Ajker Patrika
> সারা দেশ
> পাবনা

চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন জাবি শিক্ষক জান্নাতুল ফেরদৌস মৌমিতা

পাবনা প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ২২
পাবনার নিজ বাড়িতে মৌমিতার মরদেহ। ছবি: আজকের পত্রিকা
পাবনার নিজ বাড়িতে মৌমিতার মরদেহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনার আরিফপুর কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদৌস মৌমিতা।

আজ শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টায় শহরের কাচারিপাড়া জামে মসজিদে দ্বিতীয় জানাজা শেষে সদর উপজেলার আরিফপুর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

এর আগে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তাঁর মরদেহ বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স পাবনা শহরের বাড়িতে এসে পৌঁছায়। এ সময় মা, বাবা ও আত্মীয়স্বজন কান্নায় ভেঙে পড়েন। ওই সময় পুরো এলাকায় হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত জানুয়ারি মাসে পারিবারিকভাবে বিয়ে রেজিস্ট্রি হয়েছিল জান্নাতুল ফেরদৌস মৌমিতার। পরিবারের স্বপ্ন ছিল একমাত্র মেয়েকে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মাধ্যমে শ্বশুরবাড়িতে পাঠানো। কিন্তু তা আর হলো না। মাত্র ৩০ বছর বয়সেই পরপারে পাড়ি জমালেন তিনি।

শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হলো না জাবি শিক্ষক মৌমিতারশ্বশুরবাড়ি যাওয়া হলো না জাবি শিক্ষক মৌমিতার

জান্নাতুল ফেরদৌস মৌমিতা পাবনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও অবসরপ্রাপ্ত সহকারী অধ্যাপক রুমি খন্দকার এবং পাবনা কলেজের সাবেক সহকারী অধ্যাপক লুৎফুন্নাহার পলির একমাত্র সন্তান।

১৯৯৫ সালে জন্ম নেওয়া জান্নাতুল ফেরদৌস মৌমিতা ছোট থেকেই মেধাবী ছিলেন। ২০০৯ সালে পাবনা সরকারি বালিকা বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং পাবনা মহিলা কলেজ থেকে ২০১১ সালে জিপিএ-৫ নিয়ে পাস করার পর ভর্তি হন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানেই অনার্স ও মাস্টার্স শেষে ২০২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে শিক্ষকতা শুরু করেন।

‘ম্যামের মুখটা দেখলাম, মনে হলো—শুয়ে আছেন, কিছুই হয়নি তাঁর’‘ম্যামের মুখটা দেখলাম, মনে হলো—শুয়ে আছেন, কিছুই হয়নি তাঁর’

বাবা রুমি খন্দকার বলেন, ‘বৃহস্পতিবার নির্বাচনের দায়িত্ব শেষে রাত ১২টার দিকে শিক্ষক কোয়ার্টারে তার বাসায় যায়। সকালে যখন তাকে নির্বাচনের ভোট গণনার কক্ষে ডাকা হয়, তখন সেখানে যায় সে। কিন্তু কক্ষে ঢোকার আগেই দরজার সামনেই সে পড়ে যায়। পরে তার মৃত্যু হয়। গতকাল ভোট গ্রহণের পর আমার সঙ্গে ওর কথা হয়। ও নির্বাচন নিয়ে বেশ খুশি ছিল।’

শুক্রবার সকাল ৮টা ১৮ মিনিটে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিয়েছিল, ‘বাবা আমি ভোট গণনা করতে যাচ্ছি।’

তিন দিনেও ভোট গণনা সম্ভব নয়, সহকর্মীর মৃত্যুর দায় নির্বাচন কমিশনের: অধ্যাপক সুলতানা আক্তারতিন দিনেও ভোট গণনা সম্ভব নয়, সহকর্মীর মৃত্যুর দায় নির্বাচন কমিশনের: অধ্যাপক সুলতানা আক্তার

বিষয়:

পাবনাশিক্ষকরাজশাহী বিভাগজানাজাজেলার খবরজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

‘ম্যামের মুখটা দেখলাম, মনে হলো—শুয়ে আছেন, কিছুই হয়নি তাঁর’

তিন ভোটে দায়িত্ব পালনকারীদের ‘যথাসম্ভব’ দূরে রাখতে হবে

নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই দুই উপদেষ্টার পদত্যাগ চাইলেন ফখরুল

নেপালে সরকার পতনের পর ভাইরাল মনীষা কৈরালার পুরোনো ভিডিও

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

সম্পর্কিত

উদীচীর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হলেন মাহমুদ সেলিম

উদীচীর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হলেন মাহমুদ সেলিম

পাওনা টাকা নিয়ে দ্বন্দ্ব, হাসপাতালের ফটকে মারামারিতে তিন ভাইসহ আহত ৪

পাওনা টাকা নিয়ে দ্বন্দ্ব, হাসপাতালের ফটকে মারামারিতে তিন ভাইসহ আহত ৪

চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন জাবি শিক্ষক জান্নাতুল ফেরদৌস মৌমিতা

চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন জাবি শিক্ষক জান্নাতুল ফেরদৌস মৌমিতা

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুটবল খেলা নিয়ে দুই পক্ষে সংঘর্ষ, আহত ১২

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুটবল খেলা নিয়ে দুই পক্ষে সংঘর্ষ, আহত ১২