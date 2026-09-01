জটিলতা পেরিয়ে নিরব-বুবলীর ‘কয়লা’ মুক্তির প্রস্তুতি

২০২১ সালের নভেম্বরে নিরব হোসেন ও শবনম বুবলী নিয়ে কয়লা সিনেমার শুটিং শুরু করেছিলেন সাইফ চন্দন। পাঁচ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো আলোর মুখ দেখেনি সিনেমাটি। অবশেষে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির প্রস্তুতি নিচ্ছে কয়লা।
সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে নিরব জানান, কিছুদিন পরই শেষ হবে কয়লা সিনেমার কাজ। এরপর মুক্তির পরিকল্পনা করা হবে। সিনেমাটির নির্মাতা সাইফ চন্দনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘কয়লার শুটিং শেষ হয়েছে অনেক আগে। তবে নানা জটিলতায় এত দিন আটকে ছিল সিনেমাটি। এখন পোস্ট-প্রোডাকশনের কাজ চলছে। মুক্তির বিষয়ে এখনো নির্দিষ্ট করে বলার সময় হয়নি। পুরো কাজ শেষ করেই মুক্তি নিয়ে কথা বলতে চাই। এ মাসের শেষে সিনেমা নিয়ে বিস্তারিত জানাতে পারব।’
কয়লা নিরব-বুবলী জুটির তৃতীয় সিনেমা। তাঁরা প্রথম একসঙ্গে অভিনয় করেন সৈকত নাসিরের ‘ক্যাসিনো’তে। এরপর তাঁরা চুক্তিবদ্ধ হন আসিফ ইকবাল জুয়েলের ‘চোখ’ সিনেমায়। দুটি সিনেমাই ইতিমধ্যে মুক্তি পেয়েছে প্রেক্ষাগৃহে।
এদিকে মুক্তির অপেক্ষায় আছে নিরবের আরেক সিনেমা ‘শিরোনাম’। অনিক বিশ্বাস পরিচালিত এ সিনেমার শুটিং শেষ। নিরব জানান, প্রথমে এই সিনেমার নাম শিরোনাম থাকলেও এখন তা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিগগির আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে মুক্তির সময়।
অন্যদিকে এ বছরের শুরু থেকে মাতৃত্বকালীন ছুটিতে আছেন বুবলী। গত ১১ মে কন্যাসন্তানের মা হয়েছেন তিনি। আগামী সেপ্টেম্বরে জাহিদ হোসেনের ‘ঢাকাইয়া দেবদাস’ সিনেমা দিয়ে আবার শুটিংয়ে ফেরার কথা তাঁর। সর্বশেষ বুবলীকে দেখা গেছে রাখাল সবুজের ‘সর্দারবাড়ির খেলা’ সিনেমায়।
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