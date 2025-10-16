Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিলেট

আদালত চত্বরে সাংবাদিকের ওপর সাদাপাথর লুটের মামলার আসামির হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  
আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২২: ০৯
সিলেটের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিলেটের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাদা পাথর লুটের মামলার অন্যতম আসামি ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা আলফু মিয়া ও তাঁর ছেলে সিলেট আদালত প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সিলেটের সিনিয়র চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম আদালত প্রাঙ্গণে বৃহস্পতিবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

হামলায় আহত হয়েছেন সিলেটের ইমজা নিউজ নামের একটি পোর্টালের সাংবাদিক নয়ন সরকার। নয়নকে বাঁচাতে অন্য সাংবাদিকেরা এগিয়ে গেলে তাঁদের ওপরও হামলার চেষ্টা করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সাদা পাথর লুট মামলার আসামি আলফু মিয়াকে আদালতে হাজির করে একটি মামলায় এক দিনের রিমান্ড এবং অপর একটি মামলায় গ্রেপ্তারের আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা। আদালত দুটি আবেদনই মঞ্জুর করেন। এরপর তাঁকে আদালত থেকে গাড়িতে তোলার সময় আলফু মিয়া ও তাঁর ছেলে পুলিশের সামনেই সাংবাদিক নয়নের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। নয়নের সহকর্মীরা এগিয়ে গেলে তাঁদের ওপরও হামলার চেষ্টা করা হয়। আহত নয়নকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক নয়ন সরকার বলেন, ‘আমি খবর সংগ্রহ করছিলাম। হঠাৎ আলফু মিয়ার ছেলে আমার ওপর হামলা করে। এরপর পুলিশের সামনেই এক হাতে হাতকড়া পরা অবস্থায় আলফু নিজেই আমার মোবাইল ফোনটি ছিনিয়ে নেয়।’

এ বিষয়ে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের (এসএমপি) অতিরিক্ত উপ কমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদি অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়, তবে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

সিলেট জেলানিষিদ্ধসিলেট বিভাগসিলেটআদালতহামলাজেলার খবরসাংবাদিকআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এনসিপির সিদ্ধান্ত দুঃখজনক: আলী রীয়াজ

রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করবে ভারত—ট্রাম্পের দাবির জবাবে যা বলল নয়াদিল্লি

ভাইকে ১১১ কোটি টাকার বাংলো তাহলে এ কারণেই দিয়েছেন কোহলি

মোদির গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া সব মন্ত্রীর পদত্যাগ

চট্টগ্রামে অ্যাডামস ক্যাপস অ্যান্ড টেক্সটাইল কারখানায় ভয়াবহ আগুন, নিয়ন্ত্রণে ২৩ ইউনিট

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

বাণিজ্যিক আদালত হচ্ছে, মামলা নিষ্পত্তি ৯০ দিনে

বাণিজ্যিক আদালত হচ্ছে, মামলা নিষ্পত্তি ৯০ দিনে

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

রেলের কেনাকাটায় অনিয়ম, এক পর্দার দামই ৮৮,৮২৬

রেলের কেনাকাটায় অনিয়ম, এক পর্দার দামই ৮৮,৮২৬

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

সম্পর্কিত

বিয়েবাড়িতে ডাকাতি: দায়িত্বে অবহেলায় ৩ পুলিশ প্রত্যাহার

বিয়েবাড়িতে ডাকাতি: দায়িত্বে অবহেলায় ৩ পুলিশ প্রত্যাহার

লালমনিরহাটে ট্রাকচাপায় কলেজশিক্ষক নিহত

লালমনিরহাটে ট্রাকচাপায় কলেজশিক্ষক নিহত

রাসায়নিকের বিষাক্ত ধোঁয়ায় কারখানার কর্মীরা মারা যান: বিসিআইসি

রাসায়নিকের বিষাক্ত ধোঁয়ায় কারখানার কর্মীরা মারা যান: বিসিআইসি

আদালত চত্বরে সাংবাদিকের ওপর সাদাপাথর লুটের মামলার আসামির হামলা

আদালত চত্বরে সাংবাদিকের ওপর সাদাপাথর লুটের মামলার আসামির হামলা