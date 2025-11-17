Ajker Patrika
জেনে নিন

আজকের রাশিফল: সঙ্গীর মেসেজে ভুল ধরবেন না, বিদ্রোহী ভাব দেখে সহকর্মীরা ভয় পাবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আজকের রাশিফল: সঙ্গীর মেসেজে ভুল ধরবেন না, বিদ্রোহী ভাব দেখে সহকর্মীরা ভয় পাবে

মেষ

আজ আপনার ধৈর্যের পারদ শূন্যের কাছাকাছি। সকালে ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাপ হাতে নেওয়ার আগেই অর্ধেক দিন পার করে ফেলার তাড়ায় থাকবেন। কোনো একটি মশা আপনার গতির প্রতিবাদ করলে তার সঙ্গেও লেগে যেতে পারে ছোটখাটো সংঘর্ষ। বস আপনাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের ডেডলাইন দিলেন। ডেডলাইন পার হওয়ার আগেই কাজটা শেষ করে আরেকটা কাজ চেয়ে বসবেন। সহকর্মীরা আপনাকে দেখে ভয় পাবে—এত এনার্জি আসে কোথা থেকে? উত্তর: কাঁচা মরিচ আর ঘুমের অভাব! প্রেমিকা/প্রেমিক ধীরে কথা বললে বারবার রিকোয়েস্ট করবেন যেন তিনি একটু স্লো মোশনে কথা বলেন।

বৃষ

আজ সারাটা দিন আরাম আর আভিজাত্যের সন্ধানে থাকবেন। মনে হবে, এই জীবনটা তো উপভোগ করার জন্যই, তাই না? এই যুক্তিতে ভর করে অনলাইনে বেশ কিছু অপ্রয়োজনীয় কিন্তু সুন্দর জিনিস কিনে ফেলতে পারেন। সঞ্চয়? ওহ, সেটা তো কালকের কাজ! অফিসে এমন একটা আরামদায়ক চেয়ার বা কোণা খুঁজে পাবেন, যেখানে বসে থাকলে আপনার প্রোডাকটিভিটি কমে গেলেও, মন শান্তি পাবে। লাঞ্চের মেনু নিয়ে আজ আপনার গবেষণা আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের চেয়েও গভীর ও জটিল হবে। ভালোবাসার মানে আজ শুধু মনের বন্ধন নয়, প্রিয় চিপসের প্যাকেট ভাগ করে নেওয়া।

মিথুন

মাথায় আজ একসঙ্গে দশটা চিন্তা ঘুরপাক খাবে। একটা কাজে মন দিতে গিয়ে আরেকটা কাজের কথা মনে পড়বে, এবং তার মাঝেই একটা নতুন শার্টের ডিজাইন নিয়ে ভাবা শুরু করে দেবেন। এক কথায়, আজ একটা চলন্ত মাল্টিটাস্কিং জগাখিচুড়ি। বসের কাছে একটা আইডিয়া নিয়ে যাবেন, কিন্তু আলোচনা করতে করতে দেখবেন নিজেই সেই আইডিয়াটার বিপক্ষে যুক্তি দেওয়া শুরু করেছেন। সহকর্মী ভাববে, আপনার মধ্যে দুজন মানুষ বাস করে। ভুল করে মনের সবচেয়ে গভীর চিন্তাটা আপনার উবার/পাঠাও ড্রাইভারকে টেক্সট করে দিতে পারেন। তারপর সারা দিন ভাববেন, ‘ব্যাপারটা কী হলো?’

কর্কট

আজ অত্যন্ত সংবেদনশীল থাকবেন। পাশের বাড়ির কুকুরছানার হাঁটা দেখে চোখে পানি আসতে পারে, অথবা কোনো পুরোনো স্মৃতি আবেগপ্রবণ করে তুলবে। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা আজ আপনার জন্য একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ। কেউ যদি আপনার বানানো চায়ের সমালোচনা করে, তবে আপনার মনে হতে পারে জীবনের সব ব্যর্থতা ওই চায়ের কাপেই লুকিয়ে আছে। কাজে মন দিতে না পারায় আজ নিজেকে অতিরিক্ত আদর-যত্ন দিতে হবে। প্রেমিক/প্রেমিকা যদি এক মিনিটের জন্য ফোন না ধরে, আপনি নিশ্চিত হয়ে যাবেন যে সে চাঁদে চলে গেছে।

সিংহ

আজ নিজেকে মঞ্চের কেন্দ্রে দেখতে চাইবেন। অফিসে ঢুকলেই মনে হবে সবার হাততালি দেওয়া উচিত, আর না দিলে নিজেই একটা মহৎ কাজের ফিরিস্তি দিয়ে দেবেন। আত্মবিশ্বাস আজ আকাশছোঁয়া—তবে সাবধানে, ছাদ যেন না ভাঙে! ভুল করে একটা অফিসের ই-মেইল চেইনে আপনার একটি চমৎকার সেলফি ‘Reply All’ করে দিতে পারেন। ঘাবড়াবেন না, এটা আপনার ‘নেতৃত্বের ঝলক’। পার্টনারকে মনে রাখতে হবে—আপনাকে খুশি রাখার জন্য মাঝে মাঝে প্রশংসা করে যেতেই হবে, এমনকি যদি আপনি শুধু নিশ্বাস নিচ্ছেন তবুও।

কন্যা

আজ ভেতরের সমালোচক জেগে উঠেছে। পৃথিবীর সব জিনিসই আজ আপনার কাছে অগোছালো মনে হবে। জীবনসঙ্গীর পাঠানো মেসেজে ব্যাকরণের ভুল খুঁজে বের করবেন এবং মনে মনে সেটার শুদ্ধ বানান লিখে দেবেন। বসের একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টে একটি টাইপো খুঁজে পেয়ে যাবেন এবং এতে সারা দিনের শান্তি নষ্ট হয়ে যাবে। দ্বন্দ্বে ভুগবেন—বসকে বলে তাঁর ইগো ভাঙবেন, নাকি চুপ করে থেকে নিজের মনকে কষ্ট দেবেন? আপনার কাছে প্রেম হলো জুতো রাখার র‍্যাকটি সুন্দরভাবে গোছানো। পার্টনার আপনার শৃঙ্খলা দেখেই মুগ্ধ!

তুলা

সিদ্ধান্তহীনতা আজ আপনাকে কাবু করে ফেলবে। সামান্যতম দুটি জিনিসের মধ্যে একটি বেছে নিতে আপনার মনে হবে যেন জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা দিচ্ছেন। একটি জরুরি মিটিংয়ে আপনাকে দুটো অপশনের মধ্যে একটি বেছে নিতে বলা হবে। সেই দুটি অপশনের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে এমন দার্শনিক আলোচনা শুরু করবেন যে, মিটিং শেষ হয়ে গেলেও উত্তর দেওয়া হবে না। পার্কে বসে থাকা দুটি পায়রার ঝগড়া মেটানোর চেষ্টা করতে পারেন, কারণ আপনার কাছে ভারসাম্যই আসল।

বৃশ্চিক

আজ চোখের গভীরতা দেখে সবাই হয়তো ভাববে আপনি কোনো জটিল প্লট সাজাচ্ছেন, কিন্তু সত্যিটা হলো—সকালে নাশতা করতে ভুলে গেছেন। আপনার রহস্যময় নীরবতা আজ অন্যদের মনে ভয়ের সঞ্চার করবে। আপনার তীব্র চাহনি দেখে একজন সহকর্মী স্বেচ্ছায় একটি অপ্রয়োজনীয় কাজের দায়িত্ব নিয়ে নিতে পারে। আপনি তাকে আটকাতে যাবেন না, বরং মনে মনে ভাববেন, ‘কাজটা তো হলো!’ ভালোবাসার মানুষকে গভীর অর্থপূর্ণ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুঝিয়ে দেবেন যে আপনি তাকে কতটা ভালোবাসেন। বেশি কথা বলার প্রয়োজন নেই।

ধনু

আজ আপনার উৎসাহে পৃথিবী টলমল। আকাশ-কুসুম স্বপ্ন দেখবেন এবং সেগুলো পূরণ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বেন—তবে বেশির ভাগই হয়তো দুপুরের ঘুমের পর আর মনে থাকবে না। বসকে এমন একটা প্রজেক্টের প্রতিশ্রুতি দেবেন যা শেষ করতে আপনার তিন মাস সময় লাগবে। নিজে আনন্দে আত্মহারা, কিন্তু পরে কীভাবে সেটা করবেন তা নিয়ে ভাববেন না। রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে একজন অচেনা লোকের সঙ্গে সামান্য আলাপচারিতায় ভেবে নিতে পারেন যে, ইনিই আপনার বিদেশ ভ্রমণের সঙ্গী।

মকর

আজ আপনার ধ্যানজ্ঞান শুধু কাজ। আপনি ভাববেন, যারা কাজ ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত, তারা আসলে সময় নষ্ট করছে। আপনার কাছে জীবনের আসল রোমাঞ্চ হলো ডেডলাইন পূরণ করা। ৪টার সময় কফি ব্রেক নেওয়া সহকর্মীদের দিকে এমনভাবে তাকাবেন যেন তারা দেশের শত্রু। আপনার কাজের প্রতি নিবেদন দেখে গ্রহরা নিজেরাই ছুটি নিয়ে নেবে। ভালোবাসার মানুষকে আজ একটি চমৎকার, নির্ভুল অবসরকালীন আর্থিক পরিকল্পনা উপহার দিয়ে প্রেমের প্রকাশ করবেন।

কুম্ভ

আপনার চিন্তাভাবনা আজ এতটাই মৌলিক হবে যে, পাশে বসে থাকা মানুষটি আপনাকে অন্য গ্রহের প্রাণী ভাবতে পারে। প্রথাগত সবকিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন—হোক সেটা অফিসের পোশাকবিধি অথবা চা বানানোর নিয়ম। একটা এমন অদ্ভুত আইডিয়া পেশ করবেন যা শুনে সবাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে, কিন্তু আপনার আত্মবিশ্বাসের কারণে কেউ সাহস করে ‘না’ বলতে পারবে না। রোমান্টিকতা মানে আপনার কাছে হাত ধরে ঘোরা নয়, বরং মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে গভীর আলোচনা করা।

মীন

মন আজ মেঘের ভেলায় ভেসে বেড়াবে। বাস্তব আর কল্পনার সীমারেখা আজ আপনার কাছে আবছা। হয়তো ট্রাফিক জ্যামে বসে কল্পনা করবেন যে, আপনি সমুদ্রের গভীরে একটি মারমেইড (জলকন্যা)। কাজের প্রশংসা করা হলে আপনি বাকি দিনটা ধরে ভাববেন, ওই প্রশংসার পেছনে কোনো লুকানো উদ্দেশ্য ছিল কি না। নিজেকে অতিরিক্ত চাপ দেবেন না! প্রিয় মানুষটির সঙ্গে কথা বলার সময় ভুলে যাবেন যে এটা বাস্তব, আর তাকে সিনেমার নায়ক/নায়িকার মতো ট্রিট করা শুরু করবেন।

বিষয়:

রাশিফললাইফস্টাইল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...