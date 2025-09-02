ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার যুবদল-কৃষক দল নেতাকে বহিষ্কার

পাবনা প্রতিনিধি
ইয়াবাসহ র্যাবের হাতে গ্রেপ্তার পাবনা জেলা যুবদল নেতা রাশেদ রানা ও সুজানগর উপজেলা কৃষক দলের নেতা আব্দুল মজিদ মণ্ডলকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল ও আজ মঙ্গলবার দুই সংগঠন থেকে তাঁদের বহিষ্কারাদেশের বিষয়টি জানানো হয়।
মঙ্গলবার জেলা কৃষক দলের চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘সুজানগর থানা কৃষক দলের সদস্যসচিব আব্দুল মজিদ মণ্ডলের বিরুদ্ধে অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার বিষয়ে প্রচার এবং ৩১ আগস্ট সিরাজগঞ্জ থানা-পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ায় দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়।
এ ঘটনায় কৃষক দল পাবনা জেলা শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক তাঁকে (মজিদ মণ্ডল) দল থেকে অব্যাহতি প্রদান করছে এবং কেন্দ্রীয় কৃষক দলের কাছে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
এর আগে সোমবার কেন্দ্রীয় যুবদলের সহদপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়ার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘দলীয় নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগে পাবনা জেলা যুবদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য রাশেদ রানাকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
বহিষ্কৃত নেতাদের কোনো ধরনের অপকর্মের দায়-দায়িত্ব দল নেবে না। যুবদলের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের তাঁদের সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত রোববার (৩১ আগস্ট) সকালে ঢাকা-পাবনা মহাসড়কের সিরাজগঞ্জের ফুড ভিলেজ হোটেলের সামনে থেকে তাঁদের আটক করেন র্যাব-১২, সিরাজগঞ্জ ক্যাম্পের সদস্যরা। তল্লাশির একপর্যায়ে আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। পরে তাঁদের সিরাজগঞ্জ সলঙ্গা থানায় হস্তান্তর করা হয়।
ইয়াবাসহ র্যাবের হাতে গ্রেপ্তার পাবনা জেলা যুবদল নেতা রাশেদ রানা ও সুজানগর উপজেলা কৃষক দলের নেতা আব্দুল মজিদ মণ্ডলকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল ও আজ মঙ্গলবার দুই সংগঠন থেকে তাঁদের বহিষ্কারাদেশের বিষয়টি জানানো হয়।
মঙ্গলবার জেলা কৃষক দলের চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘সুজানগর থানা কৃষক দলের সদস্যসচিব আব্দুল মজিদ মণ্ডলের বিরুদ্ধে অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার বিষয়ে প্রচার এবং ৩১ আগস্ট সিরাজগঞ্জ থানা-পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ায় দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়।
এ ঘটনায় কৃষক দল পাবনা জেলা শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক তাঁকে (মজিদ মণ্ডল) দল থেকে অব্যাহতি প্রদান করছে এবং কেন্দ্রীয় কৃষক দলের কাছে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
এর আগে সোমবার কেন্দ্রীয় যুবদলের সহদপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়ার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘দলীয় নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগে পাবনা জেলা যুবদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য রাশেদ রানাকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
বহিষ্কৃত নেতাদের কোনো ধরনের অপকর্মের দায়-দায়িত্ব দল নেবে না। যুবদলের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের তাঁদের সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত রোববার (৩১ আগস্ট) সকালে ঢাকা-পাবনা মহাসড়কের সিরাজগঞ্জের ফুড ভিলেজ হোটেলের সামনে থেকে তাঁদের আটক করেন র্যাব-১২, সিরাজগঞ্জ ক্যাম্পের সদস্যরা। তল্লাশির একপর্যায়ে আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। পরে তাঁদের সিরাজগঞ্জ সলঙ্গা থানায় হস্তান্তর করা হয়।
নাটোরে বোরকা পরে হাসপাতালে ঢুকে চিকিৎসক এ এইচ এম আমিরুল ইসলামকে খুন করেন তাঁর চাকরিচ্যুত ব্যক্তিগত সহকারী (পিএ) আসাদুল ইসলাম (২৭)। খুনের পর চিকিৎসকের কক্ষেই প্রায় ১ ঘণ্টা অবস্থান করে ফের বোরকা পরে বেরিয়ে যান তিনি। প্রযুক্তির সহায়তা ও সিসি ক্যামেরা ফুটেজ বিশ্লেষণ করে নাটোর শহর থেকে আসাদুলকে আটক করেছে৫ মিনিট আগে
হঠাৎ মেঘমুক্ত নীল আকাশে শ্বেতশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা মিলেছে। হিমালয়ের দ্বিতীয় উচ্চতম ও পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম এই পর্বতশৃঙ্গ এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা পঞ্চগড় থেকে। মহানন্দা নদীর পাড়সহ জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে খালি চোখেই দেখা যায় বরফাচ্ছাদিত এ পর্বতচূড়া।১৯ মিনিট আগে
রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলা সদরে একই স্থানে বিএনপির দুই গ্রুপের উদ্যোগে দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। পরে ওই এলাকায় সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করেছে উপজেলা প্রশাসন।২৫ মিনিট আগে
বিষয়টি নিশ্চিত করে ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার রোজিনা আক্তার জানান, সিদ্ধেশ্বরী স্কুলের পাশের একটি মসজিদে সন্ধ্যা ৭টা ১২ মিনিটে আগুন লাগার খবর আসে। এরপর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট পাঠানো হয়। তবে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই আগুন নিভে যায়। ইউনিট দুটি এরপর ফিরে আসে।১ ঘণ্টা আগে