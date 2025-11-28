Ajker Patrika
ইসলাম

আপনার জিজ্ঞাসা

আল্লাহ সম্পর্কে বাজে চিন্তা এলে যে ৬ কাজ করবেন

মুফতি শাব্বির আহমদ
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

প্রশ্ন: মাঝে মাঝে আমাদের মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে মনের মধ্যে বাজে চিন্তা আসে। চিন্তাগুলো একসময় বাড়তে থাকে। নানা কথা কল্পনায় আসতে থাকে। এসব বাজে চিন্তা থেকে বাঁচার উপায় কী? জানালে উপকৃত হব।

মারিয়া জান্নাত, মহেশখালী, কক্সবাজার।

উত্তর: আপনার মূল্যবান প্রশ্ন এবং মনের ভেতরের এই উদ্বেগ ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জেনে রাখুন, এ ধরনের বাজে চিন্তা বা কুমন্ত্রণা যা আল্লাহ তাআলা বা দ্বীন সম্পর্কে মনে আসে, সেগুলোকে ইসলামি পরিভাষায় ওয়াসওয়াসা বলা হয়। এগুলো শয়তানের একটি বড় ফাঁদ। আপনার এই অনুভূতি প্রমাণ করে যে আপনার অন্তরে ইমান বা বিশ্বাস মজবুত রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বা ইসলাম সম্পর্কে আপনার মনে যে বাজে চিন্তা, সন্দেহ বা খারাপ ধারণাগুলো অনিচ্ছাকৃতভাবে আসে, সেগুলোর কারণে আপনার কোনো গুনাহ হবে না, এমনকি শিরক বা কুফরও হবে না। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি সেই বাজে চিন্তাগুলো বা সন্দেহকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস না করেন, সত্য বলে গ্রহণ না করেন এবং সে অনুযায়ী আমল না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি গুনাহগার হবেন না। এটি নিছক মনের কল্পনা এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা।

এসব বাজে চিন্তা থেকে বাঁচার উপায় কী?

রাসুলুল্লাহ (সা.) এই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য অত্যন্ত কার্যকর দুটি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এবং আলেমগণ কিছু আমলের পরামর্শ দিয়েছেন:

১. যখন শয়তান এসে প্রশ্ন করে, ‘তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে?’—এ পর্যায়ে পৌঁছালে করণীয় হলো অবিলম্বে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন এবং এ ধরনের ভাবনা থেকে বিরত থাকুন। আর সঙ্গে সঙ্গে পড়ুন—‘আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম’। অর্থ: ‘আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’ রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘এ পর্যায়ে পৌঁছালে তোমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো এবং এ ধরনের ভাবনা থেকে বিরত হও।’ (সহিহ বুখারি: ৩২৭)।

২. কুমন্ত্রণাকে গুরুত্ব না দিয়ে বা এ নিয়ে চিন্তা না করে তাৎক্ষণিক অন্য কোনো উপকারী কাজে ব্যস্ত হয়ে যান। বুদ্ধিমানের কাজ হলো সমস্যাটিকে স্বাভাবিক মনে করে একে গুরুত্ব না দেওয়া। যত বেশি গুরুত্ব দেবেন, শয়তান তত বেশি সুযোগ পাবে।

৩. সব সময় বেশি বেশি এই দোয়াটি করা—‘ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব, সাব্বিত কালবি আলা দি-নিক’। অর্থ: ‘হে অন্তর পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর দৃঢ় করে দিন।’ (জামে তিরমিজি: ২১৪০)। এ ছাড়া বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করুন। জিকির শয়তান থেকে আত্মরক্ষার সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘...জেনে রেখো, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।’ (সুরা রাদ: ২৮)

৪. বেশি বেশি কোরআন তিলাওয়াত করা, তিলাওয়াত শোনা এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলি নিয়ে গভীর চিন্তা-গবেষণা করা দুর্বল ইমানের উত্তম চিকিৎসা।

৫. ফজর ও মাগরিবের পর এবং ঘুমানোর আগে সুরা ফালাক ও সুরা নাস অধিকহারে পাঠ করুন। এই সুরাগুলো শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভে খুবই কার্যকর।

৬. মুত্তাকি ও সত্যবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুন—যাদের সংস্পর্শে গেলে ইমান ও আমল বেড়ে যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘শয়তান একাকী মানুষের সঙ্গী এবং দুজন থেকে সে অপেক্ষাকৃত দূরে থাকে।’ (জামে তিরমিজি: ২২৫৪)

এই ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচার চেষ্টা একটি বড় জিহাদ। আপনি যে মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করছেন, এটিই আপনার ইমানের সজীবতার লক্ষণ। হতাশ না হয়ে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি সাহায্য চান এবং আমলগুলো নিয়মিত করুন।

উত্তর দিয়েছেন: মুফতি শাব্বির আহমদ, ইসলামবিষয়ক গবেষক

বিষয়:

ইসলামছাপা সংস্করণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার