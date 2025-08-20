Ajker Patrika
ট্রাকভর্তি সরকারি সার জব্দ

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
জব্দ করা ট্রাকভর্তি সার। ছবি: আজকের পত্রিকা
জব্দ করা ট্রাকভর্তি সার। ছবি: আজকের পত্রিকা

কৃষক যখন সারের জন্য হাহাকার করছে, তখন ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নে একটি ট্রাকভর্তি টিএসপি সার জব্দ করেছে স্থানীয় লোকজন। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১টার দিকে ইউনিয়নের দেহন ঈদগাহ ময়দানের সামনের রাস্তায় এ ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, সিন্ডিকেট চক্র বাজারে সরকারি দরের চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রির জন্য রাতের অন্ধকারে ট্রাকভর্তি সার অন্যত্র সরাতে চেয়েছিল। স্থানীয় লোকজন ট্রাকটি আটকের পর চালক ও সহকারী পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে গিয়ে ট্রাক জব্দ করে উপজেলা অফিসে নিয়ে যায়।

পরে ট্রাকে ৩০০ বস্তা টিএসপি সার পাওয়া যায়। সরকারনির্ধারিত দরে প্রতি বস্তার দাম ১ হাজার ৩৫০ টাকা। অথচ কৃষকেরা অভিযোগ করছেন, বাজারে একই সার কিনতে হচ্ছে ১ হাজার ৮০০ থেকে ২ হাজার টাকায়।

স্থানীয় কৃষক তোফাজ্জল হোসেন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘আমরা মাঠে চাষ করি, অথচ সার পাচ্ছি না। সরকারি দামে তো পাওয়াই যায় না, বেশি দাম দিলেও নেই। অথচ চোরাই সিন্ডিকেট ট্রাকভর্তি করে মজুত রাখছে। এটা আমাদের সঙ্গে সরাসরি অন্যায়।’

সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নাসিরুল আলম বলেন, ‘রাত ১টার দিকে খবর পেয়ে আমরা ৩০০ বস্তা টিএসপি সারবোঝাই ট্রাকটি জব্দ করি। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। জব্দ করা সার সরকারনির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করা হবে এবং রাজস্ব খাতে জমা দেওয়া হবে।’

ঠাকুরগাঁও সদর থানার ওসি সরোয়ার আলম খান বলেন, ট্রাকটি কোথায় থেকে এসেছে এবং কোথায় যাচ্ছিল, এ বিষয়গুলো নিয়ে তদন্ত হচ্ছে।

ঠাকুরগাঁও
