Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

নাটোরে চোর সন্দেহে কিশোরকে পিটিয়ে হত্যা

নাটোর প্রতিনিধি 
নাটোরের সিংড়া উপজেলায় কবুতর চোর সন্দেহে পিটিয়ে হত্যার শিকার আকরামের লাশ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর এক স্বজন। ছবি: সংগৃহীত
নাটোরের সিংড়া উপজেলায় কবুতর চোর সন্দেহে পিটিয়ে হত্যার শিকার আকরামের লাশ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর এক স্বজন। ছবি: সংগৃহীত

নাটোরের সিংড়া উপজেলায় কবুতর চোর সন্দেহে আকরাম (১৭) নামের এক কিশোরকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার বিকেলে পৌরসভা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আকরাম ওই এলাকার মৃত ইউনুস আলীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা সূত্রে জানা গেছে, পাটকল এলাকায় মিঠু নামের এক যুবকের বাড়িতে কবুতর চুরির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর মিঠু ও তাঁর সহযোগীরা চোর সন্দেহে আকরামকে আটকে রেখে মারধর করে। এতে সে গুরুতর আহত হলে অভিযুক্তরা তাকে সিংড়া-পাটকল সড়কের পাশে ফেলে রেখে যায়। পরে স্থানীয়রা আকরামকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। চোর সন্দেহে তাকে মারধর করা হয় বলে স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা গেছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

নাটোরহত্যারাজশাহী বিভাগকিশোরনাটোর সদরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

ইরানে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা জানত রাশিয়া, তেহরানে বিতর্ক তুঙ্গে

ভারতে পোশাকের অর্ডার স্থগিত করছে মার্কিন ক্রেতারা, বাংলাদেশ-ভিয়েতনামে কারখানা স্থানান্তরের পরামর্শ

ডোপ টেস্টে পজিটিভ, চবিতে শিক্ষকতা থেকে বাদ দুই প্রার্থী

পাহাড়সম প্রত্যাশার পথে ভুল আর বাধা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশের বিশ্বকাপের মাঠ নিয়ে বড্ড ঝামেলায় ভারত-আইসিসি

বাংলাদেশের বিশ্বকাপের মাঠ নিয়ে বড্ড ঝামেলায় ভারত-আইসিসি

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

ট্রেনের কেবিনের বালিশ, চাদর, কম্বলের ভাড়া দ্বিগুণ করার চিন্তা

ট্রেনের কেবিনের বালিশ, চাদর, কম্বলের ভাড়া দ্বিগুণ করার চিন্তা

ইরানে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা জানত রাশিয়া, তেহরানে বিতর্ক তুঙ্গে

ইরানে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা জানত রাশিয়া, তেহরানে বিতর্ক তুঙ্গে

গাজীপুরে সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

গাজীপুরে সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

সম্পর্কিত

কুয়েটে ক্যানটিন বয়ের কাছে মিলল ১২০ প্যাকেট গাঁজা

কুয়েটে ক্যানটিন বয়ের কাছে মিলল ১২০ প্যাকেট গাঁজা

ট্রাভেল ব্যাগে মাথাবিহীন খণ্ডিত লাশ, পরিচয় মিলল যুবকের

ট্রাভেল ব্যাগে মাথাবিহীন খণ্ডিত লাশ, পরিচয় মিলল যুবকের

‘মাদক কারবারের নিয়ন্ত্রণ নিতে’ যুবককে গুলি করে হত্যা, ‘মূল হোতা’ গ্রেপ্তার

‘মাদক কারবারের নিয়ন্ত্রণ নিতে’ যুবককে গুলি করে হত্যা, ‘মূল হোতা’ গ্রেপ্তার

নাটোরে চোর সন্দেহে কিশোরকে পিটিয়ে হত্যা

নাটোরে চোর সন্দেহে কিশোরকে পিটিয়ে হত্যা