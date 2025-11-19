লালদিয়া টার্মিনাল: দেশের প্রথম বৃহৎ পরিসরে শূন্যঋণ বিনিয়োগ সাফল্য

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
লালদিয়া কন্টেইনার টার্মিনালের সফল উদ্বোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশের বৃহৎ পরিসরের আন্তর্জাতিক মানের পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) প্রকল্প বাস্তবায়নে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও শূন্য সরকারি ঋণ নিশ্চিত হয়েছে। এর মাধ্যমে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অথরিটি (পিপিপিএ) দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে এক নতুন অধ্যায় সূচনা করেছে।
পিপিপিএ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আশিক চৌধুরী বলেন, ‘লালদিয়া শুধুই একটি বন্দর প্রকল্প নয়, এটি প্রমাণ করে বাংলাদেশ এখন আন্তর্জাতিক মানের পিপিপি বাস্তবায়নে সক্ষম। এই সাফল্য আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়িয়েছে এবং আরও উচ্চমানের বিনিয়োগ আকর্ষণের পথ প্রশস্ত করেছে।’
এই অর্জন প্রমাণ করেছে, পিপিপিএ স্বচ্ছ প্রক্রিয়া, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড এবং দক্ষ দর কষাকষির মাধ্যমে জটিল অবকাঠামো প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জন করেছে।
আশিক চৌধুরী বলেন, ‘লালদিয়া প্রমাণ করে বাংলাদেশের পিপিপি মডেল কার্যকর ও শক্তিশালী। আমরা কোনো জাতীয় সম্পদ বিক্রি না করেই এবং কোনো সরকারি ঋণ না নিয়েই বিশ্বমানের দক্ষতা ও বিনিয়োগ নিশ্চিত করেছি। পিপিপিএ স্বচ্ছ প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে বাংলাদেশকে সর্বোচ্চ মূল্য এনে দিয়েছে।’
লালদিয়া প্রকল্পে পিপিপিএর প্রধান অবদানগুলো হলো—
১. প্রকল্পের পূর্ণ পিপিপি কাঠামো তৈরি ও ডিজাইন করে সরকারী মালিকানা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখা।
২. বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র পরিচালনা করে আন্তর্জাতিক মানের অপারেটর আকর্ষণ।
৩. কোনো সরকারি ঋণ ছাড়াই বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি নিশ্চিত করার জন্য সুষম কনসেশন চুক্তি সম্পাদন।
৪. পরিবেশ, প্রোকিউরমেন্ট ও গভার্নেন্সসহ আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের পূর্ণ অনুসরণ নিশ্চিত।
৫. আধুনিক প্রযুক্তি, অপারেশনাল দক্ষতা ও নিরাপত্তা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের বন্দর খাতে নতুন মানদণ্ড স্থাপন।
লালদিয়া প্রকল্পের সাফল্যকে সামনে রেখে পিপিপিএ এখন বন্দর, লজিস্টিকস, জ্বালানি, স্বাস্থ্য, নগর উন্নয়নসহ বিভিন্ন খাতে পিপিপি প্রকল্প দ্রুতগতিতে এগিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
২৪ বিলিয়ন ডলার মূল্যমানের ১৫০টি এয়ারবাস এ৩২১ নিও কেনার ঘোষণা দিয়েছে স্বল্প খরচের বিমান সংস্থা ফ্লাইদুবাই, যা তাদের বহরকে দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি করবে। আজ মঙ্গলবার দুবাই এয়ারশোতে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।১৫ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত লুটপাটের শিকার ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসির ১০ টাকার শেয়ারে এক বছরে লোকসান হয়েছে প্রায় ২৪৯ টাকা। ২০২৪ সালে ব্যাংকটির নিট লোকসানের পরিমাণ প্রায় ২৬ হাজার কোটি টাকা। আগের বছরে ২৯২ কোটি টাকার বেশি লোকসান হয়েছিল ব্যাংকটির।
ব্যাংকটি গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে ২০২৪ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ প্রকাশ করেছে। ওই সারসংক্ষেপ পর্যালোচনা করে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালে শেয়ারপ্রতি লোকসান ২৪৮ টাকা ৯১ পয়সা হারে ব্যাংকের নিট লোকসান হয়েছে ২৫ হাজার ৭৯৪ কোটি ৬ লাখ টাকা। আগের বছরে শেয়ারপ্রতি ২ টাকা ৮২ পয়সা হারে নিট লোকসান হয়েছিল ২৯২ কোটি ২৩ লাখ টাকা। অর্থাৎ বছরের ব্যবধানে ব্যাংকের নিট লোকসান বেড়েছে ২৫ হাজার ৫০১ কোটি ৮৩ লাখ টাকা বা ৮৮ গুণ।
ইউনিয়ন ব্যাংকসহ দুরবস্থায় পতিত হওয়া ইসলামি ধারার ৫টি ব্যাংক একীভূত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ৫ ব্যাংক একীভূত করে ‘সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক’ নামে নতুন ব্যাংক করা হচ্ছে। অন্য ব্যাংকগুলো হলো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক (এসআইবিএল), এক্সিম ব্যাংক ও গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের মূলধন হবে ৩৫ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ২০ হাজার কোটি টাকা দিচ্ছে সরকার। আর আমানতকারীদের ১৫ হাজার কোটি টাকার শেয়ার দেওয়া হবে। আমানতকারীদের ১৫ হাজার কোটি টাকার আমানতকে শেয়ারে রূপান্তর করা হবে। নতুন ব্যাংকটির চেয়ারপারসন হবেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক।
একীভূতকরণের অংশ হিসেবে ব্যাংকগুলোর পর্ষদ ভেঙে দিয়ে নতুন প্রশাসক নিয়োগ দেওয়ার বিষয়ে জানাতে ৫ নভেম্বর আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর ব্যাংকগুলোর শেয়ারমূল্য শূন্য ঘোষণা করেন।
এ সময় গভর্নর বলেন, ‘ব্যাংকগুলোর শেয়ারের দাম ঋণাত্মক ৩৫০ থেকে ৪২০ টাকা পর্যন্ত হয়ে গেছে। ব্যাংকগুলোর শেয়ারধারীদের জরিমানা করা উচিত। আমরা তা না করে তাদের মালিকানা শূন্য করে দিয়েছি। ব্যাংকগুলোতে যারা লুটপাট করেছে, তাদের বিরুদ্ধে দুদকসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা থেকে মামলা করা হচ্ছে।’
গভর্নরের বক্তব্যকে ঘিরে বিভিন্ন মহলে সমালোচনার জন্ম দেয়। বিনিয়োগকারীরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানান। পুঁজিবাজার ও আর্থিক খাতসংশ্লিষ্টরাও এর সমালোচনা করেন। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়ে আওয়াজ তোলেন তাঁরা।
এরপর ৯ নভেম্বর অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, পাঁচ ব্যাংকের শেয়ারের শূন্য দাম নিয়ে গভর্নরের ঘোষণাই চূড়ান্ত নয়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা বলেছি যে এটা আমরা দেখব। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর যেটা বলেছেন, সেটাই চূড়ান্ত কথা নয়।’
২০২৪ সালে ইউনিয়ন ব্যাংকের শেয়ারপ্রতি সম্পদমূল্য (এনএভিপিএস) দাঁড়িয়েছে ২৩৭ টাকা ৪৪ পয়সা। সেই হিসাবে সম্পদমূল্য ঋণাত্মক ২৪ হাজার ৬০৫ কোটি ৪৪ লাখ ২৯ হাজার টাকা।
বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাসেট কোয়ালিটি রিভিউ (একিউআর) প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১ হাজার ৩৬ কোটি টাকার পরিশোধিত মূলধনের ইউনিয়ন ব্যাংকের আমানত ১৭ হাজার ৯৪২ কোটি টাকা। এর বিপরীতে মূলধন ঘাটতি ১৫ হাজার ৬৯০ কোটি টাকা। ব্যাংকের বিনিয়োগ ২৮ হাজার ২৭৯ কোটি টাকা, যার বিপরীতে খেলাপি ঋণ বা আদায় অযোগ্য ঋণের পরিমাণ ২৬ হাজার ৪৯১ কোটি টাকা বা ৮৭ দশমিক ৯৮ শতাংশ।
একীভূত প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ঘোষণা দিয়ে ব্যাংকের শেয়ার লেনদেন বন্ধ রেখেছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)। ফলে এই তথ্য প্রকাশেও পুঁজিবাজারে এর কোনো প্রভাব নেই।
এ বিষয়ে পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আল-আমিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এই তথ্য ব্যাংকের ইনভেস্টরদের জন্য হয়তো দেওয়া হচ্ছে। তাদের যে কোনো কিছু আর অবশিষ্ট নেই। তার জন্য হয়তো এই তথ্য জানাচ্ছে। এতে শেয়ারহোল্ডার জানতে পারছে। এর বাইরে আর কোনো কার্যকারিতা নেই আপাতত।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) কমোডিটি মার্কেটের উন্নয়নে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ শুহাদা ওসমান। গত রোববার চট্টগ্রামে সিএসইর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শনকালে তিনি এ প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।
আজ মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে সিএসই।
পরিদর্শনকালে মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ শুহাদা ওসমান বাংলাদেশের ক্যাপিটাল মার্কেট, বিশেষ করে কমোডিটি মার্কেটের ডেভেলপমেন্টের জন্য সহযোগিতা প্রদান, দক্ষতা উন্নয়ন, তথ্যের আদান-প্রদান, ব্যবসায়িক উন্নয়নে কাজ করা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
সিএসইর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম সাইফুর রহমান মজুমদার সিএসইর বর্তমান ভূমিকা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতকে বিস্তারিত অবহিত করেন। তিনি বাংলাদেশের ক্যাপিটাল মার্কেটে কমোডিটি প্ল্যাটফর্ম চালুকরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে মালয়েশিয়ার সহযোগিতার আশা ব্যক্ত করেন।
সাইফুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ কমোডিটি ট্রেডিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ মালয়েশিয়া থেকে ক্রুড পাম অয়েল (অপরিশোধিত পাম তেল) আমদানিকারক দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ ছাড়া সিএসই কমোডিটি প্ল্যাটফর্মে ভবিষ্যতে ক্রুড পাম অয়েলের ফিচারস চালু করার আশা করছে।
এ সময় মালয়েশিয়া হাই কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি হাজওয়ান বিন হাসনল, সিএসইর পরিচালক মোহাম্মদ আখতার পারভেজ, মেজর (অব.) এমদাদুল ইসলাম, চিফ রেগুলেটরি অফিসার মোহাম্মদ মেহেদি হাসান, জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন ও মোহাম্মদ মনিরুল হক এবং অন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশে ডলারের সংকট কেটে গেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ফলে ব্যবসায়ীদের পণ্য আমদানির জন্য ডলার সংগ্রহ করতে এখন আর আগের মতো ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে না। ডলারের সরবরাহ স্বাভাবিক থাকায় পণ্য আমদানিতে কোনো বাধা নেই। বিশেষ করে আসন্ন রমজান মাস উপলক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, যেমন—ছোলা, খেজুর, ডাল, চিনিসহ ছয় ধরনের পণ্যের ঋণপত্র (এলসি) খোলা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।
রমজান মাসে এসব পণ্যের চাহিদা সাধারণত অনেক বেড়ে যায়, তাই ব্যবসায়ীরা আগেভাগেই ভোগ্যপণ্য আমদানির ঋণপত্র খোলার পরিমাণ বাড়িয়েছেন। বর্তমানে ডলারের দরও স্থিতিশীল রয়েছে। আজ মঙ্গলবার ব্যাংকগুলোয় আমদানির জন্য প্রতি ডলারের দাম ছিল ১২২ টাকা ৮০ পয়সা।
আজ বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান এ তথ্য জানিয়েছেন।
মুখপাত্র বলেন, আগামী মাসে পেঁয়াজের নতুন মৌসুম শুরু হবে, তাই পেঁয়াজ, রসুন ও আদা আমদানিতে ঋণপত্র খোলা কিছুটা কমেছে। অবশ্য পেঁয়াজ আমদানিতে বর্তমানে সরকারের অনুমোদনও নেই। তবে রমজানে যে পরিমাণ পণ্যের প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি পণ্য আমদানির জন্য এলসি খোলা হয়েছে। সাধারণত পণ্য দেশে আসতে তিন মাসের কম সময় লাগে। সেই হিসাবে রমজানের আগেই বাকি পণ্যের চালান দেশে পৌঁছাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।
অন্য এক প্রশ্নের জবাবে আরিফ হোসেন খান বলেন, দেশের ব্যাংক খাতকে ঘুরে দাঁড় করানোর জন্য একের পর এক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় পাঁচটি শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক একীভূত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই পাঁচটি ব্যাংক নিয়ে গঠিত ‘সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক’-এর জন্য সরকার ইতিমধ্যে বোর্ড গঠন করেছে। তবে সেই বোর্ডে পরিবর্তন আসতে পারে, যার ইঙ্গিত গভর্নর আগেই দিয়েছিলেন।
এএফপি, দুবাই
২৪ বিলিয়ন ডলার মূল্যমানের ১৫০টি এয়ারবাস এ৩২১ নিও কেনার ঘোষণা দিয়েছে স্বল্প খরচের বিমান সংস্থা ফ্লাইদুবাই, যা তাদের বহরকে দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি করবে। আজ মঙ্গলবার দুবাই এয়ারশোতে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
ফ্লাইদুবাইয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সমঝোতা স্মারকের আওতায় বিমানগুলোর ডেলিভারি ২০৩১ সাল থেকে শুরু হবে। প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাসে এটিই প্রথম এয়ারবাস অর্ডার।
দুবাই এয়ারশোতে এক সংবাদ সম্মেলনে চেয়ারম্যান শেখ আহমেদ বিন সাঈদ আল মাকতুম বলেন, বহর সম্প্রসারণ ও বৈচিত্র্য আনতে এই অর্ডার আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি।
বর্তমানে রাষ্ট্রমালিকানাধীন দুবাইভিত্তিক এই এয়ারলাইনটির বহরে রয়েছে ৯৫টি বোয়িং ৭৩৭ উড়োজাহাজ।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, নতুন চুক্তিতে ১৫০টি নিশ্চিত অর্ডারের পাশাপাশি রয়েছে আরও ১০০টি অপশন, যা দুবাইয়ের দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি পরিকল্পনার প্রতি ফ্লাইদুবাইয়ের আস্থাকে প্রতিফলিত করে।
এদিকে একই এয়ারশোতে আবুধাবি ভিত্তিক ইতিহাদও ১৬টি এয়ারবাস কেনার ঘোষণা দিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ছয়টি এ৩৩০-৯০০, সাতটি এ৩৫০-১০০০ এবং তিনটি এ৩৫০ এফ।
গতকাল মঙ্গলবার ফ্লাইদুবাই স্পেসএক্সের সঙ্গে একটি চুক্তিও করেছে, যার মাধ্যমে তাদের পুরো বহরে স্টারলিংক স্যাটেলাইটভিত্তিক ইন্টারনেট সেবা চালু করা হবে। এর আগের দিন এমিরেটসও এ সেবা চালুর ঘোষণা দেয়।
পাশাপাশি গত সোমবার মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় এই দ্বিবার্ষিক এয়ারশোতে ফ্লাইদুবাইয়ের সহপ্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত এমিরেটস ৩৮ বিলিয়ন ডলারের চুক্তিতে ৬৫টি বোয়িং অর্ডার করেছে।
