ভুয়া ফটোকার্ড বানিয়ে শফিকুল আলমের নামে প্রচার

গত বুধবার (১৩ মে) সকাল ১০টায় রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের মৃত্যু হয়। পরদিন বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় চট্টগ্রাম নগরের জমিয়াতুল ফালাহ জাতীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁর জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।
এই প্রেক্ষাপটে সাবেক প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমের নামে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি বক্তব্য ছড়িয়ে পড়েছে। ছড়ানো ফটোকার্ড ও ভিডিওতে দাবি করা হচ্ছে, শফিকুল আলম বলেছেন—‘একজন আওয়ামী লীগ নেতার জানাজায় যদি এত মানুষ হয়, তাহলে শেখ হাসিনা ফিরলে কী হবে।’
এই দাবিতে পোস্ট আছে এখানে, এখানে এবং এখানে।
‘দৈনিক প্রতিবেদন’ নামের একটি ফেসবুক পেজ থেকে গত ১৬ মে দুপুর ১টা ১৭ মিনিটে এই দাবিতে একটি পোস্ট শেয়ার করা হয়, যা সামাজিক মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে। শেয়ার করা পোস্টটিতে আজ বিকাল ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত প্রায় ৫ হাজার ৩০০টি রিয়েকশন, ১ হাজার কমেন্ট ও ৩০৯টি শেয়ার রয়েছে। পোস্টের কমেন্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সাধারণ ব্যবহারকারীদের একটি বড় অংশ প্রচারিত দাবিটিকে সত্য মনে করে কমেন্ট করছেন।
প্রচারিত ফটোকার্ডটিতে মূল ধারার কোনো সংবাদমাধ্যমের লোগো বা তথ্যসূত্রের উল্লেখ নেই। সংশ্লিষ্ট কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করে অনুসন্ধানেও আলোচিত দাবির পক্ষে জাতীয় কোনো গণমাধ্যমেও কোনো প্রতিবেদন বা সংবাদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।
বিষয়টি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো পোস্টগুলোর উৎস খুঁজতে গিয়ে ‘কথাcom’ নামের একটি ফেসবুক পেজে ১৬ মে রাত ৯টায় শেয়ার করা একই শিরোনাম ও দাবির একটি ফটোকার্ড পাওয়া যায়। ওই ফটোকার্ডে সূত্র হিসেবে ‘দৈনিক প্রতিবেদন’ পেজটির উল্লেখ থাকলেও ঘটনার তারিখ, স্থান বা সময়ের কোনো উল্লেখ নেই।
আরও অনুসন্ধানে ‘বিজয় একাত্তর’ নামের একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ১৬ মে বেলা ১২টা ৩০ মিনিটে শেয়ার করা একটি ফটোকার্ড পাওয়া যায়। ওই ফটোকার্ডে ‘একজন আওয়ামী লীগ নেতার জানাজায় যদি এত মানুষ হয়, তাহলে শেখ হাসিনা ফিরলে কী হবে?’ কথাটি লেখা থাকলেও সেখানে শফিকুল আলমের নাম বা ছবি নেই।
তবে ওই ফটোকার্ডে ‘মুজিব মানেই বাংলাদেশ’ লেখা সংবলিত একটি লোগো এবং ‘মুজিব মানেই বাংলাদেশ, আমরা আগামীর প্রত্যয়’ লেখা পাওয়া যায়। অ্যাকাউন্টটি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সেখান থেকে নিয়মিত আওয়ামী লীগের পক্ষে বিভিন্ন মনগড়া পোস্ট শেয়ার করা হয়।
এ ছাড়া ‘AH PRODUCTION’ নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলেও একই দাবিতে একটি ভিডিও খুঁজে পাওয়া যায়। ‘আঃ লীগের নেতার জানাজায় এত মানুষ! তাহলে শেখ হাসিনা ফিরলে কি হবে?’ শিরোনামের ওই ভিডিওর থাম্বনেইলে ‘শেখ হাসিনা ফিরলে কি হবে? বুঝিয়ে দিল চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ’ লেখা পাওয়া গেলেও সেখানে সাবেক প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমের কোনো নাম বা উল্লেখ করা হয়নি। এ ছাড়া শফিকুল আলমের ভেরিফায়েড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট কিংবা সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর দেওয়া কোনো বক্তব্যেও এমন মন্তব্য নেই।
ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের জানাজাকে কেন্দ্র করে সাবেক প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমের নামে প্রচারিত বক্তব্যটি বানোয়াট। মূলত আওয়ামী লীগ সমর্থক একটি আইডিতে শেয়ার করা একটি মনগড়া পোস্টে পরবর্তীতে সাবেক প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমের ছবি ও নাম জুড়ে দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে।
সাবেক তারকা ক্রিকেটার ও আওয়ামী লীগ সরকারের সংসদ সদস্য মাশরাফি বিন মর্তুজার নড়াইলের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ফটোকার্ড ছড়িয়ে পড়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের জানাজায় মানুষের ঢল নেমেছে— দাবিতে কিছু ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।১ দিন আগে
লালমনিরহাট সীমান্তে বিএসএফ জওয়ানদের লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে বাংলাদেশের মুসলিমরা—এমন দাবিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে।১ দিন আগে
সরকার প্রতিবন্ধী ভাতা বন্ধ করে দিয়েছে, এমন দাবিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। পোস্টের ক্যাপশনে দাবি করা হচ্ছে, ‘শেখ হাসিনার সময় তাঁদের জন্য প্রতিবন্ধী ভাতা চালু ছিল, কিন্তু বর্তমানে তাঁরা সেই ভাতাও পাচ্ছেন না—এমন অভিযোগ করেন বাক্ ও শ্রবণপ্রতিবন্ধীরা।’২ দিন আগে