Ajker Patrika
সিলেট

সিলেটে সাম্প্রতিক সময়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে: বাণিজ্যমন্ত্রী

সিলেট প্রতিনিধি
আপডেট : ২৪ মে ২০২৬, ২৩: ৪৩
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটে সাম্প্রতিক সময়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী এবং সিলেট-১ আসনের সংসদ সদস্য খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। আজ রোববার (২৪ মে) বিকেলে সিলেটের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে সিলেটে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে, এ বিষয়ে দ্বিমত করার কিছু নেই। যে ঘটনা আপনার-আমার চোখের সামনে ঘটছে, তা তো মানতেই হবে।’

মন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বেশ কিছু অপরাধের বিষয়ে পুলিশ ও র‍্যাব এবং অন্যান্য বাহিনীর সমন্বয়ে দ্রুতই যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ছাড়া অপরাধীদের শনাক্তে সিলেট নগরে ফেস রিকগনিশন ক্যামেরা বসানো হবে।

অপরাধের বিচারে দীর্ঘসূত্রতা নিয়ে আরেক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, অপরাধীদের ধরতে সরকারের কমিটমেন্টের অভাব নেই। কিন্তু শাস্তি নিশ্চিতে বিচারিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। এটি সময়সাপেক্ষ। তবে সাম্প্রতিক ধর্ষণসহ ঘটে যাওয়া ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারিক প্রক্রিয়া মেনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। এসব ঘটনায় অপরাধীদের কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।

কোরবানির চামড়া সংগ্রহ না করা নিয়ে সিলেটের কওমি মাদ্রাসাগুলোর ঘোষণার বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, কোরবানির পশুর চামড়া সংরক্ষণে যাতে কোনো সমস্যা না হয়, সে জন্য মাদ্রাসাসহ স্থানীয় প্রশাসন তথা সরকার তৎপর।

এর আগে নগর ভবনে সিলেট সিটি করপোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখার ১ হাজার ১৫৮ জন কর্মীকে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহারের প্রায় ৫৮ লাখ টাকা অনুদান তুলে দেন মন্ত্রী৷

সিলেট জেলাবাণিজ্যমন্ত্রীসংসদ সদস্যসিলেট বিভাগজেলার খবর
