ভূমিকম্পের আতঙ্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস–পরীক্ষা স্থগিত

দুই দিনে তিন বার ভূমিকম্পের কারণে আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামীকালের ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। স্থগিত পরীক্ষাসমূহের নতুন সময়সূচি যথাসময়ে ঘোষণা করা হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিস এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে।
এতে বলা হয়, ‘শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য আদিষ্ট হয়ে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ভূমিকম্প জনিত কারণে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী আহত হওয়ায় ও শিক্ষক–শিক্ষার্থীগণ আতঙ্কিত হওয়ার কারণে আগামীকাল ২৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ সকল ক্লাশ ও পরীক্ষা স্থগিত করা হলো। স্থগিতকৃত পরীক্ষাসমূহের নতুন সময়সূচি যথাসময়ে ঘোষণা করা হবে।’
এর আগে শনিবার সন্ধ্যার পর গতকাল থেকে তৃতীয় দফায় ভূমিকম্পে আতঙ্কিত হয়ে হুড়োহুড়ি করে নিচে নামতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হন।
এদিন সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিটে রাজধানী ঢাকাসহ আশপাশের জেলার বিভিন্ন স্থানে ঝাঁকুনি অনুভূত হয়। তবে হালকা মাত্রার এ ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির তথ্য এক ঘণ্টা পরও পায়নি ঢাকার ফায়ার সার্ভিস।
প্রথমে রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ৩ দশমিক ৭ মাত্রা বলা হলেও পরে আবহাওয়া অধিদপ্তরে ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র বলছে, এটির মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৩। এটির উৎপত্তিস্থল ছিল রাজধানী ঢাকার বাড্ডা; যা ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে ৬ কিলোমিটার পূর্বে বলে এক বার্তায় জানায় আবহাওয়া অধিদপ্তর।
এর আগে সকাল ১০টা ৩৬ মিনিটে আরেকটি ভূমিকম্প হয়, যেটি ছিল মৃদু মাত্রার ভূমিকম্প। রিখটার স্কেলে সেটির মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৩ মাত্রা। ওই ভূমিকম্পেও ক্ষয়ক্ষতির তথ্য মেলেনি। প্রথমে সেটির উৎপত্তিস্থল বলা হয় সাভারের বাইপাল। পরে তা নরসিংদীর পলাশ বলে জানায় ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ অধিদপ্তর।
এর আগে শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে তীব্র ঝাঁকুনিতে কাঁপে ঢাকাসহ সারাদেশ। ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকা থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর মাধবদীতে, কেন্দ্র ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে। স্থায়ীত্ব ছিল ২৬ সেকেন্ড।
এ ঘটনায় তিন জেলায় অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়, আহত হয় ছয় শতাধিক মানুষ। ঢাকার বহু ভবনে ফাটল, কোথাও কোথাও হেলে পড়ার ঘটনা ঘটে।
শুক্রবারের এ কম্পনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হলের আতঙ্কিত তিন শিক্ষার্থী নিচে লাফ দিয়ে আাহত হন।
উচ্চশিক্ষার বিস্তার ও দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গঠনে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ যে ধারাবাহিক ভূমিকা পালন করে চলেছে, তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেছেন, ‘এই বিদ্যাপীঠ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মকে উচ্চশিক্ষার বিস্তারের মধ্য দিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে।’
আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) সকাল ১১টায় বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারের এক্সপো ভিলেজে আয়োজিত স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ’সমাবর্তন ২০২৫’-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ স্নাতকদের উদ্দেশে বলেন, ‘নিজের সামর্থ্য, দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের ওপর আস্থা রাখুন। জয়ের পরিকল্পনা করুন, জয়ের জন্য প্রস্তুত হোন এবং জয়কে প্রত্যাশা করুন।’ তিনি বলেন, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের এই যাত্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতূহল ভবিষ্যতে দেশকে এগিয়ে নিতে বড় ভূমিকা রাখবে। তিনি কর্মজীবনে প্রবেশের আগে সাহসের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ এবং সুযোগ কাজে লাগানোর আহ্বান জানান।
সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তিনি বলেন, স্টামফোর্ড থেকে অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে মূল্যবোধের সঙ্গে মিলিয়ে কাজে লাগাতে হবে। তিনি সমাবর্তনকে ‘শিক্ষাঙ্গন থেকে বাস্তব জীবনের বিস্তৃত জগতে প্রবেশের এক সেতুবন্ধন’ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি স্নাতকদের সততা, সহমর্মিতা ও উদ্ভাবনী চিন্তার চর্চা বজায় রাখার পরামর্শ দেন।
সমাবর্তন ২০২৫-এ ৫টি অনুষদ ও ১৪টি বিভাগ থেকে মোট ১ হাজার ৪০৭ জন গ্র্যাজুয়েটকে ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এ সময় সর্বোচ্চ সিজিপি অর্জনের জন্য পাঁচ অনুষদ থেকে ১০ জন গ্র্যাজুয়েটকে চ্যান্সেলর স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। ৩০ জন গ্র্যাজুয়েটকে ভাইস চ্যান্সেলর স্বর্ণপদক দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ফারাহনাজ ফিরোজ এবং ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রফেসর ড. ইউনুছ মিয়া। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ আব্দুল মতিন।
এ ছাড়া অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য ও শিক্ষকবৃন্দ, দেশের বুদ্ধিজীবী, সরকারি–বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ আমন্ত্রিত গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সমাবর্তনের শেষ পর্বে ওয়ারফেজ, বেঙ্গল সিম্ফনি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার্থীদের মনোজ্ঞ সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।
কানাডায় ইউনিভার্সিটি অব সাসকাচোয়ান স্কলারশিপের আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এতে একাধিক বৃত্তির সুযোগ রয়েছে। বিশ্বব্যাপী যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা বৃত্তিগুলোর জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির আওতায় স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। যেসব শিক্ষার্থী কানাডায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী তাঁদের বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। বৃত্তিটি ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য উন্মুক্ত।
ইউনিভার্সিটি অব সাসকাচোয়ান কানাডার সাসকাচোওয়ান প্রদেশের সাস্কাটুন শহরে অবস্থিত একটি শীর্ষস্থানীয় পাবলিক গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯০৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, গবেষণাগার ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশের জন্য প্রসিদ্ধ। বিশ্বের ১৩০টির বেশি দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে উচ্চশিক্ষা নিতে আসেন।
সুযোগ-সুবিধা
ইউনিভার্সিটি অব সাসকাচোয়ান স্কলারশিপের জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। প্রতিটি স্কলারশিপের মূল্যমান আলাদা এবং এটি শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে দেওয়া হয়। এগুলোর মধ্যে স্নাতক পর্যায়ে রয়েছে ইউনিভার্সিটি অব সাসকাচোয়ান এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড। এটির মূল্য ১০ হাজার ডলার। রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ব্যাকালোরেট (আইভি) এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড। এটির মূল্য ২০ হাজার ডলার। এ ছাড়া স্নাতকোত্তর পর্যায়েও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তির ব্যবস্থা।
আবেদনের যোগ্যতা
ইউনিভার্সিটি অব সাসকাচোয়ান স্কলারশিপের জন্য আবেদনে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের যেসব শর্ত পূরণ করতে হবে: স্নাতক ডিগ্রির জন্য আবেদনকারীকে অবশ্যই কানাডার বাইরে কোনো হাইস্কুলের শিক্ষার্থী হতে হবে। স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (ব্যাচেলর) ডিগ্রি থাকতে হবে। পিএইচডির জন্য আবেদনে আগ্রহীদের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। প্রার্থীদের আইইএলটিএস, টোয়েফল বা ডুয়োলিঙ্গের যেকোনো একটির সনদ থাকতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়টির বৃত্তিটি কেন বেছে নেবেন
নির্বাচিতরা বিশ্বের সেরা মেধাবী শিক্ষক ও গবেষকদের সঙ্গে পড়াশোনার সুযোগ পাবেন। জীবনযাত্রার মান কানাডার শীর্ষ পর্যায়ে, যা শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে। প্রার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে। সব মিলিয়ে এখানে পড়াশোনা করা মানে এক ভিন্ন, সমৃদ্ধ ও অনন্য অভিজ্ঞতা অর্জন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো
স্নাতকের বিষয়গুলো হলো: সমাজ ও আইন; কৃষি, উদ্ভিদ ও প্রাণি-বিজ্ঞান; গণিত, ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রযুক্তি ও পদার্থবিজ্ঞান; ব্যবসা ও অর্থনীতি; লাইফ সায়েন্স ও কেমিস্ট্রি; স্বাস্থ্যবিজ্ঞান; ইতিহাস, সংস্কৃতি ও শিল্প; আদিবাসী স্টাডিজ এবং ভাষা ও যোগাযোগ।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১ মে, ২০২৬।
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) প্রথম বর্ষ স্নাতক ও স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন ২০ নভেম্বর দুপুর ১২টা থেকে শুরু হয়েছে, যা চলবে ৭ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।
ভর্তির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী মানবিকে (‘এ’ ইউনিট) ১০ শতাংশ সার্ভিস চার্জ ১২০ টাকাসহ ১ হাজার ৩২০ টাকা, বাণিজ্যে (‘বি’ ইউনিট) ১০ শতাংশ সার্ভিস চার্জ ১০০ টাকাসহ সর্বমোট ১ হাজার ১০০ টাকা ও বিজ্ঞানে (‘সি’ ইউনিট) ১০ শতাংশ সার্ভিস চার্জ ১২০ টাকাসহ ১ হাজার ৩২০ টাকা আবেদন ফি জমা দিতে হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া শেষে আগামী ১৬ জানুয়ারি ‘সি’ ইউনিট, ১৭ জানুয়ারি ‘এ’ ইউনিট ও ২৪ জানুয়ারি ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষার সময়সীমা হবে ১ ঘণ্টা। ভর্তি পরীক্ষা দুই শিফটে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা ও বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল অঞ্চলে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে। ১০০ নম্বরের এমসিকিউ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় প্রতিটি ইউনিটে ৮০টি প্রশ্ন থাকবে।
পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং প্রযোজ্য হবে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য শূন্য দশমিক ২৫ নম্বর কাটা যাবে। একই প্রশ্নের একাধিক উত্তর ভুল উত্তর বলে বিবেচিত হবে।
বেতন বৃদ্ধি ও উচ্চতর গ্রেড নিয়ে আন্দোলন করা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকেরা সরকারের দেওয়া ‘আশ্বাস’ বাস্তবায়নে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছেন। একই সঙ্গে ‘লাঠিপেটা ও সাউন্ড গ্রেনেডে’ অসুস্থ হয়ে মারা যাওয়া শিক্ষক ফাতেমা আক্তারের পরিবারকে রাষ্ট্রীয় ক্ষতিপূরণ ও পূর্ণাঙ্গ পেনশন এবং আহত শিক্ষকদের রাষ্ট্রীয় খরচে চিকিৎসা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।
আজ শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে আন্দোলনরত শিক্ষক সংগঠনগুলোর মোর্চা ‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদ’।
সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষকনেতারা ২৯ নভেম্বরের মধ্যে তিন দফা আশ্বাস পূরণ, নিহতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ও আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা না করা হলে ৩০ নভেম্বর থেকে আবারও লাগাতার কর্মবিরতিতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।
৮ নভেম্বর শহীদ মিনারে দশম গ্রেডে বেতন, উচ্চতর গ্রেডের জটিলতা নিরসন ও শতভাগ পদোন্নতির দাবিতে এ পরিষদের ব্যানারে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন শিক্ষকেরা। সেদিন বিকেলে তাঁরা ‘কলম বিরতি কর্মসূচি’ পালনে মিছিল নিয়ে শাহবাগের দিকে এগিয়ে যাওয়া চেষ্টা করলে শাহবাগ থানার সামনে তাঁদের আটকে দিয়ে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান, লাঠিপেটা, কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে শহীদ মিনারে ফেরত পাঠায়। এ সময় বেশ কয়েকজন আহত হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষকেরা পরদিন থেকেই কর্মবিরতি শুরু করেন।
পরে ১০ নভেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সভা করেন আন্দোলনরত শিক্ষকেরা, যেখানে একাদশ গ্রেডে বেতন নির্ধারণ এবং উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতির জটিলতা নিরসনে সরকারে আশ্বাস দিয়েছে জানিয়ে ওই দিন রাতে তাঁরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন ৷
এরপর গত রোববার রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফাতেমা আক্তার।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে পরিষদের আহ্বায়ক মোহাম্মদ শামছুদ্দীন মাসুদ বলেন, ১০ নভেম্বর পরিষদের নেতাদের সঙ্গে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সভার যেসব সিদ্ধান্ত ও সে অনুযায়ী দেওয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তির আলোকে তিন দফা দাবির প্রজ্ঞাপন বা দৃশ্যমান অগ্রগতি না হলে ৩০ নভেম্বর থেকে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণদিবস কর্মবিরতি থাকবে।
প্রাণ হারানো শিক্ষক ফাতেমা আক্তারকে স্মরণ করে তিনি আরও বলেন, ‘আহত শিক্ষকদের রাষ্ট্রীয়ভাবে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ও নিহত শিক্ষক ফাতেমা আক্তারের পরিবারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষতিপূরণসহ তাঁকে পূর্ণ পেনশন প্রদানের দাবি করছি।’
