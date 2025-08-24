Ajker Patrika
ডিসি অফিসের চায়ের কেটলি চুরি, যুবকের ৬ মাসের কারাদণ্ড

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে চায়ের কেটলি চুরির অভিযোগে হৃদয় (২৫) নামে এক যুবককে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রোববার (২৪ আগস্ট) জেলা প্রশাসকের নেজারত ডেপুটি কমিশনার (এনডিসি) পলাশ তালুকদার এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, শনিবার দুপুরে হৃদয় কার্যালয় থেকে একটি কেটলি চুরি করে পাশের একটি ওষুধের দোকানে বিক্রি করেন।

পরে আবারও চুরি করতে গেলে অফিসের কর্মচারীরা তাঁকে ধাওয়া করেন এবং পুলিশ তাঁকে আটক করে।

এরপর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক মো. নাঈম আশরাফ হৃদয়কে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেন।

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওজেলা প্রশাসকজেলার খবররংপুর বিভাগভ্রাম্যমাণ আদালত
অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

