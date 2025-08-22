নীলফামারীতে ট্রাক্টরের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

নীলফামারী প্রতিনিধি
নীলফামারীতে বালুবোঝাই ট্রাক্টরের ধাক্কায় রাশেদুল ইসলাম (২৫) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জেলা সদরের কচুকাটা ইউনিয়নের পশ্চিমপাড়া রোডে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত রাশেদুল ইসলাম ওই ইউনিয়নের বড়বাড়ির মাহাবুল ইসলামের ছেলে।
নীলফামারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আর সাঈদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সব প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’
