আজকের রাশিফল: সঙ্গীর মেসেজে ভুল ধরবেন না, বিদ্রোহী ভাব দেখে সহকর্মীরা ভয় পাবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মেষ
আজ আপনার ধৈর্যের পারদ শূন্যের কাছাকাছি। সকালে ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাপ হাতে নেওয়ার আগেই অর্ধেক দিন পার করে ফেলার তাড়ায় থাকবেন। কোনো একটি মশা আপনার গতির প্রতিবাদ করলে তার সঙ্গেও লেগে যেতে পারে ছোটখাটো সংঘর্ষ। বস আপনাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের ডেডলাইন দিলেন। ডেডলাইন পার হওয়ার আগেই কাজটা শেষ করে আরেকটা কাজ চেয়ে বসবেন। সহকর্মীরা আপনাকে দেখে ভয় পাবে—এত এনার্জি আসে কোথা থেকে? উত্তর: কাঁচা মরিচ আর ঘুমের অভাব! প্রেমিকা/প্রেমিক ধীরে কথা বললে বারবার রিকোয়েস্ট করবেন যেন তিনি একটু স্লো মোশনে কথা বলেন।
বৃষ
আজ সারাটা দিন আরাম আর আভিজাত্যের সন্ধানে থাকবেন। মনে হবে, এই জীবনটা তো উপভোগ করার জন্যই, তাই না? এই যুক্তিতে ভর করে অনলাইনে বেশ কিছু অপ্রয়োজনীয় কিন্তু সুন্দর জিনিস কিনে ফেলতে পারেন। সঞ্চয়? ওহ, সেটা তো কালকের কাজ! অফিসে এমন একটা আরামদায়ক চেয়ার বা কোণা খুঁজে পাবেন, যেখানে বসে থাকলে আপনার প্রোডাকটিভিটি কমে গেলেও, মন শান্তি পাবে। লাঞ্চের মেনু নিয়ে আজ আপনার গবেষণা আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের চেয়েও গভীর ও জটিল হবে। ভালোবাসার মানে আজ শুধু মনের বন্ধন নয়, প্রিয় চিপসের প্যাকেট ভাগ করে নেওয়া।
মিথুন
মাথায় আজ একসঙ্গে দশটা চিন্তা ঘুরপাক খাবে। একটা কাজে মন দিতে গিয়ে আরেকটা কাজের কথা মনে পড়বে, এবং তার মাঝেই একটা নতুন শার্টের ডিজাইন নিয়ে ভাবা শুরু করে দেবেন। এক কথায়, আজ একটা চলন্ত মাল্টিটাস্কিং জগাখিচুড়ি। বসের কাছে একটা আইডিয়া নিয়ে যাবেন, কিন্তু আলোচনা করতে করতে দেখবেন নিজেই সেই আইডিয়াটার বিপক্ষে যুক্তি দেওয়া শুরু করেছেন। সহকর্মী ভাববে, আপনার মধ্যে দুজন মানুষ বাস করে। ভুল করে মনের সবচেয়ে গভীর চিন্তাটা আপনার উবার/পাঠাও ড্রাইভারকে টেক্সট করে দিতে পারেন। তারপর সারা দিন ভাববেন, ‘ব্যাপারটা কী হলো?’
কর্কট
আজ অত্যন্ত সংবেদনশীল থাকবেন। পাশের বাড়ির কুকুরছানার হাঁটা দেখে চোখে পানি আসতে পারে, অথবা কোনো পুরোনো স্মৃতি আবেগপ্রবণ করে তুলবে। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা আজ আপনার জন্য একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ। কেউ যদি আপনার বানানো চায়ের সমালোচনা করে, তবে আপনার মনে হতে পারে জীবনের সব ব্যর্থতা ওই চায়ের কাপেই লুকিয়ে আছে। কাজে মন দিতে না পারায় আজ নিজেকে অতিরিক্ত আদর-যত্ন দিতে হবে। প্রেমিক/প্রেমিকা যদি এক মিনিটের জন্য ফোন না ধরে, আপনি নিশ্চিত হয়ে যাবেন যে সে চাঁদে চলে গেছে।
সিংহ
আজ নিজেকে মঞ্চের কেন্দ্রে দেখতে চাইবেন। অফিসে ঢুকলেই মনে হবে সবার হাততালি দেওয়া উচিত, আর না দিলে নিজেই একটা মহৎ কাজের ফিরিস্তি দিয়ে দেবেন। আত্মবিশ্বাস আজ আকাশছোঁয়া—তবে সাবধানে, ছাদ যেন না ভাঙে! ভুল করে একটা অফিসের ই-মেইল চেইনে আপনার একটি চমৎকার সেলফি ‘Reply All’ করে দিতে পারেন। ঘাবড়াবেন না, এটা আপনার ‘নেতৃত্বের ঝলক’। পার্টনারকে মনে রাখতে হবে—আপনাকে খুশি রাখার জন্য মাঝে মাঝে প্রশংসা করে যেতেই হবে, এমনকি যদি আপনি শুধু নিশ্বাস নিচ্ছেন তবুও।
কন্যা
আজ ভেতরের সমালোচক জেগে উঠেছে। পৃথিবীর সব জিনিসই আজ আপনার কাছে অগোছালো মনে হবে। জীবনসঙ্গীর পাঠানো মেসেজে ব্যাকরণের ভুল খুঁজে বের করবেন এবং মনে মনে সেটার শুদ্ধ বানান লিখে দেবেন। বসের একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টে একটি টাইপো খুঁজে পেয়ে যাবেন এবং এতে সারা দিনের শান্তি নষ্ট হয়ে যাবে। দ্বন্দ্বে ভুগবেন—বসকে বলে তাঁর ইগো ভাঙবেন, নাকি চুপ করে থেকে নিজের মনকে কষ্ট দেবেন? আপনার কাছে প্রেম হলো জুতো রাখার র্যাকটি সুন্দরভাবে গোছানো। পার্টনার আপনার শৃঙ্খলা দেখেই মুগ্ধ!
তুলা
সিদ্ধান্তহীনতা আজ আপনাকে কাবু করে ফেলবে। সামান্যতম দুটি জিনিসের মধ্যে একটি বেছে নিতে আপনার মনে হবে যেন জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা দিচ্ছেন। একটি জরুরি মিটিংয়ে আপনাকে দুটো অপশনের মধ্যে একটি বেছে নিতে বলা হবে। সেই দুটি অপশনের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে এমন দার্শনিক আলোচনা শুরু করবেন যে, মিটিং শেষ হয়ে গেলেও উত্তর দেওয়া হবে না। পার্কে বসে থাকা দুটি পায়রার ঝগড়া মেটানোর চেষ্টা করতে পারেন, কারণ আপনার কাছে ভারসাম্যই আসল।
বৃশ্চিক
আজ চোখের গভীরতা দেখে সবাই হয়তো ভাববে আপনি কোনো জটিল প্লট সাজাচ্ছেন, কিন্তু সত্যিটা হলো—সকালে নাশতা করতে ভুলে গেছেন। আপনার রহস্যময় নীরবতা আজ অন্যদের মনে ভয়ের সঞ্চার করবে। আপনার তীব্র চাহনি দেখে একজন সহকর্মী স্বেচ্ছায় একটি অপ্রয়োজনীয় কাজের দায়িত্ব নিয়ে নিতে পারে। আপনি তাকে আটকাতে যাবেন না, বরং মনে মনে ভাববেন, ‘কাজটা তো হলো!’ ভালোবাসার মানুষকে গভীর অর্থপূর্ণ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুঝিয়ে দেবেন যে আপনি তাকে কতটা ভালোবাসেন। বেশি কথা বলার প্রয়োজন নেই।
ধনু
আজ আপনার উৎসাহে পৃথিবী টলমল। আকাশ-কুসুম স্বপ্ন দেখবেন এবং সেগুলো পূরণ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বেন—তবে বেশির ভাগই হয়তো দুপুরের ঘুমের পর আর মনে থাকবে না। বসকে এমন একটা প্রজেক্টের প্রতিশ্রুতি দেবেন যা শেষ করতে আপনার তিন মাস সময় লাগবে। নিজে আনন্দে আত্মহারা, কিন্তু পরে কীভাবে সেটা করবেন তা নিয়ে ভাববেন না। রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে একজন অচেনা লোকের সঙ্গে সামান্য আলাপচারিতায় ভেবে নিতে পারেন যে, ইনিই আপনার বিদেশ ভ্রমণের সঙ্গী।
মকর
আজ আপনার ধ্যানজ্ঞান শুধু কাজ। আপনি ভাববেন, যারা কাজ ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত, তারা আসলে সময় নষ্ট করছে। আপনার কাছে জীবনের আসল রোমাঞ্চ হলো ডেডলাইন পূরণ করা। ৪টার সময় কফি ব্রেক নেওয়া সহকর্মীদের দিকে এমনভাবে তাকাবেন যেন তারা দেশের শত্রু। আপনার কাজের প্রতি নিবেদন দেখে গ্রহরা নিজেরাই ছুটি নিয়ে নেবে। ভালোবাসার মানুষকে আজ একটি চমৎকার, নির্ভুল অবসরকালীন আর্থিক পরিকল্পনা উপহার দিয়ে প্রেমের প্রকাশ করবেন।
কুম্ভ
আপনার চিন্তাভাবনা আজ এতটাই মৌলিক হবে যে, পাশে বসে থাকা মানুষটি আপনাকে অন্য গ্রহের প্রাণী ভাবতে পারে। প্রথাগত সবকিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন—হোক সেটা অফিসের পোশাকবিধি অথবা চা বানানোর নিয়ম। একটা এমন অদ্ভুত আইডিয়া পেশ করবেন যা শুনে সবাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে, কিন্তু আপনার আত্মবিশ্বাসের কারণে কেউ সাহস করে ‘না’ বলতে পারবে না। রোমান্টিকতা মানে আপনার কাছে হাত ধরে ঘোরা নয়, বরং মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে গভীর আলোচনা করা।
মীন
মন আজ মেঘের ভেলায় ভেসে বেড়াবে। বাস্তব আর কল্পনার সীমারেখা আজ আপনার কাছে আবছা। হয়তো ট্রাফিক জ্যামে বসে কল্পনা করবেন যে, আপনি সমুদ্রের গভীরে একটি মারমেইড (জলকন্যা)। কাজের প্রশংসা করা হলে আপনি বাকি দিনটা ধরে ভাববেন, ওই প্রশংসার পেছনে কোনো লুকানো উদ্দেশ্য ছিল কি না। নিজেকে অতিরিক্ত চাপ দেবেন না! প্রিয় মানুষটির সঙ্গে কথা বলার সময় ভুলে যাবেন যে এটা বাস্তব, আর তাকে সিনেমার নায়ক/নায়িকার মতো ট্রিট করা শুরু করবেন।
ফিচার ডেস্ক
সৌন্দর্যচর্চার ক্ষেত্রে পায়ের কথাটা অনেকের বিবেচনায় থাকে না। অথচ মানুষের রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায় পায়ের অবস্থা দেখে। সামনে শীতের মৌসুম। এ সময় পায়ের ত্বকের যত্ন নিতে হবে একটু বেশি। নইলে ত্বক শুকিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে।
পায়ের যত্নে সপ্তাহে অন্তত একবার এক্সফোলিয়েট বা স্ক্রাব করতে হবে। এক্সফোলিয়েটের ফলে মরা কোষ ঝরে গিয়ে পা মসৃণ হয়ে উঠবে। শুষ্ক ত্বকের জন্য চিনি আর তৈলাক্ত ত্বকের জন্য লবণ রয়েছে, এমন স্ক্রাব বেছে নিতে হবে। এরপর জুতসই ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করুন।
সম্ভব হলে গোসলখানায় মাটির ঝামা বা পাথর রাখুন। প্রতিদিন অথবা এক দিন পরপর পায়ের গোড়ালি ও তলা ভালো করে ঘষে নিন। এতে পা নরম ও কোমল হবে।
বাজারে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ফুট ক্রিম রয়েছে। তা ছাড়া নিত্যদিনের লোশন অথবা তেলও ব্যবহার করতে পারেন পায়ে। গোসলের পরপরই পায়ে লোশন বা তেল লাগান। ঘুমানোর আগেও পায়ে ময়শ্চারাইজার ব্যবহারের অভ্যাস করুন।
সপ্তাহে দুই দিন কুসুম গরম পানিতে কয়েক ফোঁটা নারকেল তেল ফেলে পা ভিজিয়ে রাখুন ১৫ মিনিট। এরপর পা ধুয়ে পেট্রোলিয়াম জেলি মেখে মোজা পরে থাকুন ২-৩ ঘণ্টা। দেখবেন পায়ের ত্বক সুন্দর দেখাচ্ছে!
সূত্র: ওমেন’স হেলথ ম্যাগ
ফিচার ডেস্ক
হেমন্তের রোদ বা বাতাস; যা-ই বলুন না কেন, ত্বক কেমন যেন শুষ্ক করে তোলে। রোজকার ব্যবহৃত ময়শ্চারাইজার বা লোশনে যেন তৃষ্ণা মেটে না ত্বকের। শুষ্ক ত্বক যাঁদের, তাঁরা এ সময় একটু বেশি ঝামেলায় পড়েন। লোশন মাখার কিছুক্ষণ পরই ত্বকে টান ধরে। ত্বকের তৃষ্ণা মেটাতে এবং পুষ্টি জোগাতে এ সময় অনেকে বিভিন্ন ধরনের তেলের ব্যবহার পছন্দ করেন। আজকাল বাজারে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আমন্ড অয়েল পাওয়া যায়। এই তেল ত্বক, চুল—দুয়ের জন্য খুবই ভালো। অল্প দিন ব্যবহারেই ত্বক ও চুল ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠে। রূপবিশেষজ্ঞরা তাই পরামর্শ দেন শীতে ত্বকের শুষ্কতা বা ফাটা দূর করতে আমন্ড অয়েল ব্যবহারের।
ত্বকের যত্নে জাদুকরি ভূমিকা
আমন্ড অয়েল প্রাকৃতিক ময়শ্চারাইজার হিসেবে পরিচিত। এটি ত্বকের সেরাম হিসেবে খুব ভালো কাজ করে। এ ছাড়া এই তেলে রয়েছে ফ্যাটি অ্যাসিড, যা ত্বকের প্রদাহ কমাতে এবং যেকোনো সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে।
আমরা অনেকে সানবার্ন কিংবা রোদে পোড়া দাগের সমস্যায় ভুগি। কাঠবাদাম অথবা আমন্ড অয়েলে থাকা ভিটামিন ‘ই’ এর সহজ সমাধান দেবে। সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব এবং রুক্ষ হয়ে যাওয়া হাতের ত্বক রক্ষা করতে আমন্ড অয়েল বেশ উপকারী বলে পরিচিত। নিয়মিত আমন্ড অয়েল ব্যবহারে ত্বকের কালো দাগগুলো হালকা হতে থাকবে।
বিভিন্ন ধরনের ফেসপ্যাকেও আমন্ড অয়েল ব্যবহার করা যায়। অল্প পরিমাণে মধু ও টক দইয়ের সঙ্গে ৪-৫ ফোঁটা আমন্ড অয়েল মিশিয়ে ত্বকে ব্যবহার করলে বেশ উপকার পাবেন। এটি ভালো একটি স্ক্রাব। দুপুরে ভাতঘুমের আগে আমন্ড অয়েল ও মধু মিশিয়ে ত্বকে মাস্ক হিসেবে ব্যবহার করলে বলিরেখা দূর হবে।
চোখের নিচের ফোলা ভাব কিংবা ডার্ক সার্কেল দূর করার জন্য আমন্ড অয়েলে কটন বল ডুবিয়ে ঘুমাতে যাওয়ার আগে চোখের চারপাশে ম্যাসাজ করে নিতে পারেন।
চুলের যত্নেও কার্যকরী
এই ঋতুতে খুশকির সমস্যা থেকে দ্রুত রেহাই পেতে নিম তেলের সঙ্গে সমান অনুপাতে আমন্ড অয়েল মিশিয়ে নিন। এ মিশ্রণ রাতে ভালো করে মাথার ত্বকে ম্যাসাজ করুন। এরপর সকালে ভালো করে শ্যাম্পু করে নিন। খুশকি দূর হবে, আবার চুলও ঝলমল করবে। কাঠবাদাম বা আমন্ডে ফ্যাটি অ্যাসিডের সঙ্গে নানা রকম ভিটামিন থাকে। এই ভিটামিনগুলো চুল নরম, স্ট্রেট ও সিল্কি রাখতে সাহায্য করে। এই তেল গোড়া থেকে পুষ্টি জুগিয়ে চুল শক্ত ও মজবুত করে।
শুধু আমন্ড অয়েল আঙুলের ডগায় নিয়ে মাথার ত্বকে ভালোভাবে ম্যাসাজ করুন। এই তেল মাথার ত্বকের মৃত কোষ এবং খুশকি নরম করতে সাহায্য করে। তাই সকালে শ্যাম্পু করে নিলে খুশকি, মৃত কোষ ও ময়লা সব ধুয়ে মাথার ত্বক পরিষ্কার হয়ে যাবে।
আমন্ড অয়েলের সঙ্গে নারকেল তেল, ক্যাস্টার অয়েল ও মেথিগুঁড়া মিশিয়ে নিন। সপ্তাহে অন্তত দুই দিন এই মিশ্রণ মাথার ত্বকে ভালোভাবে ম্যাসাজ করলে চুলের গোড়া শক্ত হবে এবং চুল দ্রুত বড় হবে।
১টি ডিমের কুসুমের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ মধু এবং ১ টেবিল চামচ আমন্ড অয়েল মিশিয়ে চুলের গোড়ায় ভালো করে লাগিয়ে রাখুন ২০ মিনিট। এরপর গরম পানিতে একটি তোয়ালে ডুবিয়ে তা থেকে পানি চিপে নিন। গরম ভাপযুক্ত এই তোয়ালে পুরো মাথায় ভালো করে পেঁচিয়ে রাখুন ৪-৫ মিনিট। তারপর শ্যাম্পু করে নিন। সপ্তাহে অন্তত এক দিন যদি এই মিশ্রণ ব্যবহার করেন, তাহলে নতুন চুল গজাতে এবং চুল পড়া কমতে সহায়তা করবে।
সূত্র: ফেমিনা ও অন্যান্য
শারমিন কচি
প্রশ্ন: সারা দিনে কয়েকবার পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করেও ঠোঁট শুষ্ক হয়ে যায় এবং টান ধরে। কী কারণে এমন হতে পারে? আমি লিপস্টিক ব্যবহার করলেও আগে পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করে নিই।
রানিয়া আফরোজা, দোহার
উত্তর: সম্ভবত আপনার জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভেজানোর অভ্যাস আছে। এই অভ্যাস থেকে সরে আসতে হবে। প্রতিদিন রাতে পেট্রোলিয়াম জেলির সঙ্গে অলিভ অয়েল মিশিয়ে পাতলা মিশ্রণ তৈরি করে ঠোঁটে ব্যবহার করবেন। এ ছাড়া দিনে ২ ভাগ অলিভ অয়েলের সঙ্গে ১ ভাগ গ্লিসারিন মিশিয়ে ঠোঁটে ব্যবহার করুন।
প্রশ্ন: ত্বক মসৃণ ও টান টান রাখতে কোন ধরনের প্যাক উপকারী? সহজ সমাধান হলে ভালো হয়।
নীলা রহমতুল্লাহ্, বরিশাল
উত্তর: অ্যারারুট অথবা কর্নফ্লাওয়ার পানি দিয়ে ঘন করে গুলিয়ে চুলায় জ্বাল দিন। মিশ্রণটি দেখতে ভাতের মাড়ের মতো হলে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিন। এরপর মুখ ক্লিনজার দিয়ে পরিষ্কার করে এই মিশ্রণ ত্বকে লাগিয়ে নিন। শুকিয়ে টান ধরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এরপর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। তবে বলিরেখা এড়াতে এই মাস্ক মুখে লাগানোর পর কথা বলা এবং হাসাহাসি করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
প্রশ্ন: এখন থেকেই ত্বকে কালচে ভাব দেখা দিচ্ছে। পুরো শীতে আমার ত্বক এমনই থাকে।
রূপ রুটিনে কী মেনে চললে ত্বক ভেতর থেকে জেল্লা ছড়াবে?
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কক্সবাজার
উত্তর: এখন বাজারে প্রচুর টমেটো পাওয়া যায়। এ সময়ে টমেটোর জুস পান করতে পারেন। টমেটো অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের খুব ভালো উৎস; ফলে এর জুস পান করলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে। এ ছাড়া মুখে ব্যবহারের জন্য অর্ধেকটা টমেটোর সঙ্গে অর্ধেক গাজর ও আধা চা-চামচ কাঁচা হলুদ ব্লেন্ড করে নিন। এর সঙ্গে সামান্য পরিমাণে দুধ বা দুধের সর মেশান। এরপর আধা চা-চামচ মধু কিংবা অলিভ অয়েল মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে নিন। এই পেস্ট মুখে লাগিয়ে শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এরপর পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন।
এক দিন পরপর এই প্যাক মুখে ব্যবহার করলে রোদে পোড়া দাগ দূর হয়ে ত্বক উজ্জ্বল হবে।
পরামর্শ দিয়েছেন: শারমিন কচি, রূপবিশেষজ্ঞ এবং স্বত্বাধিকারী, বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ কেয়ার
ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
উদ্ভিদ আমাদের ঘরের অনুভূতিতে এক বিশেষ উপাদান যুক্ত করে। যাঁরা একটু শৌখিন, তাঁরা নিজেদের বাসা বিভিন্ন জিনিস দিয়ে গুছিয়ে রাখতে ভালোবাসেন। গৃহস্থালি উদ্ভিদ বা হাউস প্ল্যান্ট নিঃসন্দেহে ঘরের সৌন্দর্য ও সজীবতা বাড়িয়ে তোলে। প্রাণী ও গাছপালা ভালোবাসেন এমন অনেক মানুষ আছেন। তাঁদের জানা থাকা দরকার যে, অনেক ইনডোর প্ল্যান্ট আছে, যেগুলো আপনার আদরের পোষা প্রাণীর ক্ষতি করতে পারে।
তাই বাসায় পোষা প্রাণী থাকলে ইনডোর প্ল্যান্ট বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে।
অনেক প্রজাতির হাজার হাজার উদ্ভিদ রয়েছে; পোষা কুকুর, বিড়াল কিংবা পাখি যেগুলোর সংস্পর্শে গেলে বা কোনোভাবে ফুল অথবা ফল খেলে তাদের ক্ষতি হতে পারে। এই ক্ষতি উদ্ভিদ ও প্রাণী ভেদে হালকা, গুরুতর এবং কিছু ক্ষেত্রে প্রাণঘাতীও হতে পারে। যদি আপনার বাড়িতে পোষা প্রাণী থাকে, তবে যেকোনো গাছ দিয়ে ঘর সাজানোর আগে একজন পেশাদার পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার চেষ্টা করুন।
অত্যন্ত বিষাক্ত উদ্ভিদ
কিছু উদ্ভিদ আছে, যেগুলো পোষা প্রাণীর জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে—
সেগো পাম বা সাগু সাইকাস: এই উদ্ভিদে সাইকাসিন নামের একটি বিষাক্ত পদার্থ থাকে। এটি প্রাণীর লিভারের ক্ষতি করতে পারে। এর পুরো গাছ; বিশেষ করে বীজ, অনেক ক্ষেত্রে প্রাণীর মৃত্যু ঘটাতে পারে। লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে বমি, লিভার ফেইলিওর এবং রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যা। এই উদ্ভিদের পাতাগুলো অনেক ধারালো হয়।
ফ্লেম লিলি: অধিকাংশ লিলি প্রজাতির মতো ফ্লেম লিলিও আপনার পোষা প্রাণীর জন্য বিপজ্জনক; বিশেষ করে বিড়ালের জন্য এটি মারাত্মক বিপদ ডেকে আনে। এর বাংলা নাম উলট চণ্ডাল। এই লিলির পুরো অংশ পোষা প্রাণীর জন্য বিষাক্ত। এতে কলচিসিন অ্যালকালয়েড থাকে। এই গাছ খেলে আপনার পোষা প্রাণীর অতিরিক্ত লালা ঝরা, রক্ত মিশ্রিত বমি ও ডায়রিয়া হতে পারে। এটি কিডনি ফেইলিওর এবং পক্ষাঘাতের সমস্যার দিকে নিয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া এই গাছ শক, লিভারের ক্ষতি, অস্থিমজ্জা ক্ষতি, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে মৃত্যু ঘটাতে পারে।
ডেজার্ট রোজ: এটি অ্যাডেনিয়াম ওবেসাম বা মরুভূমির গোলাপ নামে পরিচিত। কাণ্ডসহ এই গাছের পুরো অংশ বিষাক্ত। এতে থাকা ডিগক্সিন নামক যৌগটি বমি, ডায়রিয়া ও অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন সৃষ্টি করে।
কম বিষাক্ত বা উত্তেজক উদ্ভিদ
কিছু গাছ আছে, যা পোষা প্রাণীর শরীরে জ্বালা বা সাময়িক অসুস্থতা তৈরি করতে পারে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—
অ্যালোভেরা: অ্যালোভেরার পাল্প বা রস কুকুরের জন্য বিষাক্ত। এই বিষাক্ততার লক্ষণগুলোর মধ্যে আছে কুকুরের বমি, বিষণ্নতা ও ডায়রিয়া।
ডিফেনবাকিয়া: এই গাছ বোবা বেত বা লেপার্ড লিলি নামে পরিচিত। পরিচিত এই গাছের যেকোনো অংশ বিড়াল ও কুকুরের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এর যেকোনো অংশেই অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম অক্সালেটস থাকে। এর কারণে কুকুর বা বিড়ালের অতিরিক্ত লালা ঝরা, খাবার গিলতে অসুবিধা হওয়া এবং মুখ, ঠোঁট ও জিহ্বায় জ্বালা হয়।
গোল্ডেন পোথোস ও ফিলোডেনড্রন: এই গাছ দুটি মূলত মানি প্ল্যান্ট। এরা একই প্রজাতির উদ্ভিদ। এর মধ্যে ফিলোডেনড্রন সপুষ্পক। এগুলো অনেকের বাসায় থাকে। এই দুটি গাছও ক্যালসিয়াম অক্সালেটসের উপস্থিতির কারণে মুখে জ্বালা, লালা ঝরা এবং খাবার গিলতে অসুবিধার মতো হালকা উপসর্গ তৈরি করতে পারে।
পেইয়োট: ক্যাকটাস গোত্রের এই উদ্ভিদ কুকুরের জন্য বিষাক্ত। এতে থাকা মেস্কালিন বমি, ডায়রিয়া এবং পোষা প্রাণীদের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে।
পোষা প্রাণীর সুরক্ষায় করণীয়
পোষা প্রাণী থাকলে ঘরে গাছ রাখার আগে সব সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন। যেকোনো গাছ এদের নাগালের বাইরে রাখুন। কোনো গাছ এদের জন্য বিষাক্ত বিবেচিত হলে বাসা থেকে সরিয়ে রাখুন। যদি কোনো পোষা প্রাণী বিষাক্ত কিছু খেয়ে ফেলে বলে সন্দেহ হয়, তবে তাৎক্ষণিকভাবে পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
সূত্র: পিপলস ডিসপেনসারি ফর সিক অ্যানিমেলস, স্টার্স ইনসাইডার
