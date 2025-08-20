অবৈধভাবে মজুত ১৭৪ বস্তা সার জব্দ, পরে সরকারি মূল্যে বিক্রি

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলায় অবৈধভাবে সার মজুত করে বেশি দামে বিক্রির অভিযোগে মেসার্স শাহজাহান ট্রেডার্সের মালিককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
গতকাল মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার পার্বতীপুর ইউনিয়নের দেওপুরা বাজারে অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জাকির মুন্সি।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার পার্বতীপুর ইউনিয়নের দেওপুরা বাজারে শাহজাহান আলির কীটনাশক দোকানে অবৈধভাবে মজুত করা ৪১ বস্তা ডিএপি ও ৪৫ বস্তা ইউরিয়া এবং ৮৮ বস্তা এমওপি সার সর্বমোট ১৭৪ বস্তা সার জব্দ করা হয়েছে।
ডিলারশিপ সাব ডিলারশিপ লাইসেন্সবিহীন দোকানের সার বিক্রয় করা আইনগত দণ্ডনীয় অপরাধ। সার ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৬-এর ৮ (২) ধারা অনুযায়ী শাহজাহান আলিকে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। পরে অভিযানস্থলে জরিমানার ২০ হাজার টাকা নগদ পরিশোধ করে প্রতিষ্ঠানটি। অভিযানে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সাকলাইন হোসেন, গোমস্তাপুর থানা-পুলিশের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
অভিযানে উপস্থিত থাকা গোমস্তাপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. সাকলাইন জানান, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কীটনাশক ডিলার মেসার্স শাহজাহান ট্রেডার্সের মালিক শাহজাহান আলির দোকানে ১৭৪ বস্তা বাইরে থেকে মজুত করা সার পাওয়া গেছে। ফলে আইন অনুযায়ী তাঁকে জরিমানা করা হয়েছে। জব্দ করা সার সরকারি মূল্যে সাধারণ কৃষকদের মধ্যে বিক্রি করা হয়েছে। এই অভিযান চলমান রয়েছে।
ইউএনও জাকির মুন্সি বলেন, ডিলারশিপ সাব-ডিলারশিপ লাইসেন্সবিহীন দোকানে সার সংরক্ষণ বা বিক্রয় করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে ২০ হাজার টাকা এবং অবৈধ সারগুলো জব্দ করা হয়েছে। সংরক্ষিত সারগুলো উপস্থিত কৃষকদের কাছে সরকারি মূল্যে বিক্রি করা হয়েছে বলেও জানান ইউএনও।
