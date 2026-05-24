সুলতান’স ডাইনে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদন

আপডেট : ২৪ মে ২০২৬, ১১: ৩২
জনপ্রিয় রেস্তোরাঁ চেইন সুলতান’স ডাইন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘ম্যানেজার (ব্রাঞ্চ অপারেশন)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৯ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ম্যানেজার (ব্রাঞ্চ অপারেশন)।

পদসংখ্যা: ৫ জন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: ৮ থেকে ১০ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।

বয়সসীমা: ২৮ থেকে ৪০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা (মাসিক)।

অন্যান্য সুবিধা: টি/এ ও মোবাইল বিল, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি উৎসব বোনাস এবং কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী আরও

অন্যান্য সুবিধা।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

