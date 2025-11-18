যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি কমেছে ১৭ শতাংশ, নেপথ্যে যেসব কারণ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
চলতি বছরের অটাম বা শরতে সেশনে যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন ভর্তি হওয়া আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭ শতাংশ কমে গেছে। স্টুডেন্ট ভিসার ওপর নতুন বিধিনিষেধ আর ট্রাম্প প্রশাসনের বিভিন্ন নীতির কারণে এই পতন ঘটেছে বলে গতকাল সোমবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। খবর রয়টার্সের।
যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি কমে যাওয়ার কথা জানিয়েছে, তাদের মধ্যে ৯৬ শতাংশ বলেছে—ভিসা আবেদনের উদ্বেগ ছিল প্রধান কারণ। আর ৬৮ শতাংশ জানিয়েছে—ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার প্রভাবের কথা। আন্তর্জাতিক শিক্ষা বিষয়ক অলাভজনক সংস্থা ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন ৮২৫টি মার্কিন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য বিশ্লেষণ করে এই তথ্য দিয়েছে।
অবৈধ অভিবাসনের ওপর নজরদারি বাড়ানোর অংশ হিসেবে ট্রাম্প প্রশাসন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে একাধিক নীতি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি শিক্ষার্থীর ভর্তি সংখ্যা সীমিত করার উদ্যোগ।
এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কনস্যুলার কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে, ভিসা আবেদনকারীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্টগুলো প্রকাশ্যে দেখানোর অনুরোধ করতে। সেসব অ্যাকাউন্টে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ আছে কি না, তা খুঁজে দেখতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশের আওতায় কিছু স্টুডেন্ট ভিসা বাতিলও করা হয়েছে। নতুন ভিসা নিতে চাওয়া শিক্ষার্থীরা বিলম্বের মুখে পড়েছেন।
হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র আনা কেলি এক বিবৃতিতে বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ‘যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে দেশের ভিসা নীতিগুলোকে আরও শক্তিশালী করছেন।’ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দীর্ঘ ভিসা সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা, অথবা বছরের শুরুর দিকে ভিসা ইস্যু সাময়িকভাবে বন্ধ থাকার মতো কারণ ভিসা পেতে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতায় প্রভাব ফেলেছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ, যেমন—দেরি বা প্রত্যাখ্যান, বহু বছর ধরেই আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভর্তির পতনের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত।
২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১২ লাখ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করেছে বলে অনুমান করছে অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেটর্স। অলাভজনক এই সংস্থার হিসাবে, ২০২৪ সাল পর্যন্ত এই শিক্ষার্থীদের অবদান যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে প্রায় ৫৫ বিলিয়ন ডলার।
অনেক আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী আর্থিক সহায়তা পান না এবং তারা পুরো টিউশন পরিশোধ করেন। স্থানীয় ছাত্রছাত্রী ভর্তি কমে যাওয়া, পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি এবং সরকারি সহায়তা কমে যাওয়ার মাঝে এসব শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস হয়ে উঠেছে।
সোমবারের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২৯ শতাংশ প্রতিষ্ঠান নতুন আন্তর্জাতিক ভর্তিতে বৃদ্ধি দেখিয়েছে, ১৪ শতাংশ স্থিতিশীল প্রবণতা দেখিয়েছে, আর ৫৭ শতাংশ পতনের কথা জানিয়েছে।
বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, এই সেশনে ভারতীয় শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে কম ভর্তি হয়েছেন এবং তারাই সম্ভবত জাতীয়ভাবে এই পতনের প্রধান কারণ। যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ভারত এখন শীর্ষ উৎস দেশ।
চলতি বছরের অটাম বা শরতে সেশনে যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন ভর্তি হওয়া আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭ শতাংশ কমে গেছে। স্টুডেন্ট ভিসার ওপর নতুন বিধিনিষেধ আর ট্রাম্প প্রশাসনের বিভিন্ন নীতির কারণে এই পতন ঘটেছে বলে গতকাল সোমবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। খবর রয়টার্সের।
যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি কমে যাওয়ার কথা জানিয়েছে, তাদের মধ্যে ৯৬ শতাংশ বলেছে—ভিসা আবেদনের উদ্বেগ ছিল প্রধান কারণ। আর ৬৮ শতাংশ জানিয়েছে—ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার প্রভাবের কথা। আন্তর্জাতিক শিক্ষা বিষয়ক অলাভজনক সংস্থা ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন ৮২৫টি মার্কিন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য বিশ্লেষণ করে এই তথ্য দিয়েছে।
অবৈধ অভিবাসনের ওপর নজরদারি বাড়ানোর অংশ হিসেবে ট্রাম্প প্রশাসন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে একাধিক নীতি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি শিক্ষার্থীর ভর্তি সংখ্যা সীমিত করার উদ্যোগ।
এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কনস্যুলার কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে, ভিসা আবেদনকারীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্টগুলো প্রকাশ্যে দেখানোর অনুরোধ করতে। সেসব অ্যাকাউন্টে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ আছে কি না, তা খুঁজে দেখতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশের আওতায় কিছু স্টুডেন্ট ভিসা বাতিলও করা হয়েছে। নতুন ভিসা নিতে চাওয়া শিক্ষার্থীরা বিলম্বের মুখে পড়েছেন।
হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র আনা কেলি এক বিবৃতিতে বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ‘যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে দেশের ভিসা নীতিগুলোকে আরও শক্তিশালী করছেন।’ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দীর্ঘ ভিসা সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা, অথবা বছরের শুরুর দিকে ভিসা ইস্যু সাময়িকভাবে বন্ধ থাকার মতো কারণ ভিসা পেতে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতায় প্রভাব ফেলেছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ, যেমন—দেরি বা প্রত্যাখ্যান, বহু বছর ধরেই আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভর্তির পতনের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত।
২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১২ লাখ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করেছে বলে অনুমান করছে অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেটর্স। অলাভজনক এই সংস্থার হিসাবে, ২০২৪ সাল পর্যন্ত এই শিক্ষার্থীদের অবদান যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে প্রায় ৫৫ বিলিয়ন ডলার।
অনেক আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী আর্থিক সহায়তা পান না এবং তারা পুরো টিউশন পরিশোধ করেন। স্থানীয় ছাত্রছাত্রী ভর্তি কমে যাওয়া, পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি এবং সরকারি সহায়তা কমে যাওয়ার মাঝে এসব শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস হয়ে উঠেছে।
সোমবারের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২৯ শতাংশ প্রতিষ্ঠান নতুন আন্তর্জাতিক ভর্তিতে বৃদ্ধি দেখিয়েছে, ১৪ শতাংশ স্থিতিশীল প্রবণতা দেখিয়েছে, আর ৫৭ শতাংশ পতনের কথা জানিয়েছে।
বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, এই সেশনে ভারতীয় শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে কম ভর্তি হয়েছেন এবং তারাই সম্ভবত জাতীয়ভাবে এই পতনের প্রধান কারণ। যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ভারত এখন শীর্ষ উৎস দেশ।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
চলতি বছরের অটাম বা শরতে সেশনে যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন ভর্তি হওয়া আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭ শতাংশ কমে গেছে। স্টুডেন্ট ভিসার ওপর নতুন বিধিনিষেধ আর ট্রাম্প প্রশাসনের বিভিন্ন নীতির কারণে এই পতন ঘটেছে বলে গতকাল সোমবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। খবর রয়টার্সের।
যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি কমে যাওয়ার কথা জানিয়েছে, তাদের মধ্যে ৯৬ শতাংশ বলেছে—ভিসা আবেদনের উদ্বেগ ছিল প্রধান কারণ। আর ৬৮ শতাংশ জানিয়েছে—ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার প্রভাবের কথা। আন্তর্জাতিক শিক্ষা বিষয়ক অলাভজনক সংস্থা ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন ৮২৫টি মার্কিন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য বিশ্লেষণ করে এই তথ্য দিয়েছে।
অবৈধ অভিবাসনের ওপর নজরদারি বাড়ানোর অংশ হিসেবে ট্রাম্প প্রশাসন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে একাধিক নীতি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি শিক্ষার্থীর ভর্তি সংখ্যা সীমিত করার উদ্যোগ।
এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কনস্যুলার কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে, ভিসা আবেদনকারীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্টগুলো প্রকাশ্যে দেখানোর অনুরোধ করতে। সেসব অ্যাকাউন্টে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ আছে কি না, তা খুঁজে দেখতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশের আওতায় কিছু স্টুডেন্ট ভিসা বাতিলও করা হয়েছে। নতুন ভিসা নিতে চাওয়া শিক্ষার্থীরা বিলম্বের মুখে পড়েছেন।
হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র আনা কেলি এক বিবৃতিতে বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ‘যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে দেশের ভিসা নীতিগুলোকে আরও শক্তিশালী করছেন।’ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দীর্ঘ ভিসা সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা, অথবা বছরের শুরুর দিকে ভিসা ইস্যু সাময়িকভাবে বন্ধ থাকার মতো কারণ ভিসা পেতে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতায় প্রভাব ফেলেছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ, যেমন—দেরি বা প্রত্যাখ্যান, বহু বছর ধরেই আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভর্তির পতনের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত।
২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১২ লাখ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করেছে বলে অনুমান করছে অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেটর্স। অলাভজনক এই সংস্থার হিসাবে, ২০২৪ সাল পর্যন্ত এই শিক্ষার্থীদের অবদান যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে প্রায় ৫৫ বিলিয়ন ডলার।
অনেক আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী আর্থিক সহায়তা পান না এবং তারা পুরো টিউশন পরিশোধ করেন। স্থানীয় ছাত্রছাত্রী ভর্তি কমে যাওয়া, পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি এবং সরকারি সহায়তা কমে যাওয়ার মাঝে এসব শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস হয়ে উঠেছে।
সোমবারের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২৯ শতাংশ প্রতিষ্ঠান নতুন আন্তর্জাতিক ভর্তিতে বৃদ্ধি দেখিয়েছে, ১৪ শতাংশ স্থিতিশীল প্রবণতা দেখিয়েছে, আর ৫৭ শতাংশ পতনের কথা জানিয়েছে।
বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, এই সেশনে ভারতীয় শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে কম ভর্তি হয়েছেন এবং তারাই সম্ভবত জাতীয়ভাবে এই পতনের প্রধান কারণ। যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ভারত এখন শীর্ষ উৎস দেশ।
চলতি বছরের অটাম বা শরতে সেশনে যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন ভর্তি হওয়া আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭ শতাংশ কমে গেছে। স্টুডেন্ট ভিসার ওপর নতুন বিধিনিষেধ আর ট্রাম্প প্রশাসনের বিভিন্ন নীতির কারণে এই পতন ঘটেছে বলে গতকাল সোমবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। খবর রয়টার্সের।
যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি কমে যাওয়ার কথা জানিয়েছে, তাদের মধ্যে ৯৬ শতাংশ বলেছে—ভিসা আবেদনের উদ্বেগ ছিল প্রধান কারণ। আর ৬৮ শতাংশ জানিয়েছে—ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার প্রভাবের কথা। আন্তর্জাতিক শিক্ষা বিষয়ক অলাভজনক সংস্থা ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন ৮২৫টি মার্কিন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য বিশ্লেষণ করে এই তথ্য দিয়েছে।
অবৈধ অভিবাসনের ওপর নজরদারি বাড়ানোর অংশ হিসেবে ট্রাম্প প্রশাসন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে একাধিক নীতি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি শিক্ষার্থীর ভর্তি সংখ্যা সীমিত করার উদ্যোগ।
এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কনস্যুলার কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে, ভিসা আবেদনকারীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্টগুলো প্রকাশ্যে দেখানোর অনুরোধ করতে। সেসব অ্যাকাউন্টে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ আছে কি না, তা খুঁজে দেখতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশের আওতায় কিছু স্টুডেন্ট ভিসা বাতিলও করা হয়েছে। নতুন ভিসা নিতে চাওয়া শিক্ষার্থীরা বিলম্বের মুখে পড়েছেন।
হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র আনা কেলি এক বিবৃতিতে বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ‘যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে দেশের ভিসা নীতিগুলোকে আরও শক্তিশালী করছেন।’ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দীর্ঘ ভিসা সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা, অথবা বছরের শুরুর দিকে ভিসা ইস্যু সাময়িকভাবে বন্ধ থাকার মতো কারণ ভিসা পেতে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতায় প্রভাব ফেলেছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ, যেমন—দেরি বা প্রত্যাখ্যান, বহু বছর ধরেই আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভর্তির পতনের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত।
২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১২ লাখ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করেছে বলে অনুমান করছে অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেটর্স। অলাভজনক এই সংস্থার হিসাবে, ২০২৪ সাল পর্যন্ত এই শিক্ষার্থীদের অবদান যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে প্রায় ৫৫ বিলিয়ন ডলার।
অনেক আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী আর্থিক সহায়তা পান না এবং তারা পুরো টিউশন পরিশোধ করেন। স্থানীয় ছাত্রছাত্রী ভর্তি কমে যাওয়া, পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি এবং সরকারি সহায়তা কমে যাওয়ার মাঝে এসব শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস হয়ে উঠেছে।
সোমবারের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২৯ শতাংশ প্রতিষ্ঠান নতুন আন্তর্জাতিক ভর্তিতে বৃদ্ধি দেখিয়েছে, ১৪ শতাংশ স্থিতিশীল প্রবণতা দেখিয়েছে, আর ৫৭ শতাংশ পতনের কথা জানিয়েছে।
বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, এই সেশনে ভারতীয় শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে কম ভর্তি হয়েছেন এবং তারাই সম্ভবত জাতীয়ভাবে এই পতনের প্রধান কারণ। যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ভারত এখন শীর্ষ উৎস দেশ।
সৌদি আরবের মদিনার কাছে ওমরাহযাত্রী বহনকারী বাসের সঙ্গে ডিজেল ট্যাংকারের সংঘর্ষে ৪৫ জনের মৃত্যু হয়। এর মধ্যে ৪২ জনই ভারতীয়। আজ মঙ্গলবার এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে জানা যায়, নিহতদের মধ্যে এক পরিবারের ১৮ জন সদস্য ছিলেন, যাদের মধ্যে নয়জনই শিশু।২ ঘণ্টা আগে
২০২৩ সালের অক্টোবরের পর থেকে অন্তত ৯৮ জন ফিলিস্তিনি ইসরায়েলি বাহিনীর হেফাজতে নিহত হয়েছে। গাজা থেকে আটক শত শত মানুষ নিখোঁজ হওয়ায় প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা ফিজিশিয়ানস ফর হিউম্যান রাইটস–ইসরায়েল (পিএইচআরআই)।৩ ঘণ্টা আগে
সুদানের সেনাবাহিনী (এসডিএফ) দারফুর অঞ্চলের পশ্চিম করদোফানে তাদের শেষ ঘাঁটিটি দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে। এদিকে দারফুরের পূর্বদিকে প্রদেশটির নিয়ন্ত্রণ নিতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে আধাসামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।৪ ঘণ্টা আগে
ইরান সরকার ভারতীয় নাগরিকদের জন্য দেশটিতে ভিসামুক্ত প্রবেশের সুবিধা স্থগিত করেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বেশ কিছু ভারতীয়কে ভুয়া চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ইরানে পাঠানো, সেখানে পাচার করা এবং পরে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য অপহরণের ঘটনা সামনে আসার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।৬ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সৌদি আরবের মদিনার কাছে ওমরাহযাত্রী বহনকারী বাসের সঙ্গে ডিজেল ট্যাংকারের সংঘর্ষে ৪৫ জনের মৃত্যু হয়। এর মধ্যে ৪২ জনই ভারতীয়। আজ মঙ্গলবার এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে জানা যায়, নিহতদের মধ্যে এক পরিবারের ১৮ জন সদস্য ছিলেন, যাদের মধ্যে নয়জনই শিশু।
পরিবারটির এক স্বজন জানান, তিন প্রজন্মের সদস্যদের হারানো এই পরিবারটি হায়দরাবাদের বাসিন্দা। আগামী শনিবার তাদের দেশে ফেরার কথা ছিল।
মোহাম্মদ আসিফ নামে ওই ব্যক্তি জানান, ‘আমার শ্যালিকা, দুলাভাই, তাঁদের ছেলে, তিন মেয়ে এবং সন্তানেরা ওমরাহ করতে গিয়েছিলেন। আট দিন আগে রওনা দেন তাঁরা। ওমরাহ শেষে মদিনার দিকে ফিরছিলেন তাঁরা। রাত দেড়টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আগুনে বাসটি পুড়ে যায়। আগামী শনিবার দেশে ফেরার কথা ছিল তাদের।’
আসিফ আরও বলেন, দুর্ঘটনার আগে তাদের সঙ্গে কথা হয়েছিল। একই পরিবারের ১৮ জন, ৯ জন প্রাপ্তবয়স্ক ও ৯ জন শিশু মারা গেছেন। এটি আমাদের জন্য এক ভয়াবহ বিপর্যয়।
আসিফ তাঁর নিহত আত্মীয়দের মধ্যে কয়েকজনকে শনাক্ত করেছেন—নাসিরউদ্দিন (৭০), তাঁর স্ত্রী আখতার বেগম (৬২), ছেলে সালাউদ্দিন (৪২), তিন মেয়ে আমিনা (৪৪), রিজওয়ানা (৩৮) ও শাবানা (৪০) এবং তাঁদের সন্তানেরা।
হায়দরাবাদের রামনগরে থাকতেন নাসিরউদ্দিন। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে চাবি এনে ঘরে ঢুকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন দেশে থেকে যাওয়া অন্যান্যরা। নাসিরউদ্দিনের বোন কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ‘এই ঘর আমার ভাইয়ের। পুরো পরিবারটা ধ্বংস হয়ে গেল।’
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪২ জনের বেশিরভাগই হায়দরাবাদের বাসিন্দা। মদিনা থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে তাঁদের বহনকারী বাসটির সঙ্গে একটি ডিজেল ট্যাংকারের সংঘর্ষ হয়। গভীর রাতে হওয়া ওই দুর্ঘটনার সময় বেশিরভাগ যাত্রীই ঘুমিয়ে ছিলেন। তাই সংঘর্ষের পর বাসে আগুন ধরে গেলে তাঁরা সময়মতো বের হতে পারেননি।
এ ঘটনায় ‘গভীরভাবে মর্মাহত’ বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ দেওয়া পোস্টে তিনি বলেন, ‘যেসব পরিবার আপনজন হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। রিয়াদে ভারতীয় দূতাবাস ও জেদ্দায় কনস্যুলেট সর্বোচ্চ সহায়তা দিচ্ছে। আমাদের কর্মকর্তারাও সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখছেন।’
তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেভন্ত রেড্ডি দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন এবং রাজ্যের শীর্ষ কর্মকর্তাদের ভারতীয় কনস্যুলেটের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে থাকবে। তাঁরা যেন দৃঢ় থাকতে পারেন এই কামনা করি।’
ঘটনার পরপরই ভারতীয় কনস্যুলেট একটি কন্ট্রোল রুম ও হেল্পলাইন চালু করে। ভারতীয় কনস্যুলেট জানায়, সৌদি আরবের মদিনার কাছে ভারতীয় ওমরাহযাত্রীদের বহনকারী বাসের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর জেদ্দায় ভারতের কনস্যুলেট জেনারেলে ২৪ / ৭ কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে। হেল্পলাইনের যোগাযোগের ঠিকানা: টোল-ফ্রি নম্বর—৮০০২৪৪০০০৩।
সৌদি আরবের মদিনার কাছে ওমরাহযাত্রী বহনকারী বাসের সঙ্গে ডিজেল ট্যাংকারের সংঘর্ষে ৪৫ জনের মৃত্যু হয়। এর মধ্যে ৪২ জনই ভারতীয়। আজ মঙ্গলবার এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে জানা যায়, নিহতদের মধ্যে এক পরিবারের ১৮ জন সদস্য ছিলেন, যাদের মধ্যে নয়জনই শিশু।
পরিবারটির এক স্বজন জানান, তিন প্রজন্মের সদস্যদের হারানো এই পরিবারটি হায়দরাবাদের বাসিন্দা। আগামী শনিবার তাদের দেশে ফেরার কথা ছিল।
মোহাম্মদ আসিফ নামে ওই ব্যক্তি জানান, ‘আমার শ্যালিকা, দুলাভাই, তাঁদের ছেলে, তিন মেয়ে এবং সন্তানেরা ওমরাহ করতে গিয়েছিলেন। আট দিন আগে রওনা দেন তাঁরা। ওমরাহ শেষে মদিনার দিকে ফিরছিলেন তাঁরা। রাত দেড়টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আগুনে বাসটি পুড়ে যায়। আগামী শনিবার দেশে ফেরার কথা ছিল তাদের।’
আসিফ আরও বলেন, দুর্ঘটনার আগে তাদের সঙ্গে কথা হয়েছিল। একই পরিবারের ১৮ জন, ৯ জন প্রাপ্তবয়স্ক ও ৯ জন শিশু মারা গেছেন। এটি আমাদের জন্য এক ভয়াবহ বিপর্যয়।
আসিফ তাঁর নিহত আত্মীয়দের মধ্যে কয়েকজনকে শনাক্ত করেছেন—নাসিরউদ্দিন (৭০), তাঁর স্ত্রী আখতার বেগম (৬২), ছেলে সালাউদ্দিন (৪২), তিন মেয়ে আমিনা (৪৪), রিজওয়ানা (৩৮) ও শাবানা (৪০) এবং তাঁদের সন্তানেরা।
হায়দরাবাদের রামনগরে থাকতেন নাসিরউদ্দিন। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে চাবি এনে ঘরে ঢুকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন দেশে থেকে যাওয়া অন্যান্যরা। নাসিরউদ্দিনের বোন কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ‘এই ঘর আমার ভাইয়ের। পুরো পরিবারটা ধ্বংস হয়ে গেল।’
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪২ জনের বেশিরভাগই হায়দরাবাদের বাসিন্দা। মদিনা থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে তাঁদের বহনকারী বাসটির সঙ্গে একটি ডিজেল ট্যাংকারের সংঘর্ষ হয়। গভীর রাতে হওয়া ওই দুর্ঘটনার সময় বেশিরভাগ যাত্রীই ঘুমিয়ে ছিলেন। তাই সংঘর্ষের পর বাসে আগুন ধরে গেলে তাঁরা সময়মতো বের হতে পারেননি।
এ ঘটনায় ‘গভীরভাবে মর্মাহত’ বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ দেওয়া পোস্টে তিনি বলেন, ‘যেসব পরিবার আপনজন হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। রিয়াদে ভারতীয় দূতাবাস ও জেদ্দায় কনস্যুলেট সর্বোচ্চ সহায়তা দিচ্ছে। আমাদের কর্মকর্তারাও সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখছেন।’
তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেভন্ত রেড্ডি দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন এবং রাজ্যের শীর্ষ কর্মকর্তাদের ভারতীয় কনস্যুলেটের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে থাকবে। তাঁরা যেন দৃঢ় থাকতে পারেন এই কামনা করি।’
ঘটনার পরপরই ভারতীয় কনস্যুলেট একটি কন্ট্রোল রুম ও হেল্পলাইন চালু করে। ভারতীয় কনস্যুলেট জানায়, সৌদি আরবের মদিনার কাছে ভারতীয় ওমরাহযাত্রীদের বহনকারী বাসের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর জেদ্দায় ভারতের কনস্যুলেট জেনারেলে ২৪ / ৭ কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে। হেল্পলাইনের যোগাযোগের ঠিকানা: টোল-ফ্রি নম্বর—৮০০২৪৪০০০৩।
চলতি বছরের অটাম বা শরতে সেশনে যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন ভর্তি হওয়া আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭ শতাংশ কমে গেছে। স্টুডেন্ট ভিসার ওপর নতুন বিধিনিষেধ আর ট্রাম্প প্রশাসনের বিভিন্ন নীতির কারণে এই পতন ঘটেছে বলে গতকাল সোমবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। খবর রয়টার্সের।২৫ মিনিট আগে
২০২৩ সালের অক্টোবরের পর থেকে অন্তত ৯৮ জন ফিলিস্তিনি ইসরায়েলি বাহিনীর হেফাজতে নিহত হয়েছে। গাজা থেকে আটক শত শত মানুষ নিখোঁজ হওয়ায় প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা ফিজিশিয়ানস ফর হিউম্যান রাইটস–ইসরায়েল (পিএইচআরআই)।৩ ঘণ্টা আগে
সুদানের সেনাবাহিনী (এসডিএফ) দারফুর অঞ্চলের পশ্চিম করদোফানে তাদের শেষ ঘাঁটিটি দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে। এদিকে দারফুরের পূর্বদিকে প্রদেশটির নিয়ন্ত্রণ নিতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে আধাসামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।৪ ঘণ্টা আগে
ইরান সরকার ভারতীয় নাগরিকদের জন্য দেশটিতে ভিসামুক্ত প্রবেশের সুবিধা স্থগিত করেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বেশ কিছু ভারতীয়কে ভুয়া চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ইরানে পাঠানো, সেখানে পাচার করা এবং পরে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য অপহরণের ঘটনা সামনে আসার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।৬ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
২০২৩ সালের অক্টোবরের পর থেকে অন্তত ৯৮ জন ফিলিস্তিনি ইসরায়েলি বাহিনীর হেফাজতে নিহত হয়েছে। গাজা থেকে আটক শত শত মানুষ নিখোঁজ হওয়ায় প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা ফিজিশিয়ানস ফর হিউম্যান রাইটস–ইসরায়েল (পিএইচআরআই)। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
পিএইচআরআই–এর অনুসন্ধানে উঠে এসেছে—মৃত্যুর কারণ হলো—শারীরিক নির্যাতন, চিকিৎসা অবহেলা ও অপুষ্টির মতো বিষয়। এ তথ্য সংগ্রহে তারা ব্যবহার করেছে তথ্য অধিকার আইনের আবেদন, ফরেনসিক রিপোর্ট, আইনজীবী, কর্মী, স্বজন এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার।
যুদ্ধের প্রথম আট মাসের বিষয়ে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিয়েছে। ওই সময়ের সরকারি হিসাব বলছে, ফিলিস্তিনি বন্দীদের মধ্যে নজিরবিহীন মৃত্যুহার দেখা গেছে—গড়ে প্রতি ৪ দিনে একজন করে বন্দী মারা গেছে। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী সর্বশেষ হেফাজতে মৃত্যুর তথ্য হালনাগাদ করেছে ২০২৪ সালের মে মাস পর্যন্ত। আর ইসরায়েল প্রিজন সার্ভিস দিয়েছে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তথ্য। কিন্তু পিএইচআরআই গবেষকেরা এই সময়সীমার পর আরও ৩৫টি মৃত্যুর ঘটনা শনাক্ত করেছেন এবং সেগুলোও ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিলিয়ে নিশ্চিত করেছেন।
পিএইচআরআই–এর বন্দী ও আটক–বিষয়ক বিভাগের পরিচালক নাজি আব্বাস বলেছেন, মোট মৃত্যুর এ হিসাব সাম্প্রতিক অন্য সব অনুমানের তুলনায় অনেক বড়। তবে এটিই প্রকৃত চিত্র নয়। তাঁর ভাষায়, ‘আমরা নিশ্চিত—হেফাজতে মৃত্যু হয়েছে এমন আরও অনেকে আছেন, যাদের সম্পর্কে আমাদের কোনো তথ্যই নেই।’
ইসরায়েলের গোপন নথি দেখাচ্ছে, গাজা থেকে আটক হয়ে কারাগারে মারা যাওয়া ফিলিস্তিনিদের বড় অংশই সাধারণ বেসামরিক মানুষ। দ্য গার্ডিয়ান, ইসরায়েল–ফিলিস্তিনি প্রকাশনা ‘+৯৭২ ম্যাগাজিন’ এবং হিব্রু ভাষার স্থানীয় গণমাধ্যম ‘লোকাল কলের’ যৌথ অনুসন্ধান এ তথ্য তুলে ধরেছে।
২০২৪ সালের মে মাসে সামরিক গোয়েন্দাদের একটি ডেটাবেইসে—যেখানে হামাস ও ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদের ৪৭ হাজারের বেশি যোদ্ধার নাম তালিকাভুক্ত—ইসরায়েলি বাহিনীর হেফাজতে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল মাত্র ২১ জন। অথচ ওই সময় পর্যন্ত গাজা থেকে আটক হয়ে কারাগারে মারা গিয়েছিল ৬৫ জন ফিলিস্তিনি।
এই মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া হয়েছে ‘নিরাপত্তা বন্দী’ বিভাগে। এ তালিকায় এমন বেসামরিক ফিলিস্তিনিরাও আছেন, যাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই আনা হয়নি, যাদের বিচারও হয়নি এবং পশ্চিম তীরের বন্দীরাও এতে অন্তর্ভুক্ত। নিহতদের মধ্যে তিনজন ছিলেন ইসরায়েলের নাগরিকত্ব বা বসবাসের অধিকারপ্রাপ্ত ফিলিস্তিনি।
দুই বছরের যুদ্ধে ইসরায়েলের কারাগার ব্যবস্থায় ফিলিস্তিনিদের ওপর শারীরিক নির্যাতন, যৌন সহিংসতা ও অন্যান্য নিষ্ঠুরতা যেন স্বাভাবিকতায় রূপ নিয়েছে। কট্টর ডানপন্থী জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন–গভির প্রকাশ্যে গর্ব করেছেন রোজাদারদের মতো ক্ষুদ্র খাবার সরবরাহ এবং এমন এক ভূগর্ভস্থ কারাগারের কথা, যেখানে বন্দীরা কখনো দিনের আলো দেখতে পায় না।
বর্তমান–সাবেক বন্দী, সামরিক বাহিনীর হুইসেলব্লোয়ার—সবাইই আন্তর্জাতিক আইনের নিয়ম লঙ্ঘনের বহু অভিযোগ তুলেছেন। এই প্রাতিষ্ঠানিক নির্মমতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অন্তত ১২টি বেসামরিক ও সামরিক স্থাপনায় মৃত্যুর সংখ্যা ভয়ংকরভাবে বেড়েছে। যুদ্ধ শুরুর আগের দশ বছরে যেখানে বছরে গড়ে দুই–তিনটি মৃত্যু ঘটত, এখন সেই সংখ্যা বহু গুণ।
নাজি আব্বাস বলেন, ‘এটা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। এটা পুরো ব্যবস্থাজুড়ে ছড়িয়ে আছে, আর চলতেই থাকবে।’ এর একটি বড় কারণ—ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের ভেতরে প্রায় সম্পূর্ণ দায়মুক্তির সংস্কৃতি। দুই বছরের মধ্যে নির্যাতনের একটি ঘটনাতেই কেবল বিচার হয়েছে; তাও অভিযুক্ত সৈন্যকে দেওয়া হয়েছে মাত্র সাত মাসের সাজা। যৌন সহিংসতাসহ ভয়াবহ নির্যাতনের আরেক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিচারিক প্রক্রিয়া শুরু হলে ডানপন্থীদের বিক্ষোভ শুরু হয় এবং গ্রেপ্তার হন ইসরায়েলের সামরিক বিভাগের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা। অভিযুক্তরা এখন চাইছে সব মামলা প্রত্যাহার করা হোক।
আব্বাস বলছেন, ‘এত মানুষের মৃত্যুর পরেও দুই বছরে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। কোনো হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে মামলা হয়নি। এই নীতিগুলো বহাল থাকলে প্রতিটি ফিলিস্তিনি বন্দীই ঝুঁকিতে থাকবে—শারীরিকভাবে সুস্থ হলেও, বয়স কম হলেও, কোনো দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতা না থাকলেও।’
কিছু মৃত্যু ছিল আলোচিত। যেমন, ৫০ বছর বয়সী আদনান আল–বুরশ। তিনি আল–শিফা হাসপাতালের অর্থোপেডিকস বিভাগের প্রধান ছিলেন। আটক হওয়ার চার মাস পর তিনি মারা যান ওফের কারাগারে। তাঁর সঙ্গে থাকা এক বন্দী জানান, মৃত্যুর ঠিক আগে বুরশকে প্রহরীরা আঙিনায় নিয়ে আসে—তিনি ছিলেন আহত, কোমর থেকে নিচে উলঙ্গ। তাঁর মরদেহ আজও গাজায় ফেরত দেওয়া হয়নি।
অনেকের মৃত্যু কিন্তু অজানাই থেকে গেছে। প্রিজন সার্ভিস ও সামরিক বাহিনী পিএইচআরআই–কে শুধু মৃত্যুর সংখ্যা এবং কোন স্থাপনায় তারা মারা গেছে সেই সামান্য তথ্য দিয়েছে, কিন্তু মৃতদের নাম দেয়নি। ২১টি ক্ষেত্রে—যার বেশিরভাগই গাজার মানুষ—পিএইচআরআই কর্তৃপক্ষের দেওয়া অল্প তথ্য কোনো সাক্ষী, গণমাধ্যম বা মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীর সাক্ষ্যেও মেলাতে পারেনি।
বন্দীদের পরিবারগুলোও হয়তো এখনো জানে না তাদের আপনজন মারা গেছেন। কারণ, ইসরায়েল বন্দীদের অবস্থান জানতে চাওয়াকে ইচ্ছাকৃতভাবে কঠিন করে রেখেছে। যুদ্ধের প্রথম সাত মাসে গাজা থেকে আটক হাজারো মানুষের অবস্থা সম্পর্কে কোনো তথ্যই দিত না সামরিক বাহিনী। পিএইচআরআই বলছে, এটি কার্যত বলপূর্বক গুম করানোর নীতি ছিল।
২০২৪ সালের মে মাস থেকে গাজার ফিলিস্তিনিদের বিষয়ে জানতে একটি ইমেইল ঠিকানা দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এতে পরিস্থিতির খুব সামান্যই উন্নতি হয়েছে। পিএইচআরআই বলছে, ‘অব্যাহত ব্যর্থতা এবং অস্বচ্ছতা’ রয়ে গেছে।
আইনজীবীরা বারবার শুনছেন, তাদের যেসব ক্লায়েন্টের ব্যাপারে তথ্য চাইছেন, তাদের গ্রেপ্তারের নথিই নেই—যদিও সেই গ্রেপ্তার বিভিন্ন উৎসে প্রমাণিত। মানবাধিকার সংগঠন হামোকেদ জানায়, গত বছরের ছয় মাসে প্রায় ৪০০ ব্যক্তির বিষয়ে এভাবে ‘রেকর্ড নেই’ বলা হয়েছে।
সবচেয়ে আলোচিত বন্দীদের একজন হলেন হুস্সাম আবু সাফিয়া, গাজার কামাল আদওয়ান হাসপাতালের পরিচালক। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের এক অভিযানে তাঁকে আটক করা হয়। ভিডিওতে দেখা গেছে, ইসরায়েলি সৈন্যরা তাঁকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এরপর পুরো এক সপ্তাহ সামরিক বাহিনী দাবি করে, তাঁরা তাকে হেফাজতে নেয়নি।
২০২৩ সালের অক্টোবরের পর থেকে অন্তত ৯৮ জন ফিলিস্তিনি ইসরায়েলি বাহিনীর হেফাজতে নিহত হয়েছে। গাজা থেকে আটক শত শত মানুষ নিখোঁজ হওয়ায় প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা ফিজিশিয়ানস ফর হিউম্যান রাইটস–ইসরায়েল (পিএইচআরআই)। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
পিএইচআরআই–এর অনুসন্ধানে উঠে এসেছে—মৃত্যুর কারণ হলো—শারীরিক নির্যাতন, চিকিৎসা অবহেলা ও অপুষ্টির মতো বিষয়। এ তথ্য সংগ্রহে তারা ব্যবহার করেছে তথ্য অধিকার আইনের আবেদন, ফরেনসিক রিপোর্ট, আইনজীবী, কর্মী, স্বজন এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার।
যুদ্ধের প্রথম আট মাসের বিষয়ে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিয়েছে। ওই সময়ের সরকারি হিসাব বলছে, ফিলিস্তিনি বন্দীদের মধ্যে নজিরবিহীন মৃত্যুহার দেখা গেছে—গড়ে প্রতি ৪ দিনে একজন করে বন্দী মারা গেছে। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী সর্বশেষ হেফাজতে মৃত্যুর তথ্য হালনাগাদ করেছে ২০২৪ সালের মে মাস পর্যন্ত। আর ইসরায়েল প্রিজন সার্ভিস দিয়েছে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তথ্য। কিন্তু পিএইচআরআই গবেষকেরা এই সময়সীমার পর আরও ৩৫টি মৃত্যুর ঘটনা শনাক্ত করেছেন এবং সেগুলোও ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিলিয়ে নিশ্চিত করেছেন।
পিএইচআরআই–এর বন্দী ও আটক–বিষয়ক বিভাগের পরিচালক নাজি আব্বাস বলেছেন, মোট মৃত্যুর এ হিসাব সাম্প্রতিক অন্য সব অনুমানের তুলনায় অনেক বড়। তবে এটিই প্রকৃত চিত্র নয়। তাঁর ভাষায়, ‘আমরা নিশ্চিত—হেফাজতে মৃত্যু হয়েছে এমন আরও অনেকে আছেন, যাদের সম্পর্কে আমাদের কোনো তথ্যই নেই।’
ইসরায়েলের গোপন নথি দেখাচ্ছে, গাজা থেকে আটক হয়ে কারাগারে মারা যাওয়া ফিলিস্তিনিদের বড় অংশই সাধারণ বেসামরিক মানুষ। দ্য গার্ডিয়ান, ইসরায়েল–ফিলিস্তিনি প্রকাশনা ‘+৯৭২ ম্যাগাজিন’ এবং হিব্রু ভাষার স্থানীয় গণমাধ্যম ‘লোকাল কলের’ যৌথ অনুসন্ধান এ তথ্য তুলে ধরেছে।
২০২৪ সালের মে মাসে সামরিক গোয়েন্দাদের একটি ডেটাবেইসে—যেখানে হামাস ও ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদের ৪৭ হাজারের বেশি যোদ্ধার নাম তালিকাভুক্ত—ইসরায়েলি বাহিনীর হেফাজতে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল মাত্র ২১ জন। অথচ ওই সময় পর্যন্ত গাজা থেকে আটক হয়ে কারাগারে মারা গিয়েছিল ৬৫ জন ফিলিস্তিনি।
এই মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া হয়েছে ‘নিরাপত্তা বন্দী’ বিভাগে। এ তালিকায় এমন বেসামরিক ফিলিস্তিনিরাও আছেন, যাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই আনা হয়নি, যাদের বিচারও হয়নি এবং পশ্চিম তীরের বন্দীরাও এতে অন্তর্ভুক্ত। নিহতদের মধ্যে তিনজন ছিলেন ইসরায়েলের নাগরিকত্ব বা বসবাসের অধিকারপ্রাপ্ত ফিলিস্তিনি।
দুই বছরের যুদ্ধে ইসরায়েলের কারাগার ব্যবস্থায় ফিলিস্তিনিদের ওপর শারীরিক নির্যাতন, যৌন সহিংসতা ও অন্যান্য নিষ্ঠুরতা যেন স্বাভাবিকতায় রূপ নিয়েছে। কট্টর ডানপন্থী জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন–গভির প্রকাশ্যে গর্ব করেছেন রোজাদারদের মতো ক্ষুদ্র খাবার সরবরাহ এবং এমন এক ভূগর্ভস্থ কারাগারের কথা, যেখানে বন্দীরা কখনো দিনের আলো দেখতে পায় না।
বর্তমান–সাবেক বন্দী, সামরিক বাহিনীর হুইসেলব্লোয়ার—সবাইই আন্তর্জাতিক আইনের নিয়ম লঙ্ঘনের বহু অভিযোগ তুলেছেন। এই প্রাতিষ্ঠানিক নির্মমতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অন্তত ১২টি বেসামরিক ও সামরিক স্থাপনায় মৃত্যুর সংখ্যা ভয়ংকরভাবে বেড়েছে। যুদ্ধ শুরুর আগের দশ বছরে যেখানে বছরে গড়ে দুই–তিনটি মৃত্যু ঘটত, এখন সেই সংখ্যা বহু গুণ।
নাজি আব্বাস বলেন, ‘এটা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। এটা পুরো ব্যবস্থাজুড়ে ছড়িয়ে আছে, আর চলতেই থাকবে।’ এর একটি বড় কারণ—ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের ভেতরে প্রায় সম্পূর্ণ দায়মুক্তির সংস্কৃতি। দুই বছরের মধ্যে নির্যাতনের একটি ঘটনাতেই কেবল বিচার হয়েছে; তাও অভিযুক্ত সৈন্যকে দেওয়া হয়েছে মাত্র সাত মাসের সাজা। যৌন সহিংসতাসহ ভয়াবহ নির্যাতনের আরেক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিচারিক প্রক্রিয়া শুরু হলে ডানপন্থীদের বিক্ষোভ শুরু হয় এবং গ্রেপ্তার হন ইসরায়েলের সামরিক বিভাগের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা। অভিযুক্তরা এখন চাইছে সব মামলা প্রত্যাহার করা হোক।
আব্বাস বলছেন, ‘এত মানুষের মৃত্যুর পরেও দুই বছরে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। কোনো হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে মামলা হয়নি। এই নীতিগুলো বহাল থাকলে প্রতিটি ফিলিস্তিনি বন্দীই ঝুঁকিতে থাকবে—শারীরিকভাবে সুস্থ হলেও, বয়স কম হলেও, কোনো দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতা না থাকলেও।’
কিছু মৃত্যু ছিল আলোচিত। যেমন, ৫০ বছর বয়সী আদনান আল–বুরশ। তিনি আল–শিফা হাসপাতালের অর্থোপেডিকস বিভাগের প্রধান ছিলেন। আটক হওয়ার চার মাস পর তিনি মারা যান ওফের কারাগারে। তাঁর সঙ্গে থাকা এক বন্দী জানান, মৃত্যুর ঠিক আগে বুরশকে প্রহরীরা আঙিনায় নিয়ে আসে—তিনি ছিলেন আহত, কোমর থেকে নিচে উলঙ্গ। তাঁর মরদেহ আজও গাজায় ফেরত দেওয়া হয়নি।
অনেকের মৃত্যু কিন্তু অজানাই থেকে গেছে। প্রিজন সার্ভিস ও সামরিক বাহিনী পিএইচআরআই–কে শুধু মৃত্যুর সংখ্যা এবং কোন স্থাপনায় তারা মারা গেছে সেই সামান্য তথ্য দিয়েছে, কিন্তু মৃতদের নাম দেয়নি। ২১টি ক্ষেত্রে—যার বেশিরভাগই গাজার মানুষ—পিএইচআরআই কর্তৃপক্ষের দেওয়া অল্প তথ্য কোনো সাক্ষী, গণমাধ্যম বা মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীর সাক্ষ্যেও মেলাতে পারেনি।
বন্দীদের পরিবারগুলোও হয়তো এখনো জানে না তাদের আপনজন মারা গেছেন। কারণ, ইসরায়েল বন্দীদের অবস্থান জানতে চাওয়াকে ইচ্ছাকৃতভাবে কঠিন করে রেখেছে। যুদ্ধের প্রথম সাত মাসে গাজা থেকে আটক হাজারো মানুষের অবস্থা সম্পর্কে কোনো তথ্যই দিত না সামরিক বাহিনী। পিএইচআরআই বলছে, এটি কার্যত বলপূর্বক গুম করানোর নীতি ছিল।
২০২৪ সালের মে মাস থেকে গাজার ফিলিস্তিনিদের বিষয়ে জানতে একটি ইমেইল ঠিকানা দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এতে পরিস্থিতির খুব সামান্যই উন্নতি হয়েছে। পিএইচআরআই বলছে, ‘অব্যাহত ব্যর্থতা এবং অস্বচ্ছতা’ রয়ে গেছে।
আইনজীবীরা বারবার শুনছেন, তাদের যেসব ক্লায়েন্টের ব্যাপারে তথ্য চাইছেন, তাদের গ্রেপ্তারের নথিই নেই—যদিও সেই গ্রেপ্তার বিভিন্ন উৎসে প্রমাণিত। মানবাধিকার সংগঠন হামোকেদ জানায়, গত বছরের ছয় মাসে প্রায় ৪০০ ব্যক্তির বিষয়ে এভাবে ‘রেকর্ড নেই’ বলা হয়েছে।
সবচেয়ে আলোচিত বন্দীদের একজন হলেন হুস্সাম আবু সাফিয়া, গাজার কামাল আদওয়ান হাসপাতালের পরিচালক। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের এক অভিযানে তাঁকে আটক করা হয়। ভিডিওতে দেখা গেছে, ইসরায়েলি সৈন্যরা তাঁকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এরপর পুরো এক সপ্তাহ সামরিক বাহিনী দাবি করে, তাঁরা তাকে হেফাজতে নেয়নি।
চলতি বছরের অটাম বা শরতে সেশনে যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন ভর্তি হওয়া আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭ শতাংশ কমে গেছে। স্টুডেন্ট ভিসার ওপর নতুন বিধিনিষেধ আর ট্রাম্প প্রশাসনের বিভিন্ন নীতির কারণে এই পতন ঘটেছে বলে গতকাল সোমবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। খবর রয়টার্সের।২৫ মিনিট আগে
সৌদি আরবের মদিনার কাছে ওমরাহযাত্রী বহনকারী বাসের সঙ্গে ডিজেল ট্যাংকারের সংঘর্ষে ৪৫ জনের মৃত্যু হয়। এর মধ্যে ৪২ জনই ভারতীয়। আজ মঙ্গলবার এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে জানা যায়, নিহতদের মধ্যে এক পরিবারের ১৮ জন সদস্য ছিলেন, যাদের মধ্যে নয়জনই শিশু।২ ঘণ্টা আগে
সুদানের সেনাবাহিনী (এসডিএফ) দারফুর অঞ্চলের পশ্চিম করদোফানে তাদের শেষ ঘাঁটিটি দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে। এদিকে দারফুরের পূর্বদিকে প্রদেশটির নিয়ন্ত্রণ নিতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে আধাসামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।৪ ঘণ্টা আগে
ইরান সরকার ভারতীয় নাগরিকদের জন্য দেশটিতে ভিসামুক্ত প্রবেশের সুবিধা স্থগিত করেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বেশ কিছু ভারতীয়কে ভুয়া চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ইরানে পাঠানো, সেখানে পাচার করা এবং পরে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য অপহরণের ঘটনা সামনে আসার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।৬ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সুদানের সেনাবাহিনী (এসডিএফ) দারফুর অঞ্চলের পশ্চিম করদোফানে তাদের শেষ ঘাঁটিটি দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে। এদিকে দারফুরের পূর্বদিকে প্রদেশটির নিয়ন্ত্রণ নিতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে আধাসামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
গত রোববার সুদানের সেনাবাহিনী জানায়, বারবার হামলার মুখে থাকা বাবনুসা শহরের তাদের সদর দপ্তরে আরএসএফের চালানো সর্বশেষ আক্রমণটি তারা প্রতিহত করেছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে আরএসএফ ব্যাপক শক্তি নিয়ে পূর্বদিকে পিছু হটতে এসডিএফকে চাপ দিচ্ছে। দারফুরে নিয়ন্ত্রণ শক্ত করার পর তারা নতুন করে অগ্রযাত্রা শুরু করেছে। এই অভিযানের মাঝেই উঠে আসছে ব্যাপক নৃশংসতা ও ভয়াবহ মানবিক সংকটের খবর।
শনিবার বাবনুসার ভেতর থেকে বেশ কিছু ভিডিও প্রকাশ করে আরএসএফ যোদ্ধারা। সেখানে কয়েকজনকে দাবি করতে দেখা যায় যে, তারা বহু দিক দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং শিগগিরই এলাকা ‘মুক্ত’ করবে। ৯–১৩ নভেম্বরের মধ্যে তোলা উপগ্রহ চিত্রের তুলনা করে আল–জাজিরা জানায়, বাবনুসায় আরএসএফ–এর আক্রমণে সেনা স্থাপনাগুলোর বহু অংশ ধ্বংস হয়েছে। সদর দপ্তরের ভেতর থেকে ঘন ধোঁয়া উঠতে দেখা গেছে।
চিত্রে ড্রোন হামলার প্রমাণও দেখা যায়। সদর দপ্তরের আশপাশের স্থাপনাগুলোতেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বারবার গোলাবর্ষণে অবকাঠামোর বড় অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে, ফলে এলাকায় সেনাবাহিনীর চলাচলও সীমিত হয়ে পড়েছে।
তবে সম্প্রতি অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া এবং আল জাজিরার সানাদ ফ্যাক্ট–চেকিং ইউনিট দ্বারা যাচাই করা নতুন ভিডিও থেকে দেখা গেছে, সুদানের সেনাবাহিনীর ২২ তম ডিভিশনের সদস্যরা বাবনুসায় আরএসএফ–এর ফেলে যাওয়া সাঁজোয়া যান দখলের ঘটনায় উল্লাস প্রকাশ করছে।
আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে কেন্দ্রীয় সুদানের করদোফান জুড়ে তীব্র লড়াই চলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও আঞ্চলিক পক্ষগুলোর দেওয়া যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আরএসএফ ও সরকারি বাহিনী দুপক্ষই উপেক্ষা করছে। উত্তর করদোফানে আরএসএফ কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এল–ওবেইদ শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই শহরে বড় একটি সেনা বিমানঘাঁটি রয়েছে, পাশাপাশি এটি রাজধানী খারতুমের জন্য ঢাল হিসেবে কাজ করে।
গত বছরের এপ্রিল থেকে আরএসএফ–এর সঙ্গে লড়াইরত সরকারি বাহিনী শনিবার জানায়, তারা উত্তর করদোফানের কাজকিল ও উম দাম হাজ আহমেদ এলাকা পুনর্দখল করেছে। এদিকে, দক্ষিণ করদোফানের রাজধানী কাদুগলিকেও লক্ষ্যবস্তুতে রেখেছে আরএসএফ। বর্তমান লড়াই করদোফানে কীভাবে এগোয়, তার ওপরই ভবিষ্যৎ সামরিক অভিযানের গতিপথ নির্ভর করবে বলে মন্তব্য করেছেন সামরিক বিশেষজ্ঞ কর্নেল হাতেম কারিম আল–ফালাহি।
কর্নেল কারিম বলেন, বাবনুসার মতো কৌশলগত শহরগুলো রক্ষা করতে সেনাবাহিনী কতটা সক্ষম হয়, তার প্রভাব আগামী সপ্তাহগুলোতে সুদানের সামরিক ও আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্যে পড়বে। এ কারণেই সেনাবাহিনী প্রতিরক্ষা–ব্যূহ শক্তিশালী করা, আকাশপথে রসদ নামানো এবং অন্যান্য সামরিক সাহায্য আনার চেষ্টা চালাচ্ছে।
সুদানের সেনাবাহিনী (এসডিএফ) দারফুর অঞ্চলের পশ্চিম করদোফানে তাদের শেষ ঘাঁটিটি দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে। এদিকে দারফুরের পূর্বদিকে প্রদেশটির নিয়ন্ত্রণ নিতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে আধাসামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
গত রোববার সুদানের সেনাবাহিনী জানায়, বারবার হামলার মুখে থাকা বাবনুসা শহরের তাদের সদর দপ্তরে আরএসএফের চালানো সর্বশেষ আক্রমণটি তারা প্রতিহত করেছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে আরএসএফ ব্যাপক শক্তি নিয়ে পূর্বদিকে পিছু হটতে এসডিএফকে চাপ দিচ্ছে। দারফুরে নিয়ন্ত্রণ শক্ত করার পর তারা নতুন করে অগ্রযাত্রা শুরু করেছে। এই অভিযানের মাঝেই উঠে আসছে ব্যাপক নৃশংসতা ও ভয়াবহ মানবিক সংকটের খবর।
শনিবার বাবনুসার ভেতর থেকে বেশ কিছু ভিডিও প্রকাশ করে আরএসএফ যোদ্ধারা। সেখানে কয়েকজনকে দাবি করতে দেখা যায় যে, তারা বহু দিক দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং শিগগিরই এলাকা ‘মুক্ত’ করবে। ৯–১৩ নভেম্বরের মধ্যে তোলা উপগ্রহ চিত্রের তুলনা করে আল–জাজিরা জানায়, বাবনুসায় আরএসএফ–এর আক্রমণে সেনা স্থাপনাগুলোর বহু অংশ ধ্বংস হয়েছে। সদর দপ্তরের ভেতর থেকে ঘন ধোঁয়া উঠতে দেখা গেছে।
চিত্রে ড্রোন হামলার প্রমাণও দেখা যায়। সদর দপ্তরের আশপাশের স্থাপনাগুলোতেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বারবার গোলাবর্ষণে অবকাঠামোর বড় অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে, ফলে এলাকায় সেনাবাহিনীর চলাচলও সীমিত হয়ে পড়েছে।
তবে সম্প্রতি অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া এবং আল জাজিরার সানাদ ফ্যাক্ট–চেকিং ইউনিট দ্বারা যাচাই করা নতুন ভিডিও থেকে দেখা গেছে, সুদানের সেনাবাহিনীর ২২ তম ডিভিশনের সদস্যরা বাবনুসায় আরএসএফ–এর ফেলে যাওয়া সাঁজোয়া যান দখলের ঘটনায় উল্লাস প্রকাশ করছে।
আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে কেন্দ্রীয় সুদানের করদোফান জুড়ে তীব্র লড়াই চলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও আঞ্চলিক পক্ষগুলোর দেওয়া যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আরএসএফ ও সরকারি বাহিনী দুপক্ষই উপেক্ষা করছে। উত্তর করদোফানে আরএসএফ কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এল–ওবেইদ শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই শহরে বড় একটি সেনা বিমানঘাঁটি রয়েছে, পাশাপাশি এটি রাজধানী খারতুমের জন্য ঢাল হিসেবে কাজ করে।
গত বছরের এপ্রিল থেকে আরএসএফ–এর সঙ্গে লড়াইরত সরকারি বাহিনী শনিবার জানায়, তারা উত্তর করদোফানের কাজকিল ও উম দাম হাজ আহমেদ এলাকা পুনর্দখল করেছে। এদিকে, দক্ষিণ করদোফানের রাজধানী কাদুগলিকেও লক্ষ্যবস্তুতে রেখেছে আরএসএফ। বর্তমান লড়াই করদোফানে কীভাবে এগোয়, তার ওপরই ভবিষ্যৎ সামরিক অভিযানের গতিপথ নির্ভর করবে বলে মন্তব্য করেছেন সামরিক বিশেষজ্ঞ কর্নেল হাতেম কারিম আল–ফালাহি।
কর্নেল কারিম বলেন, বাবনুসার মতো কৌশলগত শহরগুলো রক্ষা করতে সেনাবাহিনী কতটা সক্ষম হয়, তার প্রভাব আগামী সপ্তাহগুলোতে সুদানের সামরিক ও আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্যে পড়বে। এ কারণেই সেনাবাহিনী প্রতিরক্ষা–ব্যূহ শক্তিশালী করা, আকাশপথে রসদ নামানো এবং অন্যান্য সামরিক সাহায্য আনার চেষ্টা চালাচ্ছে।
চলতি বছরের অটাম বা শরতে সেশনে যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন ভর্তি হওয়া আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭ শতাংশ কমে গেছে। স্টুডেন্ট ভিসার ওপর নতুন বিধিনিষেধ আর ট্রাম্প প্রশাসনের বিভিন্ন নীতির কারণে এই পতন ঘটেছে বলে গতকাল সোমবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। খবর রয়টার্সের।২৫ মিনিট আগে
সৌদি আরবের মদিনার কাছে ওমরাহযাত্রী বহনকারী বাসের সঙ্গে ডিজেল ট্যাংকারের সংঘর্ষে ৪৫ জনের মৃত্যু হয়। এর মধ্যে ৪২ জনই ভারতীয়। আজ মঙ্গলবার এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে জানা যায়, নিহতদের মধ্যে এক পরিবারের ১৮ জন সদস্য ছিলেন, যাদের মধ্যে নয়জনই শিশু।২ ঘণ্টা আগে
২০২৩ সালের অক্টোবরের পর থেকে অন্তত ৯৮ জন ফিলিস্তিনি ইসরায়েলি বাহিনীর হেফাজতে নিহত হয়েছে। গাজা থেকে আটক শত শত মানুষ নিখোঁজ হওয়ায় প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা ফিজিশিয়ানস ফর হিউম্যান রাইটস–ইসরায়েল (পিএইচআরআই)।৩ ঘণ্টা আগে
ইরান সরকার ভারতীয় নাগরিকদের জন্য দেশটিতে ভিসামুক্ত প্রবেশের সুবিধা স্থগিত করেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বেশ কিছু ভারতীয়কে ভুয়া চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ইরানে পাঠানো, সেখানে পাচার করা এবং পরে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য অপহরণের ঘটনা সামনে আসার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।৬ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইরান সরকার ভারতীয় নাগরিকদের জন্য দেশটিতে ভিসামুক্ত প্রবেশের সুবিধা স্থগিত করেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বেশ কিছু ভারতীয়কে ভুয়া চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ইরানে পাঠানো, সেখানে পাচার করা এবং পরে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য অপহরণের ঘটনা সামনে আসার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে বলা হয়েছে, ২২ নভেম্বর থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। সেদিন থেকে সাধারণ পাসপোর্টধারী সব ভারতীয় নাগরিকের ইরানে প্রবেশ ও ট্রানজিটের জন্য ভিসা লাগবে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সংগঠিত মানব পাচার চক্র যেন এই ভিসামুক্ত সুবিধার অপব্যবহার করতে না পারে, সেই লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত।
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য অনুযায়ী, অনেক ভারতীয়কে ভুয়া চাকরির প্রলোভন বা তৃতীয় দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইরানে পাঠানো হয়েছিল। তাদের বলা হয়েছিল, ইরানের ভিসামুক্ত প্রবেশ ব্যবস্থা ব্যবহার করলেই যাত্রা সহজ হবে। কিন্তু তেহরানে পৌঁছানোর পর বহুজনকে মুক্তিপণের জন্য অপহরণ করা হয়।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, ‘সরকারের নজরে এসেছে যে বেশ কিছু ভারতীয় নাগরিককে ভুয়া চাকরির প্রতিশ্রুতি বা অন্য দেশে যাত্রার নিশ্চয়তা দেখিয়ে ইরানে পাঠানো হয়েছে। সাধারণ ভারতীয় পাসপোর্টধারীদের জন্য থাকা ভিসা মওকুফ সুবিধার সুযোগ নিয়ে তাদের এই পথে যেতে প্রলুব্ধ করা হয়। ইরানে পৌঁছে তাদের অনেককে মুক্তিপণের জন্য অপহরণ করা হয়েছে।’
এর প্রতিক্রিয়ায় ইরান সরকার ভিসামুক্ত প্রবেশ ব্যবস্থা স্থগিত করেছে, যাতে এই সুবিধার অপব্যবহার আর না বাড়ে। ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সতর্ক করে বলেছে, ইরানে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে বাড়তি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ভিসামুক্ত প্রবেশ বা ট্রানজিট ব্যবস্থার কথা বলে কোনো এজেন্ট যদি লোভ দেখায়, তা একেবারেই বিশ্বাস করা যাবে না।
এই বছরের শুরুর দিকে দিল্লির উত্তর-পশ্চিমের করালা এলাকার ২৬ বছর বয়সী এক যুবককে ইরানে অপহরণ করে আটকে রাখার ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। হিমাংশু মাথুর নামে ওই যুবক এক সপ্তাহ বন্দী ছিলেন। পরে তাঁর পরিবার ২০ লাখ রুপি মুক্তিপণ দেওয়ার পর তাঁকে ছাড়া হয়।
মাথুরকে ভুয়া চাকরির প্রতিশ্রুতি ও অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিক ভিসার আশ্বাসে ইরানে পাঠানো হয়েছিল। প্রথমে তিনি অমন রাঠির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। রাঠি তাঁকে নয়ডায় ১৫ দিনের একটি কোর্স করতে বলেন এবং পরে জাকার্তা হয়ে তেহরানে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার বদলে মাথুর ও রাঠি দুজনকেই চাবাহারে একটি গ্যাং অপহরণ করে আটকে রাখে।
আরেক ঘটনায়, পাঞ্জাবের অমৃতসরের এক যুবক যুক্তরাজ্যে যাওয়ার আশা নিয়ে আন্তর্জাতিক ভিসা প্রতারণার চক্রের ফাঁদে পড়েন। তিনিও ইরানে বন্দী হন। অপহরণকারীরা তাঁর মুক্তির জন্য ৫০ লাখ রুপি মুক্তিপণ দাবি করে। অজনালা তহসিলের গ্রন্থগড় গ্রামের বাসিন্দা গুরপ্রীত সিং ১৪ সেপ্টেম্বর ইরানে পৌঁছান। তাঁকে বলা হয়েছিল, সেখান থেকেই যুক্তরাজ্যের ভিসা করে দেওয়া হবে।
ইরান সরকার ভারতীয় নাগরিকদের জন্য দেশটিতে ভিসামুক্ত প্রবেশের সুবিধা স্থগিত করেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বেশ কিছু ভারতীয়কে ভুয়া চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ইরানে পাঠানো, সেখানে পাচার করা এবং পরে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য অপহরণের ঘটনা সামনে আসার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে বলা হয়েছে, ২২ নভেম্বর থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। সেদিন থেকে সাধারণ পাসপোর্টধারী সব ভারতীয় নাগরিকের ইরানে প্রবেশ ও ট্রানজিটের জন্য ভিসা লাগবে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সংগঠিত মানব পাচার চক্র যেন এই ভিসামুক্ত সুবিধার অপব্যবহার করতে না পারে, সেই লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত।
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য অনুযায়ী, অনেক ভারতীয়কে ভুয়া চাকরির প্রলোভন বা তৃতীয় দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইরানে পাঠানো হয়েছিল। তাদের বলা হয়েছিল, ইরানের ভিসামুক্ত প্রবেশ ব্যবস্থা ব্যবহার করলেই যাত্রা সহজ হবে। কিন্তু তেহরানে পৌঁছানোর পর বহুজনকে মুক্তিপণের জন্য অপহরণ করা হয়।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, ‘সরকারের নজরে এসেছে যে বেশ কিছু ভারতীয় নাগরিককে ভুয়া চাকরির প্রতিশ্রুতি বা অন্য দেশে যাত্রার নিশ্চয়তা দেখিয়ে ইরানে পাঠানো হয়েছে। সাধারণ ভারতীয় পাসপোর্টধারীদের জন্য থাকা ভিসা মওকুফ সুবিধার সুযোগ নিয়ে তাদের এই পথে যেতে প্রলুব্ধ করা হয়। ইরানে পৌঁছে তাদের অনেককে মুক্তিপণের জন্য অপহরণ করা হয়েছে।’
এর প্রতিক্রিয়ায় ইরান সরকার ভিসামুক্ত প্রবেশ ব্যবস্থা স্থগিত করেছে, যাতে এই সুবিধার অপব্যবহার আর না বাড়ে। ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সতর্ক করে বলেছে, ইরানে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে বাড়তি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ভিসামুক্ত প্রবেশ বা ট্রানজিট ব্যবস্থার কথা বলে কোনো এজেন্ট যদি লোভ দেখায়, তা একেবারেই বিশ্বাস করা যাবে না।
এই বছরের শুরুর দিকে দিল্লির উত্তর-পশ্চিমের করালা এলাকার ২৬ বছর বয়সী এক যুবককে ইরানে অপহরণ করে আটকে রাখার ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। হিমাংশু মাথুর নামে ওই যুবক এক সপ্তাহ বন্দী ছিলেন। পরে তাঁর পরিবার ২০ লাখ রুপি মুক্তিপণ দেওয়ার পর তাঁকে ছাড়া হয়।
মাথুরকে ভুয়া চাকরির প্রতিশ্রুতি ও অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিক ভিসার আশ্বাসে ইরানে পাঠানো হয়েছিল। প্রথমে তিনি অমন রাঠির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। রাঠি তাঁকে নয়ডায় ১৫ দিনের একটি কোর্স করতে বলেন এবং পরে জাকার্তা হয়ে তেহরানে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার বদলে মাথুর ও রাঠি দুজনকেই চাবাহারে একটি গ্যাং অপহরণ করে আটকে রাখে।
আরেক ঘটনায়, পাঞ্জাবের অমৃতসরের এক যুবক যুক্তরাজ্যে যাওয়ার আশা নিয়ে আন্তর্জাতিক ভিসা প্রতারণার চক্রের ফাঁদে পড়েন। তিনিও ইরানে বন্দী হন। অপহরণকারীরা তাঁর মুক্তির জন্য ৫০ লাখ রুপি মুক্তিপণ দাবি করে। অজনালা তহসিলের গ্রন্থগড় গ্রামের বাসিন্দা গুরপ্রীত সিং ১৪ সেপ্টেম্বর ইরানে পৌঁছান। তাঁকে বলা হয়েছিল, সেখান থেকেই যুক্তরাজ্যের ভিসা করে দেওয়া হবে।
চলতি বছরের অটাম বা শরতে সেশনে যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন ভর্তি হওয়া আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭ শতাংশ কমে গেছে। স্টুডেন্ট ভিসার ওপর নতুন বিধিনিষেধ আর ট্রাম্প প্রশাসনের বিভিন্ন নীতির কারণে এই পতন ঘটেছে বলে গতকাল সোমবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। খবর রয়টার্সের।২৫ মিনিট আগে
সৌদি আরবের মদিনার কাছে ওমরাহযাত্রী বহনকারী বাসের সঙ্গে ডিজেল ট্যাংকারের সংঘর্ষে ৪৫ জনের মৃত্যু হয়। এর মধ্যে ৪২ জনই ভারতীয়। আজ মঙ্গলবার এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে জানা যায়, নিহতদের মধ্যে এক পরিবারের ১৮ জন সদস্য ছিলেন, যাদের মধ্যে নয়জনই শিশু।২ ঘণ্টা আগে
২০২৩ সালের অক্টোবরের পর থেকে অন্তত ৯৮ জন ফিলিস্তিনি ইসরায়েলি বাহিনীর হেফাজতে নিহত হয়েছে। গাজা থেকে আটক শত শত মানুষ নিখোঁজ হওয়ায় প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা ফিজিশিয়ানস ফর হিউম্যান রাইটস–ইসরায়েল (পিএইচআরআই)।৩ ঘণ্টা আগে
সুদানের সেনাবাহিনী (এসডিএফ) দারফুর অঞ্চলের পশ্চিম করদোফানে তাদের শেষ ঘাঁটিটি দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে। এদিকে দারফুরের পূর্বদিকে প্রদেশটির নিয়ন্ত্রণ নিতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে আধাসামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।৪ ঘণ্টা আগে