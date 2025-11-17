Ajker Patrika
কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ফল প্রকাশ‍, উত্তীর্ণ ২৯

প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের রাজস্ব খাতভুক্ত ও অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজনকৃত বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ২৯ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

রোববার (১৬ নভেম্বর) মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো: সিস্টেম অ্যানালিস্ট, প্রোগ্রামার, অ্যাসিস্ট্যান্ট মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার, প্রটোকল কর্মকর্তা এবং সহকারী এডিটর। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

গত ১৫ নভেম্বর সরকারি মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে বিকাল ৩-৪টা পর্যন্ত এসব পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ব্যবহারিক/মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। নির্বাচিত প্রার্থীদের ব্যবহারিক/মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইট এবং প্রার্থীর মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে যথাসময়ে জানানো হবে।

