স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৮ পদে চাকরির সুযোগ

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণায়ের অধীন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতায় সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৮ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৬ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। রোববার (৯ নভেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। কম্পিউটার টাইপিংয়ের সর্বনিম্ন গতি ইংরেজিতে ৩০, বাংলায় ২৫ শব্দ প্রতি মিনিটে গতি থাকতে হবে।

বেতন: গ্রেড-১৩।

পদের নাম: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। কম্পিউটার টাইপিংয়ের সর্বনিম্ন গতি ইংরেজিতে ৩০, বাংলায় ২৫ শব্দ প্রতি মিনিটের গতি থাকতে হবে।

বেতন: গ্রেড-১৪।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান। কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।

বেতন: গ্রেড-১৬।

পদের নাম: ইন্সট্রুমেন্ট কেয়ার।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে এইচএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটারের এমএস অফিসে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন: গ্রেড-১৬।

পদের নাম: লিনেনকিপার।

পদসংখ্যা: ৩টি।

যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।

বেতন: গ্রেড-১৬।

পদের নাম: ওয়ার্ড মাস্টার।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।

বেতন: গ্রেড-১৬।

পদের নাম: টেইলর।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: গ্রেড-১৮।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ১০টি।

যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।

বেতন: গ্রেড-২০।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৯ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

