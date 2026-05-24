প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, বয়স ২০ হলেই আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
শীর্ষ স্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ডেইলি শপিং বিভাগে ‘আউটলেট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৯ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। যেকোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

পদের নাম: আউটলেট ম্যানেজার

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান

অভিজ্ঞতা: ৩ বছর

বেতন: ২৫,০০০-৪৫,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

বয়স: সর্বনিম্ন ২০ বছর

কর্মস্থল: যেকোনো স্থান

অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল ফোন বিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন পর্যালোচনা, ২টি উৎসব বোনাস।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ জুন ২০২৬

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

