ভূমিকম্পের আতঙ্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস–পরীক্ষা স্থগিত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২২ নভেম্বর ২০২৫, ২১: ০৯
দুই দিনে তিন বার ভূমিকম্পের কারণে আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামীকালের ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। স্থগিত পরীক্ষাসমূহের নতুন সময়সূচি যথাসময়ে ঘোষণা করা হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিস এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে।

এতে বলা হয়, ‘শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য আদিষ্ট হয়ে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ভূমিকম্প জনিত কারণে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী আহত হওয়ায় ও শিক্ষক–শিক্ষার্থীগণ আতঙ্কিত হওয়ার কারণে আগামীকাল ২৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ সকল ক্লাশ ও পরীক্ষা স্থগিত করা হলো। স্থগিতকৃত পরীক্ষাসমূহের নতুন সময়সূচি যথাসময়ে ঘোষণা করা হবে।’

ভূমিকম্পের আতঙ্কে গতকাল শুক্রবার ঢাবির মহসিন হলের ৪ তলা থেকে শিক্ষার্থীরা লাফ দেন। ছবি: সংগৃহীত
এর আগে শনিবার সন্ধ্যার পর গতকাল থেকে তৃতীয় দফায় ভূমিকম্পে আতঙ্কিত হয়ে হুড়োহুড়ি করে নিচে নামতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হন।

এদিন সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিটে রাজধানী ঢাকাসহ আশপাশের জেলার বিভিন্ন স্থানে ঝাঁকুনি অনুভূত হয়। তবে হালকা মাত্রার এ ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির তথ্য এক ঘণ্টা পরও পায়নি ঢাকার ফায়ার সার্ভিস।

প্রথমে রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ৩ দশমিক ৭ মাত্রা বলা হলেও পরে আবহাওয়া অধিদপ্তরে ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র বলছে, এটির মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৩। এটির উৎপত্তিস্থল ছিল রাজধানী ঢাকার বাড্ডা; যা ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে ৬ কিলোমিটার পূর্বে বলে এক বার্তায় জানায় আবহাওয়া অধিদপ্তর।

এর আগে সকাল ১০টা ৩৬ মিনিটে আরেকটি ভূমিকম্প হয়, যেটি ছিল মৃদু মাত্রার ভূমিকম্প। রিখটার স্কেলে সেটির মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৩ মাত্রা। ওই ভূমিকম্পেও ক্ষয়ক্ষতির তথ্য মেলেনি। প্রথমে সেটির উৎপত্তিস্থল বলা হয় সাভারের বাইপাল। পরে তা নরসিংদীর পলাশ বলে জানায় ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ অধিদপ্তর।

এর আগে শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে তীব্র ঝাঁকুনিতে কাঁপে ঢাকাসহ সারাদেশ। ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকা থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর মাধবদীতে, কেন্দ্র ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে। স্থায়ীত্ব ছিল ২৬ সেকেন্ড।

এ ঘটনায় তিন জেলায় অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়, আহত হয় ছয় শতাধিক মানুষ। ঢাকার বহু ভবনে ফাটল, কোথাও কোথাও হেলে পড়ার ঘটনা ঘটে।

শুক্রবারের এ কম্পনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হলের আতঙ্কিত তিন শিক্ষার্থী নিচে লাফ দিয়ে আাহত হন।

