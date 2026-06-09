Ajker Patrika
রাজশাহী

রাজশাহীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আ.লীগের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আ.লীগের বিক্ষোভ মিছিল
রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কে মিছিল করেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। ছবি: সংগৃহীত

কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ব্যানারে রাজশাহীর পবায় বিক্ষোভ মিছিল করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ভোর ৬টার দিকে পবার নওহাটা পৌরসভার পুঠিয়াপাড়া এলাকায় রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কে মিছিলটি বের করা হয়। পরে দ্রুতই মিছিলটি শেষ হয়।

িছিলের ব্যানারে লেখা ছিল, ‘শেখ হাসিনা আসবে, বাংলাদেশ হাসবে’ এবং ‘অবৈধ নিষেধাজ্ঞা মানি না, মানব না, অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে’। মিছিল থেকে নানা ধরনের স্লোগান দেওয়া হয়। মিছিলের ভিডিওতে প্রায় ২০ জন নেতা-কর্মীকে অংশ নিতে দেখা যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পুঠিয়াপাড়া এলাকায় মিছিলটি বের করা হয়। কয়েক মিনিট পরেই মিছিল শেষ করে নেতা-কর্মীরা চলে যান। দুজন ছাড়া অংশ নেওয়া নেতা-কর্মীদের সবার মুখে মাস্ক ছিল। তবে মাস্ক না পরায় এতে পবার কাটাখালী পৌর যুবলীগের আহ্বায়ক জনি ইসলামকে চেনা গেছে।

রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) মুখপাত্র অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার গাজিউর রহমান বলেন, মিছিলের বিষয়টি তিনি জানেন না। কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা অবস্থায় এ ধরনের মিছিল করলে মামলা হবে। তাঁরা এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করবেন।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাবিক্ষোভরাজশাহী বিভাগজেলার খবরআওয়ামী লীগমিছিল
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