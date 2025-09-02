ডিভাইডারে উঠে গেল বাস, জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে সুপারভাইজার নিহত

কামারখন্দ, (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জে একটি লোকাল বাসের জানালা থেকে লাফ দিয়ে সুপারভাইজার নিহত হয়েছেন। বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের ডিভাইডারের ওপর উঠে গেলে আতঙ্কিত হয়ে জানালা দিয়ে লাফ দিয়েছিলেন ওই সুপারভাইজার। আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সিরাজগঞ্জের হাটিকুমরুল গোলচত্বরে এ ঘটনা ঘটে। হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইসমাইল হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
নিহত সুপারভাইজারের নাম হাশেম আলী (৬০)। তিনি সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার তেলকূপী গ্রামের মৃত মরহুম আলীর ছেলে।
হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ওসি ইসমাইল হোসেন বলেন, বেলা আড়াইটার দিকে বগুড়া থেকে ছেড়ে আসা সিরাজগঞ্জগামী একটি লোকাল বাস হাটিকুমরুল গোলচত্বর এলাকায় পৌঁছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারের ওপর উঠে যায়। এ সময় সুপারভাইজার আতঙ্কে জানালা দিয়ে লাফ দেন। লাফ দেওয়ার সময় গুরুতর আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি আরও জানান, দুর্ঘটনার পরপরই বাসচালক ও সহকারী পালিয়ে যান। বাসে থাকা অল্প কয়েকজন যাত্রীর তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।
