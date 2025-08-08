নাটোরে চোর সন্দেহে কিশোরকে পিটিয়ে হত্যা

নাটোর প্রতিনিধি
নাটোরের সিংড়া উপজেলায় কবুতর চোর সন্দেহে আকরাম (১৭) নামের এক কিশোরকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার বিকেলে পৌরসভা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আকরাম ওই এলাকার মৃত ইউনুস আলীর ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা সূত্রে জানা গেছে, পাটকল এলাকায় মিঠু নামের এক যুবকের বাড়িতে কবুতর চুরির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর মিঠু ও তাঁর সহযোগীরা চোর সন্দেহে আকরামকে আটকে রেখে মারধর করে। এতে সে গুরুতর আহত হলে অভিযুক্তরা তাকে সিংড়া-পাটকল সড়কের পাশে ফেলে রেখে যায়। পরে স্থানীয়রা আকরামকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। চোর সন্দেহে তাকে মারধর করা হয় বলে স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা গেছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
নাটোরের সিংড়া উপজেলায় কবুতর চোর সন্দেহে আকরাম (১৭) নামের এক কিশোরকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার বিকেলে পৌরসভা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আকরাম ওই এলাকার মৃত ইউনুস আলীর ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা সূত্রে জানা গেছে, পাটকল এলাকায় মিঠু নামের এক যুবকের বাড়িতে কবুতর চুরির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর মিঠু ও তাঁর সহযোগীরা চোর সন্দেহে আকরামকে আটকে রেখে মারধর করে। এতে সে গুরুতর আহত হলে অভিযুক্তরা তাকে সিংড়া-পাটকল সড়কের পাশে ফেলে রেখে যায়। পরে স্থানীয়রা আকরামকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। চোর সন্দেহে তাকে মারধর করা হয় বলে স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা গেছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) খানজাহান আলী আবাসিক হলের ক্যানটিন বয়ের কাছ থেকে ১২০ প্যাকেট গাঁজা জব্দ করেছে পুলিশ। গোপন সংবাদ ভিত্তিতে আজ শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের খানজাহান আলী আবাসিক হলের ক্যানটিন থেকে এই গাঁজা জব্দ করা হয়।৮ মিনিট আগে
গাজীপুরের টঙ্গীতে ট্রাভেল ব্যাগে পাওয়া খণ্ডিত লাশটি অলি (৩৫) নামের এক যুবকের বলে জানা গেছে। আজ শুক্রবার সকালে টঙ্গীর স্টেশনরোড এলাকায় মাথাবিহীন আট খণ্ড লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর প্রযুক্তির সহায়তায় নিহত যুবকের পরিচয় শনাক্ত করা হয়।১১ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম নগরের বাকলিয়ায় গুলি করে মো. মহিউদ্দিন (৩৭) হত্যার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে আব্দুস সোবহান (৩৬) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত ভোররাতে বাকলিয়া থানাধীন তত্তারপুল এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সোবহান ওই এলাকার মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে।১৩ মিনিট আগে
ওই কক্ষে তল্লাশি করে একটি লোহার পাত, দুই টুকরা রড, কম্বল কেটে বানানো ২৮ ফুট লম্বা একটি রশি, ২৫ ফুট লম্বা একটি বেল্ট, লোহার তৈরি দুটি আংটা, ১০ ফুট লম্বা একটি খুঁটিসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করা হয়। এ বিষয়ে বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাঁরা কারা কর্তৃপক্ষকে জানান, কারাগার থেকে পালানোর প্রস্তুতি হিসেবে২২ মিনিট আগে