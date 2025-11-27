Ajker Patrika
অর্থনীতি

‘গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো’ শুরু ১ ডিসেম্বর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো উপলক্ষে মিট দ্য প্রেসে বক্তব্য রাখছেন ইপিবির ভাইস-চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ হাসান আরিফ। ছবি: আজকের পত্রিকা
প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ‘গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো-২০২৫’ ঢাকা। রাজধানী ঢাকার পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে মেলা শুরু হবে ১ ডিসেম্বর, শেষ হবে ৩ ডিসেম্বর।

তিন দিন ব্যাপী এই মেলার আয়োজক রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

আজ বৃহস্পতিবার ইপিবির সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত মিট দ্য প্রেসে এসব তথ্য জানানো হয়। ইপিবির ভাইস-চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ হাসান আরিফ এই এক্সপো সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন।

এ সময় ইপিবি’র মহাপরিচালক বেবী রাণী কর্মকার(১ যুগ্ম সচিব) ও আকতার হোসেন আজাদ (২ যুগ্ম সচিব) এবং পরিচালকেরা উপস্থিত ছিলেন।

মিট দ্য প্রেসে জানানো হয়, এই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনা তুলে ধরা এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করা। তিন দিনের এক্সপোতে আফগানিস্তান, চীন, ইরান, জাপান, মিয়ানমার, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ক্রেতা, বিনিয়োগকারী এবং সোর্সিং প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করবে।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য ৮টি রপ্তানি খাত—তৈরিপোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য, প্লাস্টিক ও কিচেনওয়্যার, হোমডেকর ও ফার্নিচার, ফার্মাসিউটিক্যাল ও আইসিটি খাতের ১০০টির বেশি প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক কোম্পানি, পাইকারি ব্যবসায়ী, সাপ্লাই চেইন প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন রপ্তানি বাজারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করবেন, যা বাংলাদেশের উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।

এবারের এক্সপোতে থাকছে ১০টি বিশেষ সেমিনার, অনলাইন ও অফলাইন বিটুবি মিটিং, ১৫০টিরও বেশি স্টল, নেটওয়ার্কিং ডিনার ও ফ্যাশন শোসহ নানা আয়োজন। গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো-২০২৫ ঢাকা বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় রপ্তানি খাতসহ অসংখ্য সম্ভাবনাময় শিল্পকে একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে উপস্থাপন করবে। এ আয়োজন দেশের রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন বাজার অনুসন্ধান, দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসায়িক চুক্তি, আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের সঙ্গে অংশীদারত্ব এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করার গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করবে।

আয়োজকদের প্রত্যাশা, গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো-২০২৫ দেশের রপ্তানি খাতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং বাংলাদেশকে একটি নির্ভরযোগ্য সোর্সিং হাব হিসেবে বিশ্বের সামনে আরও দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করবে।

