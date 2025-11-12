স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৮ পদে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণায়ের অধীন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতায় সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৮ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৬ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। রোববার (৯ নভেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। কম্পিউটার টাইপিংয়ের সর্বনিম্ন গতি ইংরেজিতে ৩০, বাংলায় ২৫ শব্দ প্রতি মিনিটে গতি থাকতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৩।
পদের নাম: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। কম্পিউটার টাইপিংয়ের সর্বনিম্ন গতি ইংরেজিতে ৩০, বাংলায় ২৫ শব্দ প্রতি মিনিটের গতি থাকতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৪।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান। কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৬।
পদের নাম: ইন্সট্রুমেন্ট কেয়ার।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে এইচএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটারের এমএস অফিসে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৬।
পদের নাম: লিনেনকিপার।
পদসংখ্যা: ৩টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: গ্রেড-১৬।
পদের নাম: ওয়ার্ড মাস্টার।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: গ্রেড-১৬।
পদের নাম: টেইলর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: গ্রেড-১৮।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ১০টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: গ্রেড-২০।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৯ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণায়ের অধীন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতায় সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৮ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৬ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। রোববার (৯ নভেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। কম্পিউটার টাইপিংয়ের সর্বনিম্ন গতি ইংরেজিতে ৩০, বাংলায় ২৫ শব্দ প্রতি মিনিটে গতি থাকতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৩।
পদের নাম: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। কম্পিউটার টাইপিংয়ের সর্বনিম্ন গতি ইংরেজিতে ৩০, বাংলায় ২৫ শব্দ প্রতি মিনিটের গতি থাকতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৪।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান। কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৬।
পদের নাম: ইন্সট্রুমেন্ট কেয়ার।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে এইচএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটারের এমএস অফিসে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৬।
পদের নাম: লিনেনকিপার।
পদসংখ্যা: ৩টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: গ্রেড-১৬।
পদের নাম: ওয়ার্ড মাস্টার।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: গ্রেড-১৬।
পদের নাম: টেইলর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: গ্রেড-১৮।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ১০টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: গ্রেড-২০।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৯ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
চাকরি ডেস্ক
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণায়ের অধীন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতায় সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৮ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৬ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। রোববার (৯ নভেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। কম্পিউটার টাইপিংয়ের সর্বনিম্ন গতি ইংরেজিতে ৩০, বাংলায় ২৫ শব্দ প্রতি মিনিটে গতি থাকতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৩।
পদের নাম: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। কম্পিউটার টাইপিংয়ের সর্বনিম্ন গতি ইংরেজিতে ৩০, বাংলায় ২৫ শব্দ প্রতি মিনিটের গতি থাকতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৪।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান। কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৬।
পদের নাম: ইন্সট্রুমেন্ট কেয়ার।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে এইচএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটারের এমএস অফিসে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৬।
পদের নাম: লিনেনকিপার।
পদসংখ্যা: ৩টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: গ্রেড-১৬।
পদের নাম: ওয়ার্ড মাস্টার।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: গ্রেড-১৬।
পদের নাম: টেইলর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: গ্রেড-১৮।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ১০টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: গ্রেড-২০।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৯ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণায়ের অধীন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতায় সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৮ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৬ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। রোববার (৯ নভেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। কম্পিউটার টাইপিংয়ের সর্বনিম্ন গতি ইংরেজিতে ৩০, বাংলায় ২৫ শব্দ প্রতি মিনিটে গতি থাকতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৩।
পদের নাম: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। কম্পিউটার টাইপিংয়ের সর্বনিম্ন গতি ইংরেজিতে ৩০, বাংলায় ২৫ শব্দ প্রতি মিনিটের গতি থাকতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৪।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান। কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৬।
পদের নাম: ইন্সট্রুমেন্ট কেয়ার।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে এইচএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটারের এমএস অফিসে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৬।
পদের নাম: লিনেনকিপার।
পদসংখ্যা: ৩টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: গ্রেড-১৬।
পদের নাম: ওয়ার্ড মাস্টার।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: গ্রেড-১৬।
পদের নাম: টেইলর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: গ্রেড-১৮।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ১০টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: গ্রেড-২০।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৯ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বেসামরিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৯ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
‘ত্রুটি-বিচ্যুতি’ কাটিয়ে তৃতীয়বারের মতো ৪৪তম বিসিএসের ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এবার চূড়ান্ত ‘পরিবর্ধিত’ সম্পূরক ফলাফলে ১ হাজার ৬৭৬ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সাময়িক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।১৩ ঘণ্টা আগে
৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আজ মঙ্গলবার রাতে পিএসসির ওয়েবসাইটে এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ফল অনুযায়ী, ৪৯তম বিসিএসে ৬৬৮ জনকে সাময়িকভাবে নিয়োগের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।১৪ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ। সংস্থাটি সফট স্কিল বিভাগের শূন্য পদে ৮ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।২১ ঘণ্টা আগে
চাকরি ডেস্ক
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বেসামরিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৯ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: সহকারী উপপ্রকৌশলী (যান্ত্রিক)।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিকস, মেকানিক্যাল, অ্যারোস্পেস, এভিয়েশন, সিভিল ও টেলিকমিউনিকেশন বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: সশস্ত্র বাহিনী নার্সিং সিস্টার (লোকাল)।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ৪ বছরমেয়াদি নার্সিং ডিপ্লোমা কোর্সে উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: ড্রাফটসম্যান গ্রেড-২ (ডিপ্লোমাধারী)।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড বা ইনস্টিটিউট থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী বা বিভাগ অথবা সমমানের সিজিপিএসহ সিভিল, মেকানিক্যাল বা কম্পিউটার টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
আবেদন ফি: ২০৫ টাকা।
মৌখিক পরীক্ষায় প্রার্থীদের যেসব কাগজপত্র দাখিল করতে হবে
সব শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদপত্রের মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে। পূরণ করা অনলাইন আবেদনপত্রসহ প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত সব সনদপত্রের ১ সেট ফটোকপি এবং ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি দাখিল করতে হবে। জেলার স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণক হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা ওয়ার্ড কাউন্সিলর বা পৌর চেয়ারম্যান বা মেয়র বা সিটি করপোরেশনের মেয়র কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র।
সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীগণকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তিপত্র বা ছাড়পত্রের মূল কপি জমা দিতে হবে। বৈধ জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে এবং ১ কপি প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা বিমানবাহিনীর অফিশিয়াল ওয়েবাসইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বেসামরিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৯ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: সহকারী উপপ্রকৌশলী (যান্ত্রিক)।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিকস, মেকানিক্যাল, অ্যারোস্পেস, এভিয়েশন, সিভিল ও টেলিকমিউনিকেশন বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: সশস্ত্র বাহিনী নার্সিং সিস্টার (লোকাল)।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ৪ বছরমেয়াদি নার্সিং ডিপ্লোমা কোর্সে উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: ড্রাফটসম্যান গ্রেড-২ (ডিপ্লোমাধারী)।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড বা ইনস্টিটিউট থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী বা বিভাগ অথবা সমমানের সিজিপিএসহ সিভিল, মেকানিক্যাল বা কম্পিউটার টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
আবেদন ফি: ২০৫ টাকা।
মৌখিক পরীক্ষায় প্রার্থীদের যেসব কাগজপত্র দাখিল করতে হবে
সব শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদপত্রের মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে। পূরণ করা অনলাইন আবেদনপত্রসহ প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত সব সনদপত্রের ১ সেট ফটোকপি এবং ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি দাখিল করতে হবে। জেলার স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণক হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা ওয়ার্ড কাউন্সিলর বা পৌর চেয়ারম্যান বা মেয়র বা সিটি করপোরেশনের মেয়র কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র।
সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীগণকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তিপত্র বা ছাড়পত্রের মূল কপি জমা দিতে হবে। বৈধ জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে এবং ১ কপি প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা বিমানবাহিনীর অফিশিয়াল ওয়েবাসইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণায়ের অধীন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতায় সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৮ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৬ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। রোববার (৯ নভেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।২১ মিনিট আগে
‘ত্রুটি-বিচ্যুতি’ কাটিয়ে তৃতীয়বারের মতো ৪৪তম বিসিএসের ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এবার চূড়ান্ত ‘পরিবর্ধিত’ সম্পূরক ফলাফলে ১ হাজার ৬৭৬ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সাময়িক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।১৩ ঘণ্টা আগে
৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আজ মঙ্গলবার রাতে পিএসসির ওয়েবসাইটে এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ফল অনুযায়ী, ৪৯তম বিসিএসে ৬৬৮ জনকে সাময়িকভাবে নিয়োগের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।১৪ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ। সংস্থাটি সফট স্কিল বিভাগের শূন্য পদে ৮ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।২১ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
‘ত্রুটি-বিচ্যুতি’ কাটিয়ে তৃতীয়বারের মতো ৪৪তম বিসিএসের ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এবার চূড়ান্ত ‘পরিবর্ধিত’ সম্পূরক ফলাফলে ১ হাজার ৬৭৬ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সাময়িক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাতে ৪৪তম বিসিএসের ‘পরিবর্ধিত সম্পূরক’ ফলাফল প্রকাশ করে পিএসসি।
জানতে চাইলে পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান রাত ১০টার দিকে বলেন, আগের ফলাফলের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে পরিবর্ধিত সম্পূরক ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।
এর আগে গত ৩০ জুন প্রথম দফায় এই বিসিএসের ফল প্রকাশ করা হয়েছিল। উত্তীর্ণ ১ হাজার ৬৯০ জনের মধ্যে ৩০৩ জন প্রার্থী একই ক্যাডারে বা তাঁদের পছন্দক্রম অনুযায়ী নিচের ক্যাডারের পদে সুপারিশ পেয়েছিলেন বলে যোগদান করতে চাননি। তাই পরে ৬ নভেম্বর সম্পূরক ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছিল। এতে ১ হাজার ৬৮১ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য চূড়ান্ত মনোনয়ন দিয়ে সম্পূরক ফল প্রকাশ করেছিল পিএসসি।
ফলাফল প্রকাশের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৬ নভেম্বর প্রকাশিত ৪৪তম বিসিএস পরীক্ষার সম্পূরক ফলাফল প্রস্তুতের সময় কমিশন জানতে পেরেছে, কিছু প্রার্থী এরই মধ্যে সুপারিশ পেয়ে বিভিন্ন ক্যাডার পদে নিযুক্ত রয়েছেন এবং ৪৪তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল দৃষ্টে পুনরায় একই ক্যাডার কিংবা পছন্দক্রমের নিম্নপদের জন্য মনোনয়নযোগ্য হয়েছেন। এ পরিস্থিতিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারি করা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪-এর সংশোধিত বিধি ১৭-এর আওতায় কমিশন তাঁদের নিয়োগের জন্য সুপারিশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই সঙ্গে তাঁদের পদগুলোতে মেধাক্রম ও প্রচলিত কোটাসংক্রান্ত বিধান অনুযায়ী সমসংখ্যক প্রার্থীকে বিভিন্ন সার্ভিস ও ক্যাডার পদে মনোনয়ন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
পরিবর্ধিত সম্পূরক ফলাফলে ক্যাডারের ১ হাজার ৭১০টি শূন্য পদের বিপরীতে ১ হাজার ৬৭৬টি পদে নিয়োগে প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে বলে কমিশন বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে।
গত ২৮ অক্টোবর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারি করা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪-এর সংশোধিত বিধি ১৭ অনুযায়ী পিএসসি ৪৪তম বিসিএসের সম্পূরক ফল দিল।
একই ক্যাডার বা সার্ভিসে আগে নির্বাচিত কিংবা কর্মরত কোনো প্রার্থীকে ভবিষ্যতের বিসিএস পরীক্ষায় পুনরায় ওই একই ক্যাডারে সুপারিশ না করার বিধান এই সংশোধিত বিধিমালায় যুক্ত করা হয়েছে।
‘ত্রুটি-বিচ্যুতি’ কাটিয়ে তৃতীয়বারের মতো ৪৪তম বিসিএসের ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এবার চূড়ান্ত ‘পরিবর্ধিত’ সম্পূরক ফলাফলে ১ হাজার ৬৭৬ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সাময়িক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাতে ৪৪তম বিসিএসের ‘পরিবর্ধিত সম্পূরক’ ফলাফল প্রকাশ করে পিএসসি।
জানতে চাইলে পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান রাত ১০টার দিকে বলেন, আগের ফলাফলের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে পরিবর্ধিত সম্পূরক ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।
এর আগে গত ৩০ জুন প্রথম দফায় এই বিসিএসের ফল প্রকাশ করা হয়েছিল। উত্তীর্ণ ১ হাজার ৬৯০ জনের মধ্যে ৩০৩ জন প্রার্থী একই ক্যাডারে বা তাঁদের পছন্দক্রম অনুযায়ী নিচের ক্যাডারের পদে সুপারিশ পেয়েছিলেন বলে যোগদান করতে চাননি। তাই পরে ৬ নভেম্বর সম্পূরক ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছিল। এতে ১ হাজার ৬৮১ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য চূড়ান্ত মনোনয়ন দিয়ে সম্পূরক ফল প্রকাশ করেছিল পিএসসি।
ফলাফল প্রকাশের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৬ নভেম্বর প্রকাশিত ৪৪তম বিসিএস পরীক্ষার সম্পূরক ফলাফল প্রস্তুতের সময় কমিশন জানতে পেরেছে, কিছু প্রার্থী এরই মধ্যে সুপারিশ পেয়ে বিভিন্ন ক্যাডার পদে নিযুক্ত রয়েছেন এবং ৪৪তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল দৃষ্টে পুনরায় একই ক্যাডার কিংবা পছন্দক্রমের নিম্নপদের জন্য মনোনয়নযোগ্য হয়েছেন। এ পরিস্থিতিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারি করা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪-এর সংশোধিত বিধি ১৭-এর আওতায় কমিশন তাঁদের নিয়োগের জন্য সুপারিশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই সঙ্গে তাঁদের পদগুলোতে মেধাক্রম ও প্রচলিত কোটাসংক্রান্ত বিধান অনুযায়ী সমসংখ্যক প্রার্থীকে বিভিন্ন সার্ভিস ও ক্যাডার পদে মনোনয়ন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
পরিবর্ধিত সম্পূরক ফলাফলে ক্যাডারের ১ হাজার ৭১০টি শূন্য পদের বিপরীতে ১ হাজার ৬৭৬টি পদে নিয়োগে প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে বলে কমিশন বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে।
গত ২৮ অক্টোবর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারি করা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪-এর সংশোধিত বিধি ১৭ অনুযায়ী পিএসসি ৪৪তম বিসিএসের সম্পূরক ফল দিল।
একই ক্যাডার বা সার্ভিসে আগে নির্বাচিত কিংবা কর্মরত কোনো প্রার্থীকে ভবিষ্যতের বিসিএস পরীক্ষায় পুনরায় ওই একই ক্যাডারে সুপারিশ না করার বিধান এই সংশোধিত বিধিমালায় যুক্ত করা হয়েছে।
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণায়ের অধীন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতায় সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৮ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৬ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। রোববার (৯ নভেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।২১ মিনিট আগে
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বেসামরিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৯ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আজ মঙ্গলবার রাতে পিএসসির ওয়েবসাইটে এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ফল অনুযায়ী, ৪৯তম বিসিএসে ৬৬৮ জনকে সাময়িকভাবে নিয়োগের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।১৪ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ। সংস্থাটি সফট স্কিল বিভাগের শূন্য পদে ৮ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।২১ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আজ মঙ্গলবার রাতে পিএসসির ওয়েবসাইটে এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
ফল অনুযায়ী, ৪৯তম বিসিএসে ৬৬৮ জনকে সাময়িকভাবে নিয়োগের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
এর আগে সরকারি কলেজগুলোর শূন্যপদ পূরণে ১৪, ১৬ এবং ২৬তম—এ তিনটি বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে প্রায় তিন হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। সেসব বিসিএসেও এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়।
শিক্ষক নিয়োগে গত ২১ জুলাই ৪৯তম বিশেষ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এই বিসিএসে ৬৮৩ জন শিক্ষক নিয়োগের কথা ছিল। এর মধ্যে সরকারি কলেজে শূন্যপদ ছিল ৬৫৩, আর সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে শূন্যপদ ৩০টি।
এই বিসিএসের এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১০ অক্টোবর, যা ঢাকাসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহরের একাধিক কেন্দ্রের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। পরীক্ষায় মোট উপস্থিত ছিলেন ১ লাখ ৭৬ হাজার ৬৭০ জন প্রার্থী। উপস্থিতির হার ৫৬ দশমিক ৪৯ শতাংশ। পরে গত ১৯ অক্টোবর লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এতে উত্তীর্ণ হন ১ হাজার ২১৯ জন।
৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আজ মঙ্গলবার রাতে পিএসসির ওয়েবসাইটে এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
ফল অনুযায়ী, ৪৯তম বিসিএসে ৬৬৮ জনকে সাময়িকভাবে নিয়োগের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
এর আগে সরকারি কলেজগুলোর শূন্যপদ পূরণে ১৪, ১৬ এবং ২৬তম—এ তিনটি বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে প্রায় তিন হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। সেসব বিসিএসেও এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়।
শিক্ষক নিয়োগে গত ২১ জুলাই ৪৯তম বিশেষ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এই বিসিএসে ৬৮৩ জন শিক্ষক নিয়োগের কথা ছিল। এর মধ্যে সরকারি কলেজে শূন্যপদ ছিল ৬৫৩, আর সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে শূন্যপদ ৩০টি।
এই বিসিএসের এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১০ অক্টোবর, যা ঢাকাসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহরের একাধিক কেন্দ্রের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। পরীক্ষায় মোট উপস্থিত ছিলেন ১ লাখ ৭৬ হাজার ৬৭০ জন প্রার্থী। উপস্থিতির হার ৫৬ দশমিক ৪৯ শতাংশ। পরে গত ১৯ অক্টোবর লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এতে উত্তীর্ণ হন ১ হাজার ২১৯ জন।
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণায়ের অধীন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতায় সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৮ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৬ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। রোববার (৯ নভেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।২১ মিনিট আগে
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বেসামরিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৯ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
‘ত্রুটি-বিচ্যুতি’ কাটিয়ে তৃতীয়বারের মতো ৪৪তম বিসিএসের ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এবার চূড়ান্ত ‘পরিবর্ধিত’ সম্পূরক ফলাফলে ১ হাজার ৬৭৬ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সাময়িক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।১৩ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ। সংস্থাটি সফট স্কিল বিভাগের শূন্য পদে ৮ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।২১ ঘণ্টা আগে
চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ। সংস্থাটি সফট স্কিল বিভাগের শূন্য পদে ৮ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ট্রেইনার, (সফট স্কিল)।
পদসংখ্যা: ৮টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সোশ্যাল সায়েন্স, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, জেন্ডার স্টাডিজ বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর অথবা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ২ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।
প্রার্থীর বয়স: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: ঢাকা (সাভার), গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ।
বেতন: ৪৫,০০০ টাকা।
সুযোগ-সুবিধা: সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ। সংস্থাটি সফট স্কিল বিভাগের শূন্য পদে ৮ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ট্রেইনার, (সফট স্কিল)।
পদসংখ্যা: ৮টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সোশ্যাল সায়েন্স, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, জেন্ডার স্টাডিজ বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর অথবা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ২ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।
প্রার্থীর বয়স: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: ঢাকা (সাভার), গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ।
বেতন: ৪৫,০০০ টাকা।
সুযোগ-সুবিধা: সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণায়ের অধীন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতায় সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৮ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৬ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। রোববার (৯ নভেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।২১ মিনিট আগে
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বেসামরিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৯ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
‘ত্রুটি-বিচ্যুতি’ কাটিয়ে তৃতীয়বারের মতো ৪৪তম বিসিএসের ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এবার চূড়ান্ত ‘পরিবর্ধিত’ সম্পূরক ফলাফলে ১ হাজার ৬৭৬ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সাময়িক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।১৩ ঘণ্টা আগে
৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আজ মঙ্গলবার রাতে পিএসসির ওয়েবসাইটে এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ফল অনুযায়ী, ৪৯তম বিসিএসে ৬৬৮ জনকে সাময়িকভাবে নিয়োগের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।১৪ ঘণ্টা আগে