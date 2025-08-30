গাইবান্ধায় জাতীয় পার্টির অফিস ভাঙচুর

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরুর ওপর হামলার প্রতিবাদে গাইবান্ধায় জাতীয় পার্টির অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে শহরের কাঠপট্টি এলাকায় জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা চালায় গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা।
আজ দুপুরে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা গাইবান্ধা জেলা কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে মিছিলটি শহরের স্টেশন রোডে জাতীয় পার্টির অফিসমুখে যাত্রা করলে পুলিশ বাধা দেয়। পরে সেখানে এক সমাবেশে বক্তব্য দেন গণধিকার পরিষদের জেলা সভাপতি শামছুজ্জামান সিদ্দিকী মামুন, সাধারণ সম্পাদক ছামিউল ইসলাম, বাংলাদেশ যুব অধিকার পরিষদের জেলা সভাপতি রবিউল ইসলাম তুহিন, সাধারণ সম্পাদক মোনারুল ইসলাম মনাসহ অন্যরা।
বক্তারা বলেন, গণঅধিকার পরিষদের শীর্ষ নেতাদের ওপর বর্বরোচিত হামলা গণতন্ত্র হত্যার সমান। এ ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তাঁরা।
বিকেলে বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে শহরের কাঠপট্টি এলাকায় জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা চালান। এ সময় তাঁরা জাতীয় পার্টির জেলা অফিসের নামফলক, ব্যানার, দরজা, শাটার ভাঙচুর করেন।
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরুর ওপর হামলার প্রতিবাদে গাইবান্ধায় জাতীয় পার্টির অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে শহরের কাঠপট্টি এলাকায় জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা চালায় গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা।
আজ দুপুরে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা গাইবান্ধা জেলা কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে মিছিলটি শহরের স্টেশন রোডে জাতীয় পার্টির অফিসমুখে যাত্রা করলে পুলিশ বাধা দেয়। পরে সেখানে এক সমাবেশে বক্তব্য দেন গণধিকার পরিষদের জেলা সভাপতি শামছুজ্জামান সিদ্দিকী মামুন, সাধারণ সম্পাদক ছামিউল ইসলাম, বাংলাদেশ যুব অধিকার পরিষদের জেলা সভাপতি রবিউল ইসলাম তুহিন, সাধারণ সম্পাদক মোনারুল ইসলাম মনাসহ অন্যরা।
বক্তারা বলেন, গণঅধিকার পরিষদের শীর্ষ নেতাদের ওপর বর্বরোচিত হামলা গণতন্ত্র হত্যার সমান। এ ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তাঁরা।
বিকেলে বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে শহরের কাঠপট্টি এলাকায় জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা চালান। এ সময় তাঁরা জাতীয় পার্টির জেলা অফিসের নামফলক, ব্যানার, দরজা, শাটার ভাঙচুর করেন।
কক্সবাজারের উখিয়ায় সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়া দুই স্কুলছাত্রের লাশ সৈকতে ভেসে এসেছে। আজ শনিবার দুপুরে একজন ও গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে অন্যজনের লাশ সৈকতে ভেসে আসে। উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।৩ মিনিট আগে
চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ধনাগোদা সেচ প্রকল্পসংলগ্ন মেঘনা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা হয়েছে। শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার মোহনপুর লঞ্চঘাটসংলগ্ন মেঘনা নদীর পারে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষক দলের যুগ্ম সম্পাদক ও চাঁদপুর৮ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে কুড়ানো তাল নিয়ে বাগ্বিতণ্ডার একপর্যায়ে কমলা বেগমের মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেন মো. আশিক মিয়া। এতে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলা কমলাকে পরে কোদাল দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করে ঝোপে লাশ পুঁতে ফেলেন। কয়েক ঘণ্টা পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী লাশ উদ্ধারের পর উৎসুক জনতা সেজে তা আবার দ২৯ মিনিট আগে
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে সিরাজগঞ্জে বিক্ষোভ সমাবেশ ও সড়ক অবরোধ করেছেন দলটির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। আজ শনিবার দুপুরে যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ মহাসড়ক থেকে সায়েদাবাদ পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করেন তাঁরা।১ ঘণ্টা আগে