাণী ও গাছের যত্ন
নিরাপত্তাবিষয়ক পদক্ষেপ
বাড়ি যাওয়ার আগে দরজা-জানালা ঠিকঠাক বন্ধ করুন। প্রতিটি ঘরের দরজা এবং বারান্দার দরজা লক করে যান। বাসার মূল দরজায় তালা ঠিকভাবে লাগানো হয়েছে কি না, তা ভালো করে দেখে নিন। আজকাল প্রায় সব ভবনেই সিসিটিভি মনিটরিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। সে ক্ষেত্রে ঈদের ছুটিতে প্রতিষ্ঠান অথবা বাসা বন্ধ করে যাওয়ার আগে কয়েকটি বিষয়ে কাজ করতে হবে।
ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম
বাসা ছাড়ার আগে বন্ধ করুন—
সূত্র: বেটার হোমস অ্যান্ড গার্ডেনস, দ্য স্প্রাউস ও অন্যান্য
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