সিরাজগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে বৃদ্ধের মৃত্য

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে চিলাহাটি আন্তনগর এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে হারেজ শেখ (৬৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার জামতৈল রেলওয়ে স্টেশনের আলোকদিয়া এলাকার রেলব্রিজে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত হারেজ শেখ সিরাজগঞ্জের চরদীঘলকান্দি এলাকার মৃত গোলাম আলী শেখের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, দুপুরের দিকে কোবাদ শেখ মোড়ের পাশের আলোকদিয়া রেলব্রিজ পার হচ্ছিলেন হারেজ শেখ। এ সময় চিলাহাটি থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী চিলাহাটি আন্তনগর এক্সপ্রেসের নিচে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এ বিষয়ে জামতৈল রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার আব্দুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, চিলাহাটি আন্তনগর এক্সপ্রেসে কাটা পড়ে এক বৃদ্ধ মারা গেছেন। খবর পেয়ে রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করেছে।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জমৃত্যুদুর্ঘটনাট্রেনলাশ
এলাকার খবর
