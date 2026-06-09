বিশ্বকাপ ফুটবল উপলক্ষে বিজয়ের কণ্ঠে আরমানের গান

বিশ্বকাপ ফুটবল উপলক্ষে নতুন গান নিয়ে ফিরছেন সুরকার ও গীতিকার আরমান খান। ১০ জুন প্রকাশিত হবে তাঁর নতুন গান ‘ফুটবল ফুটবল’। গানটির কথা লিখেছেন ও সুর করেছেন আরমান খান, কণ্ঠ দিয়েছেন বিজয় মামুন। এরই মধ্যে শেষ হয়েছে মিউজিক ভিডিওর কাজ। গানটির পৃষ্ঠপোষক ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। প্রকাশ করবে সংগীতা মিউজিক।
দেশের সংগীতাঙ্গনে অসংখ্য জনপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন আরমান খান। দীর্ঘ প্রায় ১৪ বছর পর অন্যের কণ্ঠে নিজের লেখা ও সুরে গান প্রকাশ করছেন বলে জানালেন আরমান। পেশাগত কারণে তিনি এখন শ্রীমঙ্গলে বসবাস করেন। চাকরি করছেন গ্র্যান্ড সুলতান টি রিসোর্টে। গত বছরের নভেম্বরে একটি স্টুডিও চালু করেছে প্রতিষ্ঠানটি। সেখানেই চাকরির পাশাপাশি আরমান সময় দিচ্ছেন সংগীতচর্চায়। তৈরি করছেন নতুন গান।
নতুন গান নিয়ে আরমান বলেন, ‘চাকরির ব্যস্ততার কারণে নিয়মিত গানে সময় দিতে পারিনি। এখন চাকরির পাশাপাশি স্টুডিওতে নিয়মিত সময় দিচ্ছি। নতুন গান তৈরি করছি। আশা করছি, সামনে আরও ভালো কিছু গান উপহার দিতে পারব। মাঝে কয়েকটি গান তৈরি করেছি, গানগুলোতে কণ্ঠও দিয়েছি। তবে প্রায় ১৪ বছর পর আমার লেখা ও সুর করা কোনো গান অন্য কোনো শিল্পীর কণ্ঠে প্রকাশ পাচ্ছে। ফুটবলপ্রেমীদের মনে রং ছড়িয়ে দিতে আসন্ন বিশ্বকাপ উপলক্ষে আমাদের এই গান।’
গানটির শিল্পী বিজয় মামুন বলেন, ‘এবারই প্রথম আরমান ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করলাম। আমাদের ব্যান্ড সংগীতের অগ্রজ শিল্পী জেমস, আইয়ুব বাচ্চু, হাসান ও বিপ্লব ভাইদের কণ্ঠে আরমান ভাইয়ের লেখা ও সুরের গান শুনে বড় হয়েছি। আমারও স্বপ্ন ছিল তাঁর লেখা ও সুরের গান গাওয়ার। অবশেষে সেই স্বপ্ন পূরণ হলো।’
আরমান খান কিংবদন্তি সুরকার ও সংগীত পরিচালক আলম খানের ছেলে। তাঁর সুর-সংগীতে গান গেয়েছেন দেশের জনপ্রিয় শিল্পীরা। পাশাপাশি নাটকের আবহসংগীতেও কাজ করেছেন আরমান।
সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী সৈয়দ আব্দুল হাদীকে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হবে ১২ জুন। ওই দিন সন্ধ্যা ৬টায় রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির মূল মিলনায়তনে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে শিল্পীর হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হবে।৪ ঘণ্টা আগে
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